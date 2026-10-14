Victoria’s Secret Fashion Show 2026: хто вийде на подіум, які зірки виступлять і чому шоу вже обговорюють у Мережі

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

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Цього року бренд підготував нові декорації, зірковий музичний склад та масштабну кампанію з пошуку нових моделей. Однак ще до показу увагу шанувальників привернула історія колишньої «ангела» Ромі Стридж, яка розповіла, що не пройшла кастинг.

Коли та де відбудеться Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Вперше шоу відбудеться не в Нью-Йорку, а в Лос-Анджелесі. Пряма трансляція розпочнеться 18 жовтня о 16:30 за тихоокеанським часом (02:30 19 жовтня за київським часом). Переглянути показ можна буде на YouTube, а також на офіційних сторінках Victoria’s Secret в Instagram і TikTok.

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Креативний директор Victoria’s Secret та PINK Адам Селман назвав цьогорічну концепцію Fandemonium. За його словами, команда хотіла зробити шоу масштабнішим за попереднє та показати іншу сторону американської культури, поєднавши моду, музику та енергію шанувальників бренду.

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Джоан Смоллс / © Associated Press

Хто з моделей вийде на подіум

Бренд уже підтвердив участь кількох відомих моделей. Серед них — Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпоул, Ешлі Грем, Алекс Консані, Палома Елсессер, Імаан Хаммам, Анок Яй, Еббі Чемпіон, Девін Гарсія та Джоан Смоллс.

Для деяких із них це чергове повернення на знаменитий подіум. Наприклад, Адріана Ліма залишається однією з найвпізнаваніших моделей в історії шоу: вона представляла бренд протягом багатьох років і повернулася на показ після тривалої перерви. Джиджі Хадід і Кендіс Свейнпоул також добре знайомі шанувальникам Victoria’s Secret.

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

При цьому список учасниць ще може поповнюватися. Окрема частина проєкту присвячена пошуку нової моделі, яка отримає можливість вийти на подіум цього року.

Хто виступить під час шоу

У 2026 році музична програма буде повністю жіночою. На сцену вийдуть чотири виконавиці та колективи: Megan Thee Stallion, Меган Мороні, Тейт Макрей та KATSEYE.

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Такий формат продовжує ідею попередніх показів, у яких музичні виступи стали однією з центральних частин шоу. Цього року організатори обіцяють поєднати подіум, живу музику та взаємодію з шанувальниками.

Адріана Ліма / © Associated Press

Як бренд шукає нових «ангелів»

Однією з особливостей підготовки до шоу стала кампанія Angels Among Us. У рамках цього проєкту Victoria’s Secret організувала відкриті кастинги в різних містах США, щоб дати можливість початківцям-моделям заявити про себе. Процес пошуку нової учасниці показують у документальному веб-серіалі, нові епізоди якого виходять щонеділі та щочетверга.

За словами Адама Селмана, після попереднього показу бренд отримав тисячі повідомлень від дівчат, які мріють стати «ангелами». Саме тому цього року команда вирішила активніше залучати шанувальників до підготовки до показу.

Чому Ромі Стридж не потрапила на шоу

Незадовго до показу обговорення Victoria’s Secret вийшло за межі модних новин. Колишня «ангел» бренду Ромі Стридж розповіла у TikTok, що не пройшла кастинг на шоу 2026 року, незважаючи на підготовку та надію повернутися на подіум після народження двох дітей.

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За словами 31-річної моделі, вона приїхала на кастинг до Нью-Йорка у вересні, а потім кілька тижнів не отримувала остаточної відповіді. У підсумку їй повідомили про відмову всього за кілька днів до показу.

Стридж наголосила, що її засмутила не сама відмова, оскільки це звичайна частина кар’єри моделі, а невизначеність і відсутність чіткої комунікації. Вона також заявила, що після цього досвіду не планує знову брати участь у кастингу Victoria’s Secret.

Підтримку Ромі висловила модель Фріда Аасен, яка написала у коментарях, що теж брала участь у відборі, але отримала відмову. У соціальних мережах також обговорюють можливу відсутність Лаїс Рібейро в майбутньому шоу, проте достовірного підтвердження того, що її не включили до складу показу 2026 року, поки що немає.

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