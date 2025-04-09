Весілля Чарльза та Камілли: п’ять фактів про знаменну подію у британській монархії

Чарльз і Камілла / © Getty Images

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Знайомство за 30 років до весілля

Вони були знайомі понад три десятки років, перш ніж мати Чарльза — королева Єлизавета II — дала свій дозвіл на повторний шлюб сина. Одружилися Чарльз і Камілла в присутності всього 28 гостей — це була камерна церемонія.

Королева Єлизавета II не прийшла на весілля

Королева Єлизавета II і принц Філіп (батьки Чарльза) не були присутні на самій церемонії одруження пари, оскільки як голова англіканської церкви, Її Величність вирішила, що їй не належить бути на весіллі двох людей, які розлучилися зі своїми попередніми партнерами. Проте мати прийшла підтримати сина на службу подяки в каплиці Святого Георгія у Віндзорі і була присутня з принцом Філіпом на банкеті у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II на весіллі Чарльза і Камілли / © Associated Press

Наречена змінила два образи

Наречена була без білої весільної сукні та тіари. Натомість Камілла одягла на цивільну церемонію молочно-білу сукню прямого силуету і пальто до тону від Робінсона Валентайна, а також капелюх від улюбленого ірландського капелюшного майстра Філіпа Трейсі.

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Чарльз і Камілла на цивільній церемонії / © Getty Images

А на службі вона з’явилася в сукні-пальті блідо-блакитного кольору з золотою вишивкою також від Робінсона Валентайна і в незвичайному капелюсі, який теж створив Філіп Трейсі.

Весілля знімав знаменитий фотограф

Їхню церемонію знімав фотограф Г’юго Бернанд. Він також робив портрети пари на честь коронації Чарльза 2023 року. Саме цей фотограф найчастіше знімає важливі королівські заходи. Він же фотографував 2011 року весілля старшого сина Чарльза — принца Вільяма — і Кейт Міддлтон.

Сімейний знімок після служби подяки, 2005 рік / © Getty Images

Камерне весілля і гості

Це було дуже камерне весілля, на якому були присутні лише найближчі для пари люди — їхні діти (син Чарльза Вільям і син Камілли Том були свідками), а також брати й сестра Чарльза та батько Камілли — майор Брюс Шанд.

Принци Вільям і Гаррі на весіллі свого батька Чарльза / © Getty Images

За роки, що минули після весілля, Чарльз і Камілла разом відсвяткували безліч важливих подій, включно з весіллями своїх дітей, народженням онуків та церемонією коронації короля Чарльза 2023 року. Незадовго до смерті королева Єлизавета II публічно оголосила про свою підтримку синові й невістці, побажавши дати Каміллі титул королеви-консорта після того, як Чарльз зійде на престол.

Весілля Чарльза і Камілли, 2005 рік / © Getty Images