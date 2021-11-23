Улюблені тіари королеви Єлизавети II

У королівській скриньці монархині дуже багато різних дорогоцінних тіар. Більшість із них королева Єлизавета II отримала у спадок від своїх предків.

Багато творів мистецтва були привезені з-за кордону до Сполученого Королівства в результаті громадянської війни, переворотів і революцій або придбані як подарунки монарху. Більшість цих прикрас датуються XIX і XX століттями.

Володимирська тіара

Ця тіара має російське походження. Тіару придбала бабуся королеви Єлизавети II – королева Марія – у Великої княгині Олени Володимирівни 1921 року за 28 000 фунтів стерлінгів.

Княгиня успадкувала прикрасу від своєї матері, великої княгині Марії Павлівни, яка отримала її як весільний подарунок від чоловіка 1874 року. Спочатку на тіарі було 15 великих перлин-крапель, виготовлена ​​вона була ювеліром Карлом Едуардом Боліном. Королева Марія змінила діадему, щоб у ній умістилося 15 кембриджських смарагдів кабошон.

Володимирська тіара / Getty Images

Королева Єлизавета II успадкувала тіару безпосередньо від своєї бабусі 1953 року. У день своєї коронації Єлизавета II фотографувалася в ній для свого фотопортрета як королева Канади. Найчастіше Єлизавета одягає смарагдовий варіант, доповнюючи його смарагдовою парюрою Делі Дурбар.

Королева Марія / Getty Images

Тіара Франж, або тіара Чубчик

Тіара "Франж" / Getty Images

Ця тіара була створена для королеви Марії 1919 року. Вона була зроблена з діамантів, що колись належали королю Георгу III, і в ті часи це було намисто. Сучасний вид тіара набула, вже перебуваючи в скриньці королеви Вікторії (онуки короля Георга III). Далі прикраса перейшла до онука королеви Вікторії – короля Георга V, а він зі свого боку подарував її як весільний подарунок своїй дружині Марії Текській. 1936 року королева-консорт Марія подарувала тіару своїй невістці Єлизаветі Боуз-Лайон, а вона позичила діадему на весілля своєї дочки принцесі Єлизаветі з принцом Філіпом 1947 року.

Принцеса Єлизавета у день весілля, 1947 рік / Getty Images

Саме ця тіара зламалася в день вінчання, і королеві-матері довелося терміново шукати ювеліра, який зміг полагодити прикрасу. Пізніше в тіарі виходила заміж єдина дочка королеви Єлизавети II — принцеса Анна, 1973 року. А 2020 року тіара увінчала голову онуки королеви – принцеси Беатріс, на її весіллі з Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Анна в день весілля, 1973 рік / Getty Images

Тіара дівчат Великої Британії та Північної Ірландії

Цю тіару майбутня королева Єлизавета II отримала у подарунок від своєї бабусі королеви Марії 1947 року. Марія Текська отримала тіару в подарунок від дівчат Великої Британії та Ірландії в 1893 році з нагоди її весілля з герцогом Йоркським, пізніше королем Георгом V.

Тіара дівчат Великої Британії та Північної Ірландії / Getty Images

Діадему придбали у Будинку Garrard & Co. Спочатку вона була з перлинами, але пізніше, 1914 року, королева Марія замінила їх на 13 великих діамантів.

Ця тіара – одна з найвідоміших прикрас Єлизавети II, вона широко використовується на портретах монарха, на британських банкнотах та монетах. А ще вона одна з улюблених у Єлизавети II, бо також була улюбленою тіарою її бабусі Марії.

Тіара Георга IV, або Діамантова діадема

Це саме та тіара, в якій Єлизавета II з'явилася на своїй коронації у 1953 році. Друга назва прикраси — Діамантова діадема, вона була виготовлена ​​в 1820 для короля Великої Британії Георга IV і використовувалася на церемоніях коронацій британських монархів.

Тіара Георга IV / Getty Images

Тіара складається зі 1333 діамантів та 169 перлин з королівської колекції королеви Вікторії, а також зображень троянд, чортополоху та трилисника – офіційних символів Англії, Шотландії та Ірландії. Тіару носила кожна королева або королева-консорт, починаючи з королеви Аделаїди, дружини Вільгельма IV. Саме в тіарі королева Єлизавета II відображена на більшості поштових марок і банкнотах країн Співдружності. Цю діадему Єлизавета II також інколи надягає на державні відкриття парламенту. В інші дні прикраса перебуває у галереї Букінгемського палацу.

Бірманська рубінова тіара

Бірманський рубін – єдина велика рубінова тіара королеви Єлизавети II, яку вона періодично вдягає. Цю діадему королева замовила ювелірному будинку Garrard & Co 1973 року, каміння для прикраси було взято з особистої колекції королеви. Тіара створена у вигляді вінка з троянд, пелюстки якого складають срібло та діаманти, а в центрі квітів – кластери золота та рубінів. Загалом у тіарі використовується 96 рубінових каменів. Спочатку камені були частиною намиста, яке принцесі Єлизаветі 1947 року як весільний подарунок піднесли жителі Бірми. Бірманці вважали, що рубіни допомагають захистити власника від 96 хвороб, що вражають людський організм, таким чином бажаючи принцеси довгих років та міцного здоров'я.

Бірманська рубінова тіара / Getty Images

Діаманти також були подаровані принцесі на весілля індійським монархом Нізамом Хайдарабадським, який мав власну велику колекцію ювелірних прикрас. Він запропонував Єлизаветі вибрати подарунок самостійно, і вона обрала розкішну тіару з діамантами та кольє, яке згодом розібрали. Насправді Єлизавета вже мала рубінову тіару, вона перейшла до неї у спадок того дня, коли принцеса стала королевою. До цієї колекції входив Східний вінець, створений для королеви Вікторії, а згодом прикрашений рубінами королевою Олександрою. Але діадема була однією з найулюбленіших королеви-матері, яка тільки стала вдовою. Замість того, щоб забрати прикрасу у своєї матері, Єлизавета вирішила зробити нову рубінову тіару. Тепер у цій тіарі Її Величність іноді відвідує державні прийоми і виходить у світ.

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