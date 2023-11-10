Ви точно цього не знали: п'ять дивацтв принцеси Уельської Кетрін

Дружина принца Вільяма уже тринадцятий рік бездоганно виконує роль дружини спадкоємця престолу, матері трьох дітей та свої королівські обов'язки. Але, як і в кожної людини, у Кейт є свої дивацтва, про них і поговоримо.

Вона не терпить панібратства

Ще до того, як вийти заміж за принца Вільяма, Кейт Міддлтон не любила, коли до неї звертаються Кейт або Кейті. Річ у тім, що їй не подобаються скорочені імена. Своїм друзям майбутня принцеса чемно пояснювала, що любить, коли її називають повним ім'ям. А деякі її близькі знайомі вже тоді подумали, що Кетрін почала добре усвідомлювати своє майбутнє, хоча на той момент тільки зустрічалася з Вільямом.

Любить плавати у холодній воді

Цьому заняттю Кетрін можна навіть позаздрити, але її чоловік Вільям відверто не розуміє, чому Кейт так це подобається. Про нього принцеса розповіла під час подкасту Майка Тіндалла "Хороший, поганий та регбі", заявивши, що Вільям не розуміє її "одержимості" холодною водою. "Особисто я люблю плавати. Холодне плавання, чим холодніша вода, тим краще. Мені це дуже подобається. А Вільям каже, що я божевільна", — розповіла тоді принцеса Уельська. Так ось який секрет її молодості та краси – крижані ванни. Отже, коли ви бачите Кетрін в дощовий лондонський день лише в костюмі або сукні на вулиці не думайте, що їй холодно. У школі дівчина багато займалася спортом та її організм загартований.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кетрін — реготунка

Сміх подовжує життя, здається, саме з таким гаслом живе принцеса Уельська. Навряд чи це чисто якесь дивацтво, але багато хто, маючи справу з принцесою на публічних заходах, говорить, що вона справжня реготунка. Пам'ятаємо, як Меган Маркл звинувачувала Кейт у тому, що вона "надто холодна" і нетактильна. Хоча на багатьох фото з її публічних виходів видно, що вона часто обіймається з людьми і багато сміється.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Любить сільську місцевість

Мабуть не дарма король Чарльз III так тепло відгукується про свою "улюблену" невістку. Вони обоє дуже люблять свіже повітря та життя у селі, хоч і проводять багато часу у місті. Чарльз вирощує фрукти у своєму саду та овочі на городі, а Кетрін любить гратися в саду з дітьми. Саме з цієї причини Кейт і Вільям за будь-якої нагоди вирушають до свого дому Анмер-гол у Сандрінгемі. Найчастіше Уельські проводять там час, коли в їхніх трьох дітей канікули.

Король Чарльз, принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Замовляє однакові сукні

Говорячи про принцесу Уельську, не можна не згадати, що вона практично "ікона стилю". Звичайно, вона має помічників і стилістів, але попри це Кетрін часто замовляє собі сукні або пальта одного фасону, але просто різних кольорів. Немає нічого поганого у перевірених силуетах та бажанні принцеси не надто багато морочитися з гардеробом, але водночас завжди мати стильний вигляд.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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