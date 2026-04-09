Весілля Чарльза і Каміли: цікаві моменти церемонії, що залишилися за кадром

Де відбулася церемонія

Принц Уельський Чарльз і Камілла Паркер-Боулз пов'язали себе шлюбом на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші, а також відвідали службу благословення у каплиці Святого Георгія. Але якщо офіційну церемонію розпису мати Чарльза - королева Єлизавета II пропустила, то на службу прибула разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.

Чого так боялася Камілла у день весілля

Камілла Паркер-Боулз страшенно боялася, що ніхто не прийде на її весілля з принцом Чарльзом через їхній давній зв'язок та її репутацію «розлучниці», яка, як вважалося тоді, «приклала руку» для того, щоб шлюб Чарльза та його першої дружини — принцеси Діани — був розірваний. Майбутня королева побоювалася, що люди проігнорують цей день, а ті, хто прийдуть, освистають їх із Чарльзом.

Чому церемонію проігнорувала королева Єлизавета II

Будучи главою Англіканської церкви, Її Величність вирішила не бути на церемонії розпису через свою глибоку віру. Однак вона відвідала релігійну службу, що відбулася одразу після розпису в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Чому страхи Камілли виявилися марними

Як відомо, цей історичний день виявився надзвичайно успішним. На весіллі було понад 800 гостей, а до 20 000 шанувальників королівської родини заповнили вулиці Беркшира, щоб привітати щасливих молодят. Принцеса Уельська, перша дружина Чарльза, яка загинула в трагічній автокатастрофі 1997 року, вважалася улюбленицею британської королівської родини, тоді як Каміллу часто звинувачували у розпаді шлюбу покійної принцеси. Але, як виявилось, публіка була тепло налаштована на новий королівський союз.

У Камілли було два весільні вбрання, але жодної сукні з фатою

Каміллі було 57 років, коли вона виходила заміж за принца Чарльза, на рік її молодшого. На цивільній церемонії наречена з'явилася в молочно-білій сукні прямого силуету та пальті в тон від Робінсона Валентайна, та капелюсі від улюбленого ірландського капелюшного майстра Філіпа Трейсі.

Аксесуар був кремового кольору з французьким мереживом, прикрашений трьома страусовими пір'ям і квіткою. А на службі в каплиці Святого Георгія Камілла була в сукні-пальті блідо-блакитного кольору із золотою вишивкою також від Робінсона Валентайна та капелюху, створеному Філіппом Трейсі. Цей капелюх був виконаний у вигляді золотого вінка з колосками пшениці. Образ доповнювали також сережки-кліпси у вигляді пелюсток, адже вуха Камілли не проколоті.

Камілла мало не пропустила весільний прийом

Наречена, звичайно ж, дуже хвилювалася у день свого весілля. Хвилювання було не менше, ніж, коли вона йшла до вівтаря вперше у 25 років. Камілла мало не пропустила їхній весільний прийом, виявилося, що від хвилювання вона мало не знепритомніла.

Після весілля новоспечена герцогиня Корнуольська (Камілла вирішила не використовувати титул «принцеса Уельська» на згадку про першу дружину Чарльза — Діану), зізналася виданню Mirror: «Якось я навіть не думала, що в нас вийде. Це був чудовий день». А принц Чарльз додав: "Мені так пощастило - вона особлива".

За весільною церемонією спостерігали мільйони телеглядачів по всьому світу, а після неї пара вирушила до Шотландського високогір'я на 10-денний медовий місяць у Біркгол, мисливський будиночок XVIII століття, розташований у маєтку Балморал.