Від диявола до святого отця: 6 знакових ролей Аль Пачино у фільмах, які варто подивитися

Аль Пачино / © Associated Press

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Аль Пачино — легенда кінематографа, чиє ім’я вже давно стало синонімом досконалої акторської майстерності. За свою більш ніж півстолітню кар’єру він створив на екрані чимало культових персонажів, кожен із яких вирізняється особливою глибиною, харизмою і неповторним стилем виконання. Здатність актора повністю розчинятися у своїх ролях приголомшує, як і діапазон зіграних ним амплуа: від владних мафіозі — до вразливих одинаків, від справжнього диявола — до святого отця, який із дияволом бореться у новому горорі «Ритуал», що невдовзі виходить в український прокат.

У цій добірці ми зібрали шість знакових ролей Аль Пачино, які демонструють його неймовірну акторську гнучкість і вміння перевтілюватися.

Майкл Корлеоне — трилогія «Хрещений батько»

Показавши шлях Майкла Корлеоне від спадкоємця мафіозного клану до безжального боса у трилогії Френсіса Форда Копполи («Хрещений батько», 1972; «Хрещений батько 2», 1974; «Хрещений батько 3», 1990), Аль Пачино створив один зі своїх найбільш знакових та незабутніх кінообразів.

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У першому фільмі Майкл постає як молодший син могутнього дона Віто Корлеоне (Марлон Брандо), який не бажає мати нічого спільного з кримінальним бізнесом своєї родини. Однак трагічні обставини та необхідність захистити близьких змушують його зануритися у жорстокий світ мафії. Пачино майстерно передає внутрішню боротьбу Майкла, його поступову трансформацію з ідеалістичного юнака на холодного та розважливого лідера клану. Стрічка мала величезний успіх, отримавши три премії «Оскар», зокрема нагороду за «Найкращий фільм», і стала однією з найкасовіших фільмів свого часу.

У другій частині Коппола досліджує подальшу еволюцію Майкла вже як дона Корлеоне — його прагнення легітимізувати сімейний бізнес та його дедалі більшу ізоляцію від близьких. Пачино демонструє жорстокість, яка зростає, і параною свого персонажа, а також його внутрішню самотність, попри всю владу та багатство. «Хрещений батько 2» став першим сиквелом, який отримав премію «Оскар» як «Найкращий фільм», підтвердивши геніальність Копполи та неперевершений талант Пачино.

У заключній частині трилогії постарівший та змучений провиною Майкл намагається спокутувати гріхи минулого та знайти спадкоємця своєї імперії, але його спроби знову призводять до трагедії.

Образ Майкла Корлеоне у виконанні Аль Пачино залишається однією з найвеличніших та найскладніших ролей в історії кіно, символізуючи спокусу влади, ціну амбіцій та трагічну втрату людяності.

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Тоні Монтана — «Обличчя зі шрамом»

Ще один культовий кримінальний образ Аль Пачино — Тоні Монтана в кримінальній драмі Браяна Де Пальми «Обличчя зі шрамом» (1983). Монтана — амбітний та безжальний кубинський біженець, який прибуває до Маямі на початку 1980-х і стрімко піднімається на вершину місцевого наркобізнесу. Пачино блискуче демонструє одержимість Тоні владою та багатством, його імпульсивність, параною і жорстокість. Від дрібного злочинця до могутнього наркобарона, Тоні Монтана у виконанні Пачино стає символом нестримної американської мрії, що обертається кривавим кошмаром.

Хоча на момент виходу «Обличчя зі шрамом» не мав такого комерційного успіху, як «Хрещений батько», з часом цей фільм став вважатися однією з вершин кар’єри Аль Пачино та класикою кримінального жанру, що досліджує темні сторони амбіцій та ціну неконтрольованої влади.

Френк Слейд — «Запах жінки»

У фільмі Мартіна Бреста «Запах жінки» (1992) Аль Пачино створив один зі своїх найзворушливіших та найбільш відзначених нагородами образів — відставного підполковника армії США Френка Слейда. Слейд постає перед глядачами як сліпий, цинічний та часто грубий чоловік, чиє життя наповнене гіркотою і розчаруванням. Він наймає молодого студента Чарлі Сіммза (Кріс О’Доннелл) як компаньйона на час подорожі до Нью-Йорка на День подяки, і ця зустріч кардинально змінює життя обох. Пачино майстерно передає складність свого персонажа — за зовнішньою дратівливістю та сарказмом ховається глибоко поранена душа, яка все ще здатна на людяність та співчуття.

Роль Френка Слейда принесла Аль Пачино довгоочікувану премію «Оскар» за «Найкращу чоловічу роль», а також «Золотий глобус» у тій самій категорії. А його танго з молодою жінкою в ресторані по праву вважається однією з найчуттєвіших танцювальних сцен в історії кіно.

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Джон Мілтон/Сатана — «Адвокат диявола»

У містичному трилері Тейлора Гекфорда «Адвокат диявола» (1997) актор створив захопливий і спокусливий образ Джона Мілтона, харизматичного власника престижної юридичної фірми в Нью-Йорку, який насправді є самим Сатаною. Кевін Ломакс (Кіану Рівз), молодий та амбітний адвокат з Флориди, отримує від Мілтона спокусливу пропозицію про роботу, від якої ну просто неможливо відмовитися. Поступово Кевін занурюється у світ розкоші та безкарності, але водночас починає помічати тривожні та надприродні події, що відбуваються навколо нього.

У цьому фільмі Пачино з блиском втілює спокусливу силу зла, випромінюючи чарівність, інтелект і небезпечну владу. А його іронічні монологи про людську природу та божественний задум є одними з найяскравіших моментів фільму. «Адвокат диявола» досліджує теми спокуси, морального вибору та природи зла, а персонаж Аль Пачино — це не карикатурний лиходій, а складний та багатогранний образ, здатний як зачаровувати, так і викликати справжній жах, залишаючи після перегляду тривале відчуття неспокою та роздумів про темні сторони людської душі.

Джек Кеворкян — «Ви не знаєте Джека»

У біографічній драмі Баррі Левінсона «Ви не знаєте Джека» (2010) для HBO Аль Пачино втілив дуже контроверсійного персонажа — Джека Кеворкяна, лікаря, що виступав з підтримкою права на евтаназію та допомагав пацієнтам добровільно піти з життя, за що отримав від ЗМІ прізвисько Доктор Смерть.

Фільм розповідає історію Кеворкяна від початку його діяльності наприкінці 1980-х до судових процесів над ним у 1990-х роках. Пачино майстерно передає ексцентричність, наполегливість та глибоке переконання свого героя у праві людини на гідну смерть. За цю роботу актор отримав премію «Еммі» у категорії «Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або фільмі», а також премію «Золотий глобус» у тій самій номінації. А сам фільм викликав широку суспільну дискусію щодо питань евтаназії.

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Отець Теофіліус Різінґер — «Ритуал»

25 квітня Аль Пачино виповнилося 85 років, але актор досі знімається, і раз у раз обирає складні та неоднозначні ролі. Новою такою стала роль у фільмі Девіда Міделла «Ритуал» (2025), де Пачино зіграв отця Теофіліуса Різінґера, реального священика, який був одним із найвідоміших екзорцистів США.

Заснований на реальних подіях, задокументованих ЗМІ та католицькою церквою, цей моторошний горор переносить глядача у 1928 рік, коли отець Різінґер очолив складний та тривалий ритуал вигнання демонів із жінки на ім’я Емма Шмідт, відомої також як Анна Еклунд. Допомагає отцю Теофілусу молодий священик Джозеф Штайгер (Ден Стівенс). Разом вони розпочинають боротьбу зі злом, яке охопило молоду жінку, але водночас — протистоять власним внутрішнім демонам.

Пачино з властивою йому харизмою та глибоким розумінням персонажа втілює драматичний образ священика, який фізично та духовно бореться з могутніми потойбічними силами, намагаючись врятувати одержиму дівчину, але сам переживає при цьому глибоку кризу віри. А побачити цю напружену зовнішню і внутрішню боротьбу на великому екрані ми зможемо вже 5 червня, коли «Ритуал» вийде в кінотеатрах України.