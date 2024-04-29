Умі Турман - 54 роки: 5 культових образів зірки в кіно

29 квітня голлівудська акторка Ума Турман святкує свій ювілей, зірці виповнюється 54 роки. За свою 30-річну кінокар'єру зірка втілювала найрізноманітніші ролі і образи, які міцно закарбувалися у пам'яті глядачів і стали культовими.

Тому ми зібрали для вас топ-5 найяскравіших образів, втілених Умою.

МІЯ ВОЛЕС, "КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО"

Багато хто пам’ятає образ Уми у цьому фільмі: каре, чорні штани, класична біла подовжена сорочка і, звісно ж, сигарета. Цей образ не можна сплутати ні з чим.

Хоча цей костюм і здається простим, але приховує у собі чимало цікавого, наприклад, те, що через високий зріст Уми і малий бюджет картини художниця з костюмів Бетсі Гайман вимушена була імпровізувати, тому вкоротила штани героїні, які і так були закороткі для актриси.

АЙРІН КАССІНІ, "ГАТТАКА"

Образ Айрін - це надзвичайна вишуканість, яка поєднала у собі стиль 30-х та 90-з років. Саме образ цієї героїні закріпив за Умою звання ікони стилю.

ОТРУЙНИЙ ПЛЮЩ, "БЕТМЕН І РОБІН"

Ще один популярний образ Уми, який люблять повторюють на Гелловін. Отруйний Плющ - персонажка всесвіту DC Comics, що готова вбити за зрізаний бутон троянди.

БЕАТРІКС КІДДО, "ВБИТИ БІЛА"

Це одна із найвідоміших ролей актриси і найвпізнаваніший її образ. Також саме цей костюм є одним із улюблених образів косплеєрів.

Але якщо зануритися у деталі його створення, то тут не обійшлося без фантазії самого Тарантіно. Саме жовтий костюм, у якому героїня Уми Турман розмахує катаною - це повністю скопійований костюм актора Брюса Лі, в якому він зіграв у своєму останньому фільмі "Гра смерті".

ВЕНЕРА, "ПРИГОДИ МЮНХГАУЗЕНА"

Також культовим став образ зовсім юної Уми, яка знялася у фільмі "Пригоди барона Мюнхгаузена" і втілила Венеру Боттічеллі. Саме для цієї ролі 18-річна дівчина вперше зіграла оголеною.

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