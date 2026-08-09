Від блондинки до рудої: як Люсіль Болл знайшла свій стиль

Люсіль Болл / © Getty Images

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Є образи, які настільки міцно зливаються із людиною, що вже неможливо уявити їх окремо. Червоні губи Мерилін Монро, коротка стрижка Одрі Гепберн, чітке каре Анни Вінтур і вогняно-руде волосся Люсіль Болл.

© Associated Press

© Associated Press

Але знаменита зірка комедійного телесеріалу «Я люблю Люсі» не народилася рудою. Ба більше, сама акторка мала доволі непрості стосунки зі своїм волоссям і називала його справжньою «карою» свого життя, про це розповіло видання PEOPLE.

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Одначе, лише один вдалий експеримент із кольором і образ, який спочатку був просто кінематографічним рішенням, назавжди залишився в історії попкультури.

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Спочатку була брюнеткою

© Associated Press

До того як стати легендарною рудою, Люсіль Болл була брюнеткою. Коли молода акторка приїхала підкорювати Голлівуд, правила індустрії були зовсім іншими. У 1930-х роках студії фактично формували зовнішність своїх зірок, а платиновий блонд асоціювався з гламуром і сексуальністю. Тож Болл теж спробувала відповідати голлівудському канону.

© Associated Press

У 1983 році акторка відверто розповіла про свої експерименти із зовнішністю. За її словами, вона ніколи особливо не любила власне волосся та постійно намагалася зрозуміти, що з ним робити. За свою кар’єру Болл встигла побути блондинкою, платиновою блондинкою, рудою, а також експериментувала з рожевим та помаранчевим відтінками.

Сьогодні така свобода експериментів із волоссям здається цілком природною. Проте для голлівудської акторки тієї епохи зміна кольору могла бути не просто питанням настрою, студія буквально вирішувала, який вигляд має мати її зірка.

Зміна імʼя

© Associated Press

На початку голлівудського шляху Болл настільки намагалася відповідати тогочасному образу платинової блондинки, що використовувала сценічне ім’я Даян Белмонт. Вона згадувала, що тоді існувало своєрідне правило, якщо хочеш бути помітною у Голлівуді, то маєш бути платиновою блондинкою, і Люсіль була.

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Одначе, це була не зовсім її історія, ії справжній образ чекав попереду і з’явився завдяки людині, яка змінила колір її волосся буквально одним рішенням.

Рудий, який усе змінив

© Associated Press

За створення знаменитого вогняного відтінку Болл відповідальний стиліст Сідні Гіларофф, який працював над її образом для фільму «Дю Баррі була леді». Саме він уперше пофарбував волосся акторки у яскравий рудий. І сталося те, чого, можливо, ніхто не очікував, бо Люсіль настільки сподобався цей колір, що він надовго залишився з нею.

Існувала красива легенда, ніби Гіларофф обрав вогняний відтінок, тому що побачив у Болл «вогонь її душі». Звучить майже ідеально для голлівудської історії, проте сама акторка цю романтичну версію відкидала.

«Червоний був щасливим кольором»

© Associated Press

За її словами, рудий колір був «щасливим». Він добре поєднувався з її очима, мав чудовий вигляд на фотографіях і просто виявився вдалим. Ніякої магії та жодного містичного «вогню душі», просто правильний колір у правильний момент. І саме він згодом став візитівкою акторки.

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Коли Болл отримала роль Люсі Рікардо у телесеріалі «Я люблю Люсі», її руде волосся вже було частиною впізнаваного образу. Енергійна, хаотична, неймовірно жива Люсі з її експресивними мімікою та жестами й вогняними кучерями стала однією з найвідоміших героїнь американського телебачення.

І тут відбулося те, що у Голлівуді трапляється нечасто, образ, який колись був експериментом, став нерозривною частиною особистості зірки.

Від «не знала, що робити з волоссям», до ікони

© Associated Press

Особливо цікаво, що сама Болл ніколи не ставилася до свого волосся як до якоїсь очевидної переваги. Навпаки, вона зізнавалася, що свого завжди було для неї проблемою.

Сьогодні її кучері здаються еталонним ретрообразом — яскравим, сміливим і надзвичайно впізнаваним. Однак для самої акторки шлях до цього стилю був значно прозаїчнішим, вона просто роками шукала те, що нарешті працюватиме. І, можливо, саме в цьому є найбільш сучасний урок її історії.

© Associated Press

Не кожна людина одразу знає, який образ їй пасує. Іноді для цього потрібно змінити колір волосся, спробувати інше підстригання, помилитися, повернутися назад і знову експериментувати. А потім раптом побачити себе у дзеркалі та зрозуміти, що це воно.

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