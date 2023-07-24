Весілля, скандали і розірвання заручин: 10 чоловіків Дженніфер Лопес

Ми вирішили пригадати, з ким була у стосунках знаменитість раніше.

Дженніфер Лопес - одна з найвідоміших жінок сучасності і прославилася вона на весь світ не лише своїми фільмами, піснями та красою, а й бурхливим особистим життям. Особливу увагу привернув її роман з Беном Аффлеком, адже пара чекала одне одного 20 років і в результаті все-таки одружилася, але до нього Лопес мала багато інших романів і навіть заручин. Згадаймо, хто був серед обранців зірки.

Девід Круз

Девід був першим коханням Дженніфер, адже вони почали зустрічатися, коли молодій зірці було лише 15 років. Стосунки пари тривали 10 років, і саме Девід бачив неймовірну трансформацію Джей Ло від звичайної дівчинки до суперзірки.

Дженніфер Лопес і Девід Круз / Фото: Getty Images

Веслі Снайпс

Пара познайомилася 1995 року на зніманнях фільму "Грошовий поїзд". Сама Лопес зізнавалася, що під час роботи Снайпс постійно з нею фліртував. Зустрічалися вони недовго, але все ж стали на той момент однією з найяскравіших пар.

Дженніфер Лопес і Уеслі Снайпс / Фото: Getty Images

Охані Ноа

Цей роман Дженніфер закінчився шлюбом. З Охані вона познайомилася, коли він працював офіціантом у Маямі. Вони одружилися 1997 року, проте союз тривав недовго і пара розлучилася трохи менше ніж через рік. У квітні 2002 року Ноа обійняв посаду менеджера в ресторані Дженніфер Madres, однак через пів року за нез'ясованих обставин його звільненили із цього поста, тому він зажадав від Лопес компенсацію за моральну шкоду.

Отримати вигоду від багатої колишньої Охані намагався неодноразово. Заради грошей він навіть погрожував оприлюднити "домашнє відео" з Джей Ло, а в квітні 2006 року Лопес сама подала позов проти колишнього чоловіка оскільки той зажадав від неї 5 мільйонів доларів за його книжку мемуарів про їхнє спільне життя. За словами співачки, Ноа порушив раніше підписаний між ними договір, згідно з яким він не мав права поширюватися про їхній шлюб і публікувати подібні книжки. У серпні 2007 року було винесено судову заборону, згідно з якою йому не можна було "критикувати, очорняти, виставляти в негативному світлі або іншим чином принижувати" його колишню дружину.

Дженніфер Лопес і Охані Ноа / Фото: Getty Images

Шон Комбс

Під час роботи над альбомом On the 6 у Лопес зав'язалися романтичні стосунки з репером і продюсером Шоном Комбсом. Пара зустрічалася два роки, але за цей час у їхніх стосунках було багато зрад, скандалів і порушення закону: їх затримала поліція у зв'язку зі стріляниною в клубі на Таймс-сквері в Нью-Йорку. Саме за руку з Шоном Джей Ло з'явилася на червоній доріжці в сукні від Versace, яка вже стала культовою.

Дженніфер Лопес і Шон Комбс / Фото: Getty Images

Кріс Джадд

З хореографом Крісом Джей Ло познайомилася на зніманнях її відеокліпу "Love Do not Cost a Thing", режисером якого був Джадд. Кріс зізнавався в інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду. Вони одружилися 2001 року, але цей шлюб так само не був тривалим, адже завершився вже через дев'ять місяців. Однак шлюборозлучний процес тривав до 2003 року.

Дженніфер Лопес і Кріс Джадд / Фото: Getty Images

Бен Аффлек

З Аффлеком Джей Ло познайомилася на зніманнях комедії "Джилі" 2002 року. Між акторами закрутився роман, який незабаром переріс у серйозні стосунки. Пара стала дуже популярною, і шанувальники навіть придумали їм прізвисько "Бенніфер".

У листопаді 2002 року вони оголосили про заручини. Весілля було призначено на 14 вересня 2003 року, але так і не відбулося. Церемонію скасували за день. Що саме стало причиною такого розриву, ніхто з них так і не прокоментував.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Марк Ентоні

Але втретє заміж Джей Ло все ж вийшла. Черговим чоловіком став її давній друг — співак Марк Ентоні. Пара одружилася 5 червня 2004 року, через тиждень після того, як Ентоні розлучився зі своєю першою дружиною, Дайанарою Торрес.

Разом вони пробули сім років, поки не розлучилася 2011 року. У цьому шлюбі у них народилися близнята — син Макс (Максимілліан Девід) і дочка Еммі (Емма Мерібел).

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні / Фото: Getty Images

Каспер Смарт

Із танцюристом і актором Каспером Смартом у Лопес був досить тривалий роман від жовтня 2011 до червеня 2014 року. Наприкінці квітня 2015-го їхні стосунки відновилися, але вже через рік пара оголосила про рішення залишитися близькими друзями.

Дженніфер Лопес і Каспер Смарт / Фото: Getty Images

Дрейк

Наприкінці грудня 2016 року ЗМІ стали писати про роман Дженніфер і репера Дрейка. Приводом для цього стали спільні фото знаменитостей, опубліковані обома в Instagram. Ці чутки співачка спростувала, заявивши, що вони лише друзі. Хоча сам Дрейк, схоже, так не думав, адже 2018 року випустив пісню Diplomatic Immunity, в якій є рядок "2017 Я втратив J. Lo".

Алекс Родрігес

Познайомилися Родрігес і Джей Ло ще 1999 року, тоді Алекс, будучи ще молодим бейсболістом, підійшов до суперзірки і попросив автограф. Він зберігав цей автограф 20 років, і якось навіть поділився ним з фоловерами.

Протягом багатьох років вони періодично бачилися на іграх і світських тусовках. У березні 2017 року Лопес і Родрігес почали зустрічатися. Їхній роман був дуже красивим: пара всюди з'являючись разом, не соромилися своїх почуттів, і ділилася з шанувальниками спільними селфі в Instagram.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Фото: Associated Press

У березні 2019 року бейсболіст зробив пропозицію Дженніфер під час відпочинку на Багамах, і вони почали підготовку до весілля, але пишне свято довелося відкласти через пандемію коронавірусу. Вони планували одружитися в Італії влітку 2020 року, але в результаті переносила дату весілля двічі.

2021-го у Мережі з'явилися чутки про те, що пара має проблеми у стосунках і відвідує сімейного психолога. В результаті 15 березня Дженніфер і Алекс оголосили про розставання — вони вирішили залишитися друзями.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Фото: Associated Press

Так співпало, що Бен Аффлек теж у цей період життя розірвав стосунки з акторкою Аною де Армас. Вони почали спілкуватися і невдовзі знову стали парою. Шанувальники були в захваті від цієї новини, а папараці знову розпочали полювання за Бенніфер. 16 липня 2022 року Лопес та Аффлек одружилися у Лас-Вегасі, а потім влаштували розкішне свято з гостями.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

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