Важко в це повірити: 10 знаменитостей, яким 2024-го виповнюється 50 років

У цій добірці ви знайдете знаменитостей, які народилися 1974 року і тому 2024-го їм виповнюється (або вже виповнилося) 50 років.
Кейт Мосс
День народження – 16 січня
Олівія Колман
День народження – 30 січня
Елізабет Бенкс
День народження – 10 лютого
Елісон Ганніган
День народження – 24 березня
Пенелопа Крус
День народження – 28 квітня
Гіларі Свонк
День народження – 30 липня
Емі Адамс
День народження – 20 серпня
Глоя Севіні
День народження – 18 листопада
Сара Полсон
День народження – 17 грудня
Ембер Валлетта
День народження – 9 лютого
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