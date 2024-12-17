Усмішка у неї не змінилася: який зараз має вигляд мама з фільму "Сам удома" — 70-річна Кетрін О'Гара

Вона — акторка з приголомшливою кар'єрою, але багато хто з нас пам'ятає її за головним різдвяним фільмом усіх часів.

Кетрін О'Гарі зараз 70 років і одним із найвідоміших у її кар'єрі став фільм 1990 року "Сам удома". У цій сімейній комедії вона зіграла добру і зворушливу роль — маму маленького хлопчика, який випадково сам залишається вдома на Різдво.

Однак це був не єдиний проєкт акторки. Кетрін почала зніматися в кіно ще в 80-х роках і однією з її відомих робіт на той час була картина "Бітлджюс". Потім у 90-х вона знімалася у багатьох комедіях та сімейних фільмах, де ідеально демонструвала свій талант комедійної акторки.

Побачити Кетрін О'Гару можна було також у серіалах на телебаченні, а американці також могли чути її голос у багатьох мультфільмах — вона озвучувала персонажів. Якщо подивитися перелік усіх ролей Кетрін – він дійсно приголомшує.

Кетрін О'Гара / Фото: Getty Images

Загалом акторка активно працювала у сфері кінематографу та озвучування протягом понад 40 років. Особливий прорив у її кар'єрі стався ще раз 2015 року — вона знялася у серіалі "Шіттс Крік", який приніс їй величезну кількість нагород, серед яких "Еммі" та "Золотий глобус". Також 2024 року вона повернулася до своєї ролі у фільмі "Бітлджюс" Тіма Бертона.

Кетрін О'Гара / Фото: Getty Images

У свої 70 років акторка вже трохи змінилася, але все ж таки завжди має такий же веселий та усміхнений вигляд. Також не можна не відзначити її любов до гарних сукнь та вишивки на вбраннях.

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

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