Вбивство вагітної дружини Полянського і поклоніння божевільному: історія кривавої різанини в Голлівуді

Історія знає чимало божевільних, асоціальних особистостей і садистів, які здійснювали вкрай жорстокі злочини, але всі вони тьмяніють з тим, що трапилося одного разу в Голлівуді.

Проти 9 серпня 1969 року члени секти Чарльза Менсона "Сім'я" проникли до будинку кінорежисера Романа Полянського і його вагітної дружини — висхідної зірки кіно Шерон Тейт, де по-звірячому вбили її, трьох її друзів, а також одного випадкового хлопця на вулиці.

Часто Менсона називали серійним вбивцею, який особисто нікого не вбив, адже завдяки своїй дивній здатності маніпулювати, скоював злочини руками інших — молодих і довірливих. У його секті перебували в основному дівчата, хіпі, пацифісти, деякі з них були дітьми досить багатих батьків, а деякі — "загубленими" у житті наркоманами, готовими на все заради дози.

Навіть через 52 роки після ув'язнення особистість Менсона і його злодіяння залишаються частиною попкультури. Про нього знімають фільми, серіали, пишуть книжки, ставлять театральні постановки, а рок-музикант Мерілін Менсон і зовсім взяв собі псевдонім із прізвищем цього злочинця.

Ми ж вирішили розповісти, чому Чарльз Менсон став настільки популярний, як прийшов до створення своєї секти і чому вбив вагітну жінку.

Фото: Getty Images

Мати-невдаха і невідомий батько

Історія Чарльза Менсона почалася 12 листопада 1934 року. Він народився в лікарні міста Цинциннаті. Матір'ю майбутнього злочинця була 16-річна Кетлін Меддокс, хто батько дитини достеменно невідомо, сьогодні вважається, що ним міг бути співмешканець матері — полковник Волкер Скот, але насправді він брехав Кетлін і жодним полковником не був, а після того як неповнолітня дівчина повідомила йому про вагітність і зовсім втік. Але, швидше за все, Кетлін сама не знала, хто був біологічним батьком її сина, адже до народження Чарльза у неї були стосунки з різними чоловіками, а бувши ще вагітною в серпні 1934 вона вийшла заміж за працівника хімчистки Вільяма Юджина Менсона.

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Після народження хлопчик не отримав імені. Його назвали "безіменний Меддокс", але через тиждень мати таки назвала його Чарльзом Міллз Меддоксом. У той час вона ще була заміжня і, мабуть, тому її тодішній чоловік визнав дитину і дав їй своє прізвище — Менсон.

Навіть будучи заміжньою, Кетлін займалася проституцією (можливо, вона робила це і до і під час вагітності), зловживала алкоголем і на дитину їй було, відверто кажучи, плювати. З чоловіком вона розлучилася 1937 року, продовжувала неналежне життя і загриміла до в'язниці за озброєне пограбування. Чарльзу тоді вже було 5-6 років і його віддали на виховання дядька і тітки.

Хто такий Чарльз Менсон

У новій сім'ї у Чарлі міг з'явитися шанс на нормальне життя, адже дядько і тітка були людьми поважними, але як виявилося зі своїми "тарганами" в голові. Тітка була радикальною вірянкою, а дядько і зовсім вирішивши виховати в дитині мужність, відправив у нову школу в сукні. У навчальному закладі Чарльз миттєво став об'єктом для насміхань. Життя в суворості, релігії та шкільному булінгу тривало кілька років, поки мати не вийшла достроково і не забрала його. Час після її звільнення він називав єдиним щасливим спогадом дитинства. Але потім все стало, як раніше: вони часто переїжджали, Кетлін пила, змінювала чоловіків, Чарльз не ходив до школи, практично не вмів писати і читати, а незабаром почав красти. Після мати вирішила віддати сина до названої сім'ї, але коли не знайшла кандидатів, здала його в католицьку школу для хлопчиків, де за найменше порушення передбачалося побиття дерев'яною палицею або шкіряним ременем. Чарлі не витримавши втік зі школи і жив у лісі, на Різдво повернувся до дядька і тітки, але мати повернула його назад до навчального закладу. Через деякий час він знову втік і більше до рідні не повернувся.

У цей час самотній підліток починає здійснювати свої перші серйозні злочини. Спочатку вони були дрібними на зразок крадіжки в продуктових магазинах, а потім переросли у збройні пограбування. Спійманого поліцією хлопця відправили до виправної школи для хлопчиків. З цієї школи він втікав 18 разів. Сам Менсон пізніше розповідав, що в школі його жорстоко били і ґвалтували, але жодних підтверджень цьому не було. Саме під час свого перебування в цьому закладі Чарлі і придумав амплуа божевільного. Річ у тому, що хлопець ніколи не відрізнявся особливою силою або зростом, тому йому потрібно було навчитися якось захищатися і він нічого ліпшого не придумав, як грати роль агресивного психа. Коли щось йшло не так, він починав розмахувати руками, кричати, падати і т.д.

Чарльз Менсон / Фото: Associated Press

Наприкінці свого терміну у виправній школі несподівано для всіх Менсон став зразковим хлопцем: навчився читати, писати, а після того як вийшов, знайшов порядну дівчину Розалі Джин Вілліс і одружився з нею. Але як виявилося, гроші для сім'ї здобував крадіжками автомобілів, за що загримів до в'язниці. Після звільнення знову упіймався на переказі в готівку крадених чеків. Після цього звільнення зайнявся сутенерством і одружився з повією Леоні Стівенс. Незабаром знову загримів до в'язниці. Обидві жінки з ним розлучилися, але у кожному з цих шлюбів у Менсона народилася дитина.

"Сім'я"

У в'язниці Менсон захопився новою на той час релігією — саєнтологією і прочитав кілька книжок з філософії та буддизму. Ці знання допомогли йому зрозуміти, як формуються базові релігійні ідеї, також став у пригоді і попередній досвід у сутенерстві, який допоміг майстерно маніпулювати. В цей же час він захопився музикою, зокрема, гуртом The Beatles, навчився грати на гітарі і навіть пробував писати пісні.

Чарльз Менсон / Фото: Getty Images

На той час йому було близько 32 років і після звільнення і переїзду до Сан-Франциско він знайомиться з 23-річною Мері Браннер. Вона стала першою учасницею його секти. Надалі до них приєдналося ще 18 жінок. На вулиці були 60-ті і молоді наївні дівчата-хіпі легко велися на його слова.

Перші адепти "Сім'ї" жили комуною в печері, не вживали м'ясо, але вживали наркотики, займалися груповим сексом. Сам Менсон почав проповідувати і в своїй філософії запозичив ідеї Церкви процесу Останнього суду і власне тлумачення саєнтології.

Послідовники Чарльза Менсона: Сьюзан Аткінс, Патриція Кренвінкель і Леслі Ван Гаутен йдуть до суду / Фото: Associated Press

1968 року "Сім'я" знайомиться з барабанником гурту The Beach Boys Деннісом Вілсоном. Вони селяться в його будинку і мільйонер піддається впливу Менсона, починає витрачати на нього і його послідовників чималі суми: купувати машини, мотоцикли і навіть записав з Чарльзом спільну пісню. Вілсон також познайомив Менсона з музичним продюсером Террі Мелчером, який свого часу хотів записати його альбом, але нічого з божевільним сектантом у них не вийшло. Вілсон, зрозумівши незабаром, хто мешкає в його будинку — втік, а секту вигнали власники маєтку. Вони оселилися на покинутому ранчо, яке належало майже сліпому 80-річному Джорджу Спенну.

Мабуть, у момент, коли з музикою у Менсона нічого не вийшло, він і затамував злобу на весь світ шоу-бізнесу і знаменитостей.

Шерон Тейт

Менсон поступово все більше божеволів, а комуна налічувала близько 100 осіб. Навколо нього сформувалося 15 найвірніших послідовників, які робили все, що тільки їм скаже лідер. Наприклад, якщо він з'являвся з вирізаними на лобі символами, то інші робили те ж саме. Він вірив, що скоро настане расова війна і почав готувати своїх послідовників до неї. Вони заробляли гроші на перепродаванні наркотиків і дрібних крадіжках та купували зброю. У цей момент почалися перші вбивства секти.

8 серпня 1969 року Менсон видав "Сім'ї" зброю і відправив до будинку режисера Романа Полянського, в якому він мешкав зі своєю дружиною — голлівудською зіркою Шерон Тейт, і сказав вбити всіх, хто буде в домі і забрати всі гроші, які знайдуть.

Роман Полянський і Шерон Тейт у день весілля / Фото: Getty Images

Раніше в цьому будинку мешкав той самий продюсер Террі Мелчер, який так і не записав альбом Менсона. Цікаво, що днем раніше злочинець вже приїжджав до маєтку і дізнався, що продюсер з'їхав. Швидше за все, він знав, що 26-річна Шерон буде вдома сама — її чоловік був у від'їзді, а вона перебувала на дев'ятому місяці вагітності.

Шерон Тейт / Фото: Getty Images

Будинок акторки Шерон Тейт і режисера Романа Полянського / Фото: Associated Press

Увечері Шерон і її друзі Джей Себрінг, Войтек Фріковскі і Ебігейл Фолгер відвідали ресторан El Coyote і повернулися до будинку приблизно о 22:30. Четверо членів "Сім'ї" залізли до будинку режисера і наказали віддати їм усі наявні гроші, зв'язали всіх чотирьох, а потім влаштували криваву різанину. Коли всі жертви були мертві, одна зі злочинниць, виконуючи вказівки Менсона, взяла закривавлений рушник і написала ним на дверях слово PIG (свиня). Також вони вбили на вулиці 18-річного хлопця, який приїхав до свого приятеля.

П'ять жертв, убитих вночі з 8 на 9 серпня 1969 року: Войтик Фріковскі, Шерон Тейт, Стівен Перент, Джей Себрінг і Ебігейл Фолджер / Фото: Associated Press

У звіті про розтин Тейт було зазначено, що на її тілі виявлено шістнадцять ножових поранень, п'ять з яких були смертельними. 13 серпня Шерон Тейт була похована в закритій труні зі своєю дитиною на руках. Дитину посмертно назвали Пол Річард Полянський.

Ув'язнення

На різанині в будинку режисера вони не зупинилися і скоїли ще кілька вбивств. Після рейду поліції на ранчо злочинців було затримано, а 1971 року над ними почався суд. Деякі учасники "Сім'ї" давали свідчення, інші мовчали.

Послідовниця Менсона Лінда Касабіан на пресконференції. Вона була свідком у справі про вбивство Шерон Тейт / Фото: Associated Press

За рішенням суду Чарльз Менсон і шість членів секти "Сім'я" були засуджені до смертної кари в газовій камері, але 1972 року Верховний суд змінив покарання на довічне ув'язнення. Чарльз Менсон помер, перебуваючи в лікарні, 19 листопада 2017 року, на 84 році життя. Тіло було кремоване, прах розвіяний у невідомому місці.

Образ в попкультурі

Попри свою жорстокість, Чарльз Менсон став одним з найзнаменитіших злочинців у світі. Про нього знімають фільми, пишуть книжки і ставлять театральні постановки. 2019 року Квентін Тарантіно представив свою роботу "Одного разу в Голлівуді", в якій показана альтернативна версія подій в будинку Полянського.

Про божевільного сектанта сьогодні написано понад 50 книжок, знято 11 кіноробіт серед яких: художні та документальні фільми, а також серіал 2016 року "Водолій". Також є шанувальники, які не проти викласти кругленькі суми за предмети, які асоціюються з маніяком, наприклад, його пасмо волосся продали за 2 тисячі доларів, рентгенівський знімок хребта — за 8,5 тисячі доларів, а вставні зуби — за 50 тисяч доларів.

І це все знято і написано про божевільного аб'юзера, який не зробив нічого видатного і практично все життя провів за ґратами.

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