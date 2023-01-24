Вбивство вагітної дружини Полянського і поклоніння божевільному: історія кривавої різанини в Голлівуді

Історія знає чимало божевільних, асоціальних особистостей і садистів, які здійснювали вкрай жорстокі злочини, але всі вони тьмяніють з тим, що трапилося одного разу в Голлівуді.
Проти 9 серпня 1969 року члени секти Чарльза Менсона "Сім'я" проникли до будинку кінорежисера Романа Полянського і його вагітної дружини — висхідної зірки кіно Шерон Тейт, де по-звірячому вбили її, трьох її друзів, а також одного випадкового хлопця на вулиці.
Часто Менсона називали серійним вбивцею, який особисто нікого не вбив, адже завдяки своїй дивній здатності маніпулювати, скоював злочини руками інших — молодих і довірливих. У його секті перебували в основному дівчата, хіпі, пацифісти, деякі з них були дітьми досить багатих батьків, а деякі — "загубленими" у житті наркоманами, готовими на все заради дози.
Навіть через 52 роки після ув'язнення особистість Менсона і його злодіяння залишаються частиною попкультури. Про нього знімають фільми, серіали, пишуть книжки, ставлять театральні постановки, а рок-музикант Мерілін Менсон і зовсім взяв собі псевдонім із прізвищем цього злочинця.
Ми ж вирішили розповісти, чому Чарльз Менсон став настільки популярний, як прийшов до створення своєї секти і чому вбив вагітну жінку.
Мати-невдаха і невідомий батько
Історія Чарльза Менсона почалася 12 листопада 1934 року. Він народився в лікарні міста Цинциннаті. Матір'ю майбутнього злочинця була 16-річна Кетлін Меддокс, хто батько дитини достеменно невідомо, сьогодні вважається, що ним міг бути співмешканець матері — полковник Волкер Скот, але насправді він брехав Кетлін і жодним полковником не був, а після того як неповнолітня дівчина повідомила йому про вагітність і зовсім втік. Але, швидше за все, Кетлін сама не знала, хто був біологічним батьком її сина, адже до народження Чарльза у неї були стосунки з різними чоловіками, а бувши ще вагітною в серпні 1934 вона вийшла заміж за працівника хімчистки Вільяма Юджина Менсона.
Після народження хлопчик не отримав імені. Його назвали "безіменний Меддокс", але через тиждень мати таки назвала його Чарльзом Міллз Меддоксом. У той час вона ще була заміжня і, мабуть, тому її тодішній чоловік визнав дитину і дав їй своє прізвище — Менсон.
Навіть будучи заміжньою, Кетлін займалася проституцією (можливо, вона робила це і до і під час вагітності), зловживала алкоголем і на дитину їй було, відверто кажучи, плювати. З чоловіком вона розлучилася 1937 року, продовжувала неналежне життя і загриміла до в'язниці за озброєне пограбування. Чарльзу тоді вже було 5-6 років і його віддали на виховання дядька і тітки.
Хто такий Чарльз Менсон
У новій сім'ї у Чарлі міг з'явитися шанс на нормальне життя, адже дядько і тітка були людьми поважними, але як виявилося зі своїми "тарганами" в голові. Тітка була радикальною вірянкою, а дядько і зовсім вирішивши виховати в дитині мужність, відправив у нову школу в сукні. У навчальному закладі Чарльз миттєво став об'єктом для насміхань. Життя в суворості, релігії та шкільному булінгу тривало кілька років, поки мати не вийшла достроково і не забрала його. Час після її звільнення він називав єдиним щасливим спогадом дитинства. Але потім все стало, як раніше: вони часто переїжджали, Кетлін пила, змінювала чоловіків, Чарльз не ходив до школи, практично не вмів писати і читати, а незабаром почав красти. Після мати вирішила віддати сина до названої сім'ї, але коли не знайшла кандидатів, здала його в католицьку школу для хлопчиків, де за найменше порушення передбачалося побиття дерев'яною палицею або шкіряним ременем. Чарлі не витримавши втік зі школи і жив у лісі, на Різдво повернувся до дядька і тітки, але мати повернула його назад до навчального закладу. Через деякий час він знову втік і більше до рідні не повернувся.
У цей час самотній підліток починає здійснювати свої перші серйозні злочини. Спочатку вони були дрібними на зразок крадіжки в продуктових магазинах, а потім переросли у збройні пограбування. Спійманого поліцією хлопця відправили до виправної школи для хлопчиків. З цієї школи він втікав 18 разів. Сам Менсон пізніше розповідав, що в школі його жорстоко били і ґвалтували, але жодних підтверджень цьому не було. Саме під час свого перебування в цьому закладі Чарлі і придумав амплуа божевільного. Річ у тому, що хлопець ніколи не відрізнявся особливою силою або зростом, тому йому потрібно було навчитися якось захищатися і він нічого ліпшого не придумав, як грати роль агресивного психа. Коли щось йшло не так, він починав розмахувати руками, кричати, падати і т.д.
Наприкінці свого терміну у виправній школі несподівано для всіх Менсон став зразковим хлопцем: навчився читати, писати, а після того як вийшов, знайшов порядну дівчину Розалі Джин Вілліс і одружився з нею. Але як виявилося, гроші для сім'ї здобував крадіжками автомобілів, за що загримів до в'язниці. Після звільнення знову упіймався на переказі в готівку крадених чеків. Після цього звільнення зайнявся сутенерством і одружився з повією Леоні Стівенс. Незабаром знову загримів до в'язниці. Обидві жінки з ним розлучилися, але у кожному з цих шлюбів у Менсона народилася дитина.
"Сім'я"
У в'язниці Менсон захопився новою на той час релігією — саєнтологією і прочитав кілька книжок з філософії та буддизму. Ці знання допомогли йому зрозуміти, як формуються базові релігійні ідеї, також став у пригоді і попередній досвід у сутенерстві, який допоміг майстерно маніпулювати. В цей же час він захопився музикою, зокрема, гуртом The Beatles, навчився грати на гітарі і навіть пробував писати пісні.
На той час йому було близько 32 років і після звільнення і переїзду до Сан-Франциско він знайомиться з 23-річною Мері Браннер. Вона стала першою учасницею його секти. Надалі до них приєдналося ще 18 жінок. На вулиці були 60-ті і молоді наївні дівчата-хіпі легко велися на його слова.
Перші адепти "Сім'ї" жили комуною в печері, не вживали м'ясо, але вживали наркотики, займалися груповим сексом. Сам Менсон почав проповідувати і в своїй філософії запозичив ідеї Церкви процесу Останнього суду і власне тлумачення саєнтології.
1968 року "Сім'я" знайомиться з барабанником гурту The Beach Boys Деннісом Вілсоном. Вони селяться в його будинку і мільйонер піддається впливу Менсона, починає витрачати на нього і його послідовників чималі суми: купувати машини, мотоцикли і навіть записав з Чарльзом спільну пісню. Вілсон також познайомив Менсона з музичним продюсером Террі Мелчером, який свого часу хотів записати його альбом, але нічого з божевільним сектантом у них не вийшло. Вілсон, зрозумівши незабаром, хто мешкає в його будинку — втік, а секту вигнали власники маєтку. Вони оселилися на покинутому ранчо, яке належало майже сліпому 80-річному Джорджу Спенну.
Мабуть, у момент, коли з музикою у Менсона нічого не вийшло, він і затамував злобу на весь світ шоу-бізнесу і знаменитостей.
Шерон Тейт
Менсон поступово все більше божеволів, а комуна налічувала близько 100 осіб. Навколо нього сформувалося 15 найвірніших послідовників, які робили все, що тільки їм скаже лідер. Наприклад, якщо він з'являвся з вирізаними на лобі символами, то інші робили те ж саме. Він вірив, що скоро настане расова війна і почав готувати своїх послідовників до неї. Вони заробляли гроші на перепродаванні наркотиків і дрібних крадіжках та купували зброю. У цей момент почалися перші вбивства секти.
8 серпня 1969 року Менсон видав "Сім'ї" зброю і відправив до будинку режисера Романа Полянського, в якому він мешкав зі своєю дружиною — голлівудською зіркою Шерон Тейт, і сказав вбити всіх, хто буде в домі і забрати всі гроші, які знайдуть.
Раніше в цьому будинку мешкав той самий продюсер Террі Мелчер, який так і не записав альбом Менсона. Цікаво, що днем раніше злочинець вже приїжджав до маєтку і дізнався, що продюсер з'їхав. Швидше за все, він знав, що 26-річна Шерон буде вдома сама — її чоловік був у від'їзді, а вона перебувала на дев'ятому місяці вагітності.
Увечері Шерон і її друзі Джей Себрінг, Войтек Фріковскі і Ебігейл Фолгер відвідали ресторан El Coyote і повернулися до будинку приблизно о 22:30. Четверо членів "Сім'ї" залізли до будинку режисера і наказали віддати їм усі наявні гроші, зв'язали всіх чотирьох, а потім влаштували криваву різанину. Коли всі жертви були мертві, одна зі злочинниць, виконуючи вказівки Менсона, взяла закривавлений рушник і написала ним на дверях слово PIG (свиня). Також вони вбили на вулиці 18-річного хлопця, який приїхав до свого приятеля.
У звіті про розтин Тейт було зазначено, що на її тілі виявлено шістнадцять ножових поранень, п'ять з яких були смертельними. 13 серпня Шерон Тейт була похована в закритій труні зі своєю дитиною на руках. Дитину посмертно назвали Пол Річард Полянський.
Ув'язнення
На різанині в будинку режисера вони не зупинилися і скоїли ще кілька вбивств. Після рейду поліції на ранчо злочинців було затримано, а 1971 року над ними почався суд. Деякі учасники "Сім'ї" давали свідчення, інші мовчали.
За рішенням суду Чарльз Менсон і шість членів секти "Сім'я" були засуджені до смертної кари в газовій камері, але 1972 року Верховний суд змінив покарання на довічне ув'язнення. Чарльз Менсон помер, перебуваючи в лікарні, 19 листопада 2017 року, на 84 році життя. Тіло було кремоване, прах розвіяний у невідомому місці.
Образ в попкультурі
Попри свою жорстокість, Чарльз Менсон став одним з найзнаменитіших злочинців у світі. Про нього знімають фільми, пишуть книжки і ставлять театральні постановки. 2019 року Квентін Тарантіно представив свою роботу "Одного разу в Голлівуді", в якій показана альтернативна версія подій в будинку Полянського.
Про божевільного сектанта сьогодні написано понад 50 книжок, знято 11 кіноробіт серед яких: художні та документальні фільми, а також серіал 2016 року "Водолій". Також є шанувальники, які не проти викласти кругленькі суми за предмети, які асоціюються з маніяком, наприклад, його пасмо волосся продали за 2 тисячі доларів, рентгенівський знімок хребта — за 8,5 тисячі доларів, а вставні зуби — за 50 тисяч доларів.
І це все знято і написано про божевільного аб'юзера, який не зробив нічого видатного і практично все життя провів за ґратами.
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