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Важко в це повірити: 10 знаменитостей, яким 2024-го виповнюється 50 років

Важко в це повірити: 10 знаменитостей, яким 2024-го виповнюється 50 років

Фото: Getty Images, Associated Press

У цій добірці ви знайдете знаменитостей, які народилися 1974 року і тому 2024-го їм виповнюється (або вже виповнилося) 50 років.

Кейт Мосс

День народження – 16 січня

Кейт Мосс / © Associated Press
Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Олівія Колман

День народження – 30 січня

Олівія Колман / © Associated Press
Олівія Колман / Фото: Associated Press

Елізабет Бенкс

День народження – 10 лютого

Елізабет Бенкс / © Associated Press
Елізабет Бенкс / Фото: Associated Press

Елісон Ганніган

День народження – 24 березня

Елісон Ганніган / © Getty Images
Елісон Ганніган / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус

День народження – 28 квітня

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Гіларі Свонк

День народження – 30 липня

Гіларі Свонк / © Associated Press
Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

Емі Адамс

День народження – 20 серпня

Емі Адамс / © Associated Press
Емі Адамс / Фото: Associated Press

Глоя Севіні

День народження – 18 листопада

Глоя Севіні / ©
Глоя Севіні

Сара Полсон

День народження – 17 грудня

Сара Полсон / © Getty Images
Сара Полсон / Фото: Getty Images

Ембер Валлетта

День народження – 9 лютого

Ембер Валлетта / © Associated Press
Ембер Валлетта / Фото: Associated Press

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