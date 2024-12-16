Вау, яка: який зараз має вигляд 60-річна зірка культового фільму 80-х "Танець-спалах"

Фільму, який її прославив, уже понад 40 років.
1983 року на екрани вийшов романтичний драматичний танцювальний фільм "Танець-спалах", знятий Едріаном Лайном. Головну роль у цьому фільмі виконала молода акторка Дженніфер Білз, для якої це була перша серйозна роль у кар'єрі.
Фільм досить сильно критикували після виходу, проте він усіх здивував, адже на нього чекав несподіваний касовий успіх. "Танець-спалах" став третім за касовими зборами фільмом 1983 року у Сполучених Штатах. Його світові касові збори перевищили 200 мільйонів доларів. І з витратами у 7 мільйонів, він у результаті заробив 201,5 млн доларів. Фільм був натхненний реальною історією жінки на ім'я Морін Марде. Саундтрек Flashdance...What a Feeling став хітом і отримав "Оскар" у категорії "Найкраща пісня до фільму". Попри те, що пісні вже понад 40 років, її все ще можна почути в TikTok або в Instagram.
Що ж до самої Дженніфер, то вона конкурувала за цю роль із такими молодими на той момент акторками як Демі Мур та Леслі Вінг. У результаті Дженніфер отримала роль, і вона стала її проривом. У фільмі вона зіграла дівчину, яка мріє стати професійною танцівницею, але змушена вдень працювати на заводі, а вночі танцювати у клубі.
Зараз акторка має розкішний вигляд і зовсім не змінилася, хоча їй уже 60 років. У Дженніфер Білз красива та струнка фігура, вона продовжує періодично зніматися та з'являється на телебаченні.
Також зазначимо, що 2003 року про цей фільм знову всі згадали, оскільки Дженніфер Лопес випустила кліп на I'm Glad, який став точною копією сюжету фільму, також у ньому скопіювали усі образи героїв та танцювальні рухи. Морін Марде подала у суд на Лопес, Sony Corporation і Paramount. Хоча Лопес і стверджувала, що її відео для I'm Glad було задумане як данина поваги фільму, у травні 2003 Sony погодилися заплатити Paramount ліцензійний збір за використання танцювальних номерів та іншого матеріалу з фільму.
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