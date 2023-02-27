Від брошки принца Уельського до перлини Перегрина: 12 неймовірних прикрас Елізабет Тейлор

Акторка була палкою шанувальницею ювелірних прикрас і збирала найкращі з них протягом всього свого життя.

Елізабет Роузмонд Тейлор однозначно увійшла в історію як одна з найкрасивіших героїнь кіно, талановита, розумна і залюблива жінка. За свою багаторічну кар'єру вона встигла завоювати звання "королеви Голлівуду", тричі отримати "Оскар", стати першою акторкою, чий гонорар за роль у фільмі склав мільйон доларів, а також вісім разів вийти заміж.

Завдяки цим шлюбам вона стала власницею однієї з найрозкішніших ювелірних колекцій, яка воістину гідна королівських осіб. Закохані чоловіки часто підносили Елізабет неймовірні і дуже дорогі подарунки у вигляді діамантів і перлів, адже вона їх просто обожнювала. У своїх прикрасах вона неодноразово з'являлася на світських заходах і в кіно.

В її колекції були найрізноманітніші коштовності, серед яких можна зустріти аксесуари для волосся від Bulgari, набір смарагдів від Cartier, а також легендарні діаманти і перли. Про свою любов до дорогих прикрас вона навіть написала книжку "Мій роман з коштовностями".

Після смерті акторки у 2011 році колекція її прикрас і модного одягу була розпродана на аукціоні Christie's в, а гроші переказані до її фонду з боротьби зі СНІДом. Ювелірні вироби були продані за рекордну суму в 156,8 мільйона доларів, а одяг і аксесуари — ще на 5,5 мільйона доларів.

Ми вирішили поглянути ближче на її прекрасну особисту колекцію і трохи розповісти про найяскравіші її екземпляри.

1. Діамантові сережки, подарунок Майка Тодда

Побачила ці сережки Тейлор в паризькому бутику і просто не змогла пройти повз, навіть, попри те, що вони були інкрустовані не коштовними камінням, а звичайними стразами. Тодд купив подарунок для коханої.

Кілька місяців по тому акторка вирішила одягти свою прикрасу на вечірку і, заглянувши в скриньку з коштовностями, дуже здивувалася, адже сережки мали не лише трохи інакший вигляд, але і неймовірно виблискували. Вона одягла їх і не могла зрозуміти, що змінилося. Здивована Тейлор звернулася до чоловіка, сказавши, що з її прикрасою щось не так. Майк мило усміхнувся їй і зізнався, що поки вона не бачила, він підмінив прикрасу на точну копію, але вже виконану в діамантах.

Елізабет Тейлор. На акторці діамантові сережки / Фото: Getty Images

2. Діамантова тіара, подарунок Майка Тодда

Діамантову тіару Тейлор подарував її третій чоловік Майк Тодд зі словами: "Ти моя королева, і я думаю, у тебе повинна бути тіара". Вперше вона з'явилася в ній на врученні "Оскара", а пізніше на Каннському кінофестивалі в 1957 році.

Елізабет Тейлор і Майк Тодд на на Каннському кінофестивалі, 1957 рік. На акторці діамантова тіара / Фото: Associated Press

"Я вперше одягла її на церемонії вручення премії Оскар. Це був прекрасний вечір, тому що фільм" Навколо світу за 80 днів "отримав премію" Найкращий фільм ". Носити тіару було не в моді, але це не мало значення, оскільки він (Тодд — ред.) був моїм королем", — написала вона у своїй книжці.

Тіара Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

3. Набір із рубінами і діамантами від Cartier, подарунок Майка Тодда

Тейлор розповідала, що цей набір Майк подарував їй, коли вона плавала в басейні Кап-Ферра на Лазурному березі. Якраз в той момент вона була вагітна.

Співак Едді Фішер, його дружина Деббі Рейнольдс і Елізабет Тейлор. На акторці набір з рубінами і діамантами від Cartier / Фото: Getty Images

Коли коханий подарував Тейлор коштовності, їй не було куди подивитися, і вона зізналася, що розглядала себе в відображенні води.

Кольє з рубінами і діамантами від Cartier / Фото: Associated Press

4. Грушоподібний алмаз від Cartier, подарунок Річарда Бертона

1969 року неймовірний діамант грушоподібного ограновування вагою 69,42 карата був виставлений на аукціоні в Нью-Йорку. Подейкували, що за каменем полювало одразу два багатії: Річард Бертон, і Аристотель Онассіс (другий чоловік Жаклін Кеннеді). Зрештою, він був придбаний Ричардом Бертоном за 1 050 000 доларів як подарунок для Елізабет Тейлор. Камінь був перейменований у діамант Тейлор-Бертон.

Елізабет Тейлор. На акторці грушоподібний алмаз від Cartier / Фото: Getty Images

Спочатку камінь був піднесений Тейлор у вигляді персня, але вона вирішила зробити з нього кольє. "Навіть для мене воно було занадто великим", — прокоментувала своє рішення зірка. Після того, як вони розлучилися 1976 року, Тейлор продала кілька предметів зі своєї колекції, подаровані Бертоном. серед них був і цей величезний алмаз.

Грушоподібний алмаз від Cartier у вигляді кільця / Фото: Getty Images

5. Брошка-кулон зі смарагдами і діамантами від Bulgari, подарунок Річарда Бертона

У день першого весілля з Річардом Бертоном (вони сходилися і розходилися двічі) 15 березня 1964 року Елізабет Тейлор одягла на весільне вбрання подаровану новим коханим брошку. Смарагдово-діамантова прикраса ідеально доповнила її образ цього дня. Вони одружилися двічі, але обидва шлюби закінчилися розлученням.

15 березня 1964 року. Елізабет Тейлор і Річард Бартон на свому першому весіллі в Монреалі, Канада. На акторці брошка-кулон з смарагдами і діамантами від Bulgari / Фото: Getty Images

Цією ж брошкою Тейлор прикрасила білу бальну сукню від Givenchy, в якій з'явилася у фільмі "VIP-персони".

Елізабет Тейлор на зніманнях фільму "VIP-персони". На акторці брошка-кулон зі смарагдами і діамантами від Bulgari / Фото: Getty Images

6. Кольє зі смарагдами і діамантами від Bulgari, подарунок Річарда Бертона

Це неймовірне кольє Бертон подарував дружині в день їхнього весілля. Намисто складається з 16 колумбійських смарагдів, кожен із яких обрамлений діамантами грушоподібної форми. Центральна деталь на кольє — брошка-кулон, яка була на ній в день їхнього весілля.

Елізабет Тейлор під час прем'єри фільму "Блоха в її вусі" у Парижі. На акторці кольє і сережки зі смарагдами і діамантами від Bulgari / Фото: Getty Images

Тейлор додала її на намисто пізніше і часто з'являлася в цій прикрасі на публіці.

Кольє і сережки зі смарагдами і діамантами від Bulgari / Фото: Associated Press

7. Перлина Перегрина (Блуклива перлина), подарунок Річарда Бертона

Імовірно ідеальну симетричну з коли-небудь виявлених природних перлин знайшли біля берегів Панами в середині XVI століття. Вона була подарована королю Іспанії Пилипу II. Потім він підніс перли в 58,5 карата англійській королеві Марії як весільний подарунок.

Екскороль заповідав її своєму племіннику Людовіку Наполеону, який пізніше став імператором Франції. У роки англійського вигнання Наполеон був змушений продати перлину герцогу Аберкорн із шотландського роду Гамільтонов.

Намисто з діамантами, рубінами і перлиною Перегрина від Cartier / Фото: Associated Press

1969 року Річард Бертон викупив перлину для Елізабет Тейлор. Він подарував її дружині на День святого Валентина.

Цікаво, що велика вага перлини не приодноразово призводила до того, що вона випадала з оправи. За легендою, подружжя Гамільтон втрачали її двічі — на балу в Букінгемському палаці і на дивані Віндзорського замку. Тейлор у своїй книжці зізналася, що теж якось її втратила. Після пошуків коштовність була виявлена в роті у її цуценяти. Згодом акторка вирішила вставити коштовність у важке намисто з діамантами та рубінами від Cartier.

Елізабет Тейлор, 19 січня 1992 року Лос-Анджелес. На акторці намисто з діамантами та рубінами від Cartier / Фото: Getty Images

8. Брошка Night of the Iguana від Tiffany & Co., подарунок Річарда Бертона

Брошка була створена французьким ювеліром Жаном Мішелем Шлюмберже. Річард Бертон подарував Елізабет Тейлор цю вишукану брошку до прем'єри його фільму "Ніч ігуани".

Річард Бертон і Елізабет Тейлор в Абінгдоні, Оксфордшир, 1965 рік / Фото: Getty Images

Подарунок був зроблений на пам'ять про їхнє прекрасне життя в Пуерто-Вальярта, в сонячній Мексиці, поки Бертон знімався у фільмі.

Брошка виконана з діамантів, золота, платини, смарагдів і сапфірів.

Брошка Night of the Iguana від Tiffany & Co / Фото: Associated Press

9. Брошка Tremblant від Bulgari, подарунок від Едді Фішера

Тейлор носила цю брошку з діамантами і смарагдами під час отримання премії "Давид ді Донателло" в 1962 році, за роль у фільмі "Раптово, минулого літа", вона доповнила нею чорну вечірню сукню.

Також акторка використовувала її як прикрасу для волосся в фільмі "VIP-персони" в 1963 році.

Елізабет Тейлор тримає в руці премію "Давид ді Донателло". На ній брошка і сережки зі смарагдів і діамантів від Bulgari / Фото: Getty Images

10. Діамант The Krupp, подарунок Річарда Бертона

Купив діамант The Krupp Бартон для своєї дружини в 1968 році і підніс їй на 40-й день народження, який вони святкували на яхті. Тейлор вирішила вставити камінь у перстень через що його надалі називали "перснем Елізабет Тейлор". Діамант вагою 33,19 карата має приголомшливий вигляд.

Елізабет Тейлор демонструє перстень з діамантом в 33,19 карата, подароване їй чоловіком Річардом Бертоном / Фото: Getty Images

Незважаючи на його цінність, Тейлор регулярно носив цей перстень і воно було її найулюбленішою прикрасою з усієї колекції. Після смерті акторки, в 2011 році, перстень виставили на аукціон і продали за 8,8 мільйона доларів.

Діамант The Krupp / Фото: Associated Press

11. Набір Reine Marguerits від Van Cleef & Arpels, купила особисто

У 1993 році Елізабет Тейлор отримала гуманітарну премію імені Джина Гершолта на церемонії вручення "Оскара" за свій неймовірний вклад в дослідження, інформування та боротьбу зі СНІДом. Поштовхом в боротьбі з цією хворобою для знаменитості стала смерть її близького друга актора Рока Гадсона, який помер від ускладнень, викликаних цією недугою.

Вбираючись на цей захід, Тейлор прийняла рідкісне рішення позичити коштовності, а не одягти прикрасу зі своєї власної колекції. У французькому ювелірному магазині Van Cleef & Arpels вона знайшла ідеальний варіант до своєї жовтої сукні Valentino — набір Reine Marguerits (королева маргариток).

Він складався з кольє, сережок і брошки з білими діамантовими пелюстками, жовтими маточки і листям. Але на вручення нагороди вона брошка не наділа. Після церемонії Тейлор вирішив купити набір на згадку про вечір. Після смерті акторки набір продали за 746 500 доларів.

Елізабет Тейлор на врученні премії "Оскар". На акторці набір Reine Marguerits від Van Cleef & Arpels / Фото: Associated Press

12. Брошка Prince of Wales, купила особисто

Елізабет і Річард Бертон були хорошими друзями герцога і герцогині Віндзорских і часто відвідували їх у Франції. Брошка Prince of Wales була замовлена Едвардом спеціально для Волліс. Дизайн брошки зображує геральдичний знак принца Уельського з трьома діамантовими пір'їнами, з'єднаними разом короною.

Акторка Елізабет Тейлор стоїть перед плакатом з самою собою. Її сукню прикрашає брошка Prince of Wales / Фото: Getty Images

Щоразу, коли Тейлор відвідувала герцога і герцогиню, вона завжди звертала увагу на те, як сильно їй подобається ця брошка. Потім, в 1987 році, після смерті герцогині, її колекція ювелірних прикрас була виставлена на аукціоні Sotheby. Елізабет знала, що вона повинна зробити ставку на брошку, і гроші не мали для неї значення. Зрештою, остання ставка Елізабет була найвищою і склала понад 623 000 доларів. Це було перше прикраса, яку вона коли-небудь сама для себе купувала.

Брошка Prince of Wales / Фото: Associated Press

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