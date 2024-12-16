Вау, яка: який зараз має вигляд 60-річна зірка культового фільму 80-х "Танець-спалах"

1983 року на екрани вийшов романтичний драматичний танцювальний фільм "Танець-спалах", знятий Едріаном Лайном. Головну роль у цьому фільмі виконала молода акторка Дженніфер Білз, для якої це була перша серйозна роль у кар'єрі.

Фільм досить сильно критикували після виходу, проте він усіх здивував, адже на нього чекав несподіваний касовий успіх. "Танець-спалах" став третім за касовими зборами фільмом 1983 року у Сполучених Штатах. Його світові касові збори перевищили 200 мільйонів доларів. І з витратами у 7 мільйонів, він у результаті заробив 201,5 млн доларів. Фільм був натхненний реальною історією жінки на ім'я Морін Марде. Саундтрек Flashdance...What a Feeling став хітом і отримав "Оскар" у категорії "Найкраща пісня до фільму". Попри те, що пісні вже понад 40 років, її все ще можна почути в TikTok або в Instagram.

Що ж до самої Дженніфер, то вона конкурувала за цю роль із такими молодими на той момент акторками як Демі Мур та Леслі Вінг. У результаті Дженніфер отримала роль, і вона стала її проривом. У фільмі вона зіграла дівчину, яка мріє стати професійною танцівницею, але змушена вдень працювати на заводі, а вночі танцювати у клубі.

Дженніфер Білз у фільмі "Танець-спалах" / Фото: Getty Images

Зараз акторка має розкішний вигляд і зовсім не змінилася, хоча їй уже 60 років. У Дженніфер Білз красива та струнка фігура, вона продовжує періодично зніматися та з'являється на телебаченні.

Дженніфер Білз / Фото: Associated Press

Дженніфер Білз / Фото: Associated Press

Також зазначимо, що 2003 року про цей фільм знову всі згадали, оскільки Дженніфер Лопес випустила кліп на I'm Glad, який став точною копією сюжету фільму, також у ньому скопіювали усі образи героїв та танцювальні рухи. Морін Марде подала у суд на Лопес, Sony Corporation і Paramount. Хоча Лопес і стверджувала, що її відео для I'm Glad було задумане як данина поваги фільму, у травні 2003 Sony погодилися заплатити Paramount ліцензійний збір за використання танцювальних номерів та іншого матеріалу з фільму.

Дженніфер Лопес у кліпі I'm Glad/фото: скріншот з відео

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