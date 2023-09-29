Вагітні й гарні: який вигляд мали принцеси та королеви, перебуваючи при надії

Під час вагітності кожна жінка почувається особливою і прекрасною. Бувають, звісно, винятки, але більшість все ж випромінює щастя і красу. А давайте поглянемо, який вигляд мали принцеси й королеви в цей період свого життя, адже більшість із них проходила через вагітність кілька разів.

Принцеса Діана

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Діана – перша дружина британського принца Чарльза – була вагітна двічі. 1982 року на світ з'явився їхній первісток – принц Вільям, а за два роки, 1984-го, – другий син, принц Гаррі. Коли була при надії, принцеса Діана воліла носити просторі сукні та взуття без підборів, але продовжувала багато працювати. А от після народження синів Леді Ді відмовилася від королівської няні і перший час самостійно займалася вихованням дітей.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Стосунки з її чоловіком Чарльзом тоді складалися не найкращим чином, але на дітях це ніяк не відображалося – Діана сама водила їх до школи, планувала для них екскурсії та організовувала свої громадські справи так, щоб діти завжди були з нею або в цей час були зайняті навчанням. Не дивно, що зараз і принц Вільям, який уже сам тричі батько, і його брат Гаррі з теплотою згадують час, проведений з мамою.

Сара Йоркська

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Сару та принца Ендрю (другого сина королеви Єлизавети II) познайомила свого часу принцеса Діана. Після весілля, яке відбулося у Вестмінстерському абатстві, Сара стала герцогинею Йоркською, і незабаром вони з чоловіком оголосили, що чекають на первістка. Їхня перша донька – принцеса Беатріс – з'явилася на світ у серпні 1988 року, а друга – принцеса Євгенія – в березні 1990-го. Стиль Сари під час вагітності не сильно відрізнявся від стилю Діани, вона носила таке ж мішкувате вбрання, приховуючи фігуру, крислаті капелюхи і навіть туфлі на підборах.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Шарлін, княгиня Монако і дружина князя Альбера II, у грудні 2014 року народила близнюків – принца Жака і принцесу Габріелу. Під час вагітності Шарлін мала дуже витончений вигляд, і хоча виношувала вона одразу двох дітей, це не заважало їй носити жіночні сукні, туфлі на високих підборах і відвідувати публічні заходи. Її чоловік, князь Альбер, який зазвичай поводиться на публіці дуже скромно, в цей період завжди був поруч із дружиною, тримав її за руку та обіймав.

Королева Максима

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима була вагітною тричі і народила своєму чоловікові, королю Віллему-Олександру, трьох доньок. Навіть під час вагітності вона дотримувалася свого улюбленого стилю: яскраві обтислі вбрання, макіяж, об'ємні укладки, і, судячи із зовнішнього вигляду, в цей період свого життя почувалася просто чудово.

Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Шведська спадкова принцеса Вікторія двічі була вагітною, з чоловіком Даніелем Веслінгом вони виховують доньку Естель і сина Оскара. Незважаючи на те, що первістка кронпринцеса народжувала вже після 30-ти, вона мала чудовий вигляд, її вага не дуже змінилася, вона продовжувала відвідувати урочисті прийоми і носила вечірні сукні й підбори.

Королева Летиція

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева Летиція ставала мамою двічі, народивши королеві Філіппу VI двох доньок. 2005 року на світ з'явилася перша дочка – принцеса Леонор, а через два роки – її молодша сестра, інфанта Софія. Під час обох своїх вагітностей королева Летиція мала гарний вигляд, вона не відмовлялася від ділових заходів і світських прийомів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Зовні вона помітно округлилася, але однаково продовжувала носити улюблене вбрання. До того ж, у ті часи королева ще не так сильно захоплювалася пластичними процедурами, тому її обличчя теж мало дещо інакший вигляд.

Королева Матильда

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Бельгійська королева Матильда – рекордсменка: вона народила чотирьох дітей – двох доньок і двох синів. Загалом дітей королева народжувала кожні два роки, від 2001-го до 2008 року.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

На час народження їхнього з королем Філіпом первістка Матильді було 28 років. Як і будь-яка жінка, під час вагітності королева набрала вагу, але все ж залишалася у прекрасній формі і, найімовірніше, після народження дітей швидко повернулася до своєї колишньої ваги.

Кронпринцеса Мері

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Данська кронпринцеса і дружина спадкового принца Фредеріка – принцеса Мері – так само, як і Матильда, чотири рази ставала мамою. Щоправда, вагітною Мері була тричі, оскільки після первістка – принца Крістіана, який народився 2005 року, і другої дитини – доньки, принцеси Ізабелли, що з'явилася на світ 2007-го, Мері завагітніла близнюками. Вони з'явилися на світ 2011 року. Кронпринцеса під час вагітності теж мала чудовий вигляд, не залишала свої громадські справи і часто виходила з чоловіком у світ.

Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Норвезька принцеса Метте-Маріт, дружина спадкоємця норвезького престолу кронпринца Гокона, ще до шлюбу з ним народила свого старшого сина Маріуса Борга Гейбі. А вже у шлюбі у подружжя з'явилося ще двоє дітей: принцеса Інгрід – 2004 року і принц Сверре – 2005-го. На знімку, датованому 2005 роком, вагітна Метте-Маріт має досить милий і жіночний вигляд. На ній – сукня середньої довжини і лаконічне пальто гарного блакитного відтінку, яке чудово підкреслює вагітний живіт.

Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара Тіндалл – донька принцеси Анни та онука королеви Єлизавети II – народила своєму чоловікові, колишньому капітану збірної Англії з регбі Майку Тіндаллу, трьох дітей. 2014 року Зара народила доньку Мію, а 2016-го стало відомо про другу її вагітність, але вона закінчилася невдало – у Зари стався викидень. 2018-го Зара народила другу доньку, а 2021-го стала мамою сина Лукаса.

Принцеса Уельська Кетрін

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт усі три вагітності в перший триместр страждала від сильного токсикозу і лише з другого триместру почала з'являтися на публіці. Під час усіх вагітностей вона мала чарівний вигляд, носила приталені сукні, пальта строгого крою і простіші повсякденні речі. Від своїх обов'язків у період вагітності Кейт не відмовлялася (за винятком першого триместру), тому ми бачили безліч її прекрасних образів і навіть порівнювали всі три триместри всіх трьох вагітностей.

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