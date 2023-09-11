"Вагітна в ТСН": Наталя Островьска поговорила з гінекологом про ризики перельотів під час вагітності

Ведуча 1+1 Наталя Островська готується вперше стати мамою. Про разповсюджені міфи й забобони про вагітність та справжні поради та рекомендації лікарів ведуча розповідатиме в програми "Вагітна в ТСН".

Наталя Островьска зараз перебуває на 30 тижні вагітності та продовжує працювати. Крім роботи на ТСН, Наталя записує ТікТоки, до недавна ще ходили на тренування. Ведуча збиралася працювати як то кажуть "до останнього", хіба що дещо скоротила кількість далеких відряджень.

Але, коли Островська отримала запрошення до США, де мала провести благодійний захід, зібрані гроші від якого пішли б на протезування поранених, замислилася, чи можна було б погодитися на запрошення без остраху, що далекий 12-годинний переліт може нашкодити дитині. Ведуча вирішила обговорити це з лікарем Олегом Маланчуком - акушером-гінекологом.

Чи безпечно літати під час вагітності

Вагітність - це не хвороба, вважає лікар. Якщо мати межу та не мати жодних застережень із медичного боку, то не треба себе обмежувати в чомусь, зокрема в перельотах. Перельоти, навіть трансатлантичні, не вважається фактором, що збільшує частоту ускладнень, зокрема передчасних пологів або відшарування плаценти.

Найкомфортнішим періодом для перельоту вважається другий триместр вагітності. В першому триместрі подорож може ускладнити токсикоз також іноді побоюються передчасного переривання вагітності. Щодо пізніх термінів вагітності, то тут багато є застереження для вагітних із терміном понад 27 тижнів, оскільки є ризик передчасних пологів. Більшісь авіакомпаній не рекомендують перельоти після 36 тижнів для тих, у кого одноплдіна вагітність і після 32, якщо вагітність багатоплідна.

Ризики дійсно є, якщо є медичні протипоказання:

істміко-цервикальна недостатність;

передчасне злиття плідних вод;

передлежання плаценти з ризиком кровотечі;

багатоплідна вагітність;

підвищений тиск;

ризик тромбоемболізму.

Наталя Островска

Як вагітній треба підготуватися до польоту

По-перше, треба обговорити можливість подорожі зі своїм лікарем. Також необхідно взяти в нього довідку для авіакомпанії, в якій будуть зазначені строки вагітності та відсутність медичних протипоказань. Цю довідку треба обовʼязково перекласти англійською.

На прийомі лікаря має оцінити ризик тромбоемболізму, ризик настання передчасних пологів, оцінити стан дитини та надати рекомендації. Зазвичай готуватися до перельоту треба починати за добу:

не вживати їжу, яка збільшує метеоризм (здуття живота);

не вживати каву та міцний чай;

обрати зручний та комфортний одяг;

обрати, за можливістю, відкрите взуття;

пити достатньо води;

придбати компресійні панчохи (обирати треба найнижчий рівень компресії, якщо нема інших рекомендацій від флєболога);

під час польоту кожні 30-40 хвилин вставайте й ходіть, щоб розімʼяти мʼязи.

Якщо лікар, з огляду на перельот, призначає вам якісь ліки, обовʼязково їх приймайте.

Якщо вагітна подорожує до країн, де є епідемічна небезпека, треба завчасно подбати про наявність необхідних щеплень.

Наталя Островска

Міфи про вагітність та подорожі

Головний міф про те, що зміна тиску під час перельоту вплине на дитину, погіршить кровопостачання і дитина не буде отримувати достатньо кисню протягом всього польоту, бентежить багатьох майбутні мам. Але насправді, такий ефект можливий тільки за тих обставин, коли гемоглобін у вагітної дорівнює 75 одиницям та нижче.

Також дуже розповсюджений міф про то космічне опромінення, яке не шкодить мамі, але впливає на дитину в той час, коли літак перебуває високо над землею. Насправді ж ненароджена ще дитина завжди захищена набагато краще, ніж мати. Якщо літати не часто, то перетнути допустиму межу випромінювання неможливо.

Також не шкодить дитині сканер, який ви проходите в аеропорту.

А от ризик травмуватися під час турбулентності під час польоту навпаки цілком реальний. Тому пасок безпеки має бути завжди застібнутий, але якомога нижче, майже на стегнах, щоб не тиснув на живіт.

Також не варто літати в активній фазі респіраторного захворювання.

Про те, як відбувся переліт Наталі Островської, дивіться у відео на YouTube каналі ТСН.

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