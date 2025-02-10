Весілля королеви Вікторії та принца Альберта: п'ять цікавих фактів про цю подію

Від дня їхнього вінчання минуло вже 185 років. Протягом усього шлюбу вони вважалися ідеалом щасливої та відданої пари. Вікторія та Альберт були одружені 21 рік.

10 січня 1840 року в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в Лондоні відбулася одна з найвідоміших подій у світі – весілля королеви Вікторії та принца Альберта, яким на момент одруження був 21 рік. Пропонуємо вам дізнатися цікаві факти про ту історичну подію.

1. Вікторія стала королевою 1837 року. Але за традицією ніхто не міг зробити пропозицію чинному монарху. Тому вона зробила пропозицію Альберту сама.

Королева Вікторія та принц Альберт / Фото: Getty Images

Вона написала у своєму щоденнику: "Я була б надто щаслива, якби він погодився на те, чого я хочу (одружитися зі мною)".

2. Весілля Вікторії було останнім наразі весіллям чинного британського монарха, оскільки всі монархи після неї вже були одружені, коли зійшли на престол, за винятком Едуарда VIII, який залишався неодруженим протягом усього свого короткого правління і одружився з Волліс Сімпсон вже після зречення.

3. Вікторія була одягнена в білу атласну сукню та мереживо від Spitalfields. Це був незвичайний вибір для того часу – більшість жінок носили насичені кольори, такі як червоний, синій та коричневий. Біла весільна сукня відтоді вважається класикою.

"Я одягла білу атласну сукню з глибокими воланами з мережива Honiton, імітацією старовинного дизайну. Моїми коштовностями були турецьке діамантове кольє та сережки, а також чудова сапфірова брошка дорогого Альберта", – писала королева у щоденнику.

Королева Вікторія та принц Альберт / Фото: Getty Images

4. За день до весілля Альберт подарував Вікторії брошку з сапфіром та діамантами, яку вона в результаті прикріпила на весільну сукню і надалі носила все життя.

5. Це було також перше королівське весілля за останні 100 років, яке відбулося вдень, близько 13:00, а не пізно вночі. Тому тисячі лондонців зібралися, щоб привітати пару, доки вони йшли вулицями. Це було видовище – як і королівські весілля сьогодні.

Королева Вікторія та принц Альберт / Фото: Getty Images

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