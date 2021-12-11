Від футболістів до реперів: з ким зустрічалася Кім Кардашян

Ми вирішили пригадати, з ким була у стосунках знаменитість до знайомства зі своїм чоловіком.

Американська теледіва зробила собі ім'я не лише завдяки популярному реаліті-шоу про життя сім'ї Кардашян-Дженнер, але і завдяки скандалам, які з нею постійно трапляються. В останні дні весь світ знову говорить про її розлучення з чоловіком Каньє Вестом, з яким 40-річна Кім пробула в шлюбі майже сім років.

Але зразковою дружиною вона була не завжди. Юність цієї ефектної красуні була бурхливою і вона кілька разів встигла вийти заміж, розлучитися, стати жертвою домашнього насильства і взяти участь у великому секс-скандалі. Згадаймо, хто був серед її обранців.

Тіто Джо Джексон

Цей американський співак, і за сумісництвом племінник Майкла Джексона, був першим коханням Кардашян. Вони почали зустрічатися, коли Кім було лише 15 років. Їхні стосунки тривали чотири роки, а 1999 року вони розійшлися.

Тіто Джо Джексон (зліва) / Getty Images

Деймон Томас

Для багатьох може стати сюрпризом, але Кім вперше вийшла заміж у 19 років. Вона втекла з дому з музичним продюсером Деймоном Томасом 2000 року. Через три роки вони розійшлися.

В одному з випусків шоу Кім розповіла, що під вінець з Деймоном вона йшла, під дією наркотиків. Також вона зізналася, що неодноразово піддавалася домашньому насильству з боку свого вже колишнього чоловіка. Їхній шлюборозлучний процес завершився 2004 року.

Деймон Томас і Кім / Getty Images

Ray J

Репер і Кім познайомилися, коли дівчина працювала стилістом його сестри — співачки Бренди Норвуд. Зустрічатися почали 2003-го. Їхні стосунки були дуже нестабільні, вони постійно сварилися і розлучалися, то знову сходилися.

Але саме з Ray J Кім зняла те скандальне домашнє секс-відео, яке в результаті злили у Мережу. Ролик моментально зробив дівчину знаменитою на весь світ. Тоді Кім заперечувала справжність запису, але коли копій стало занадто багато, вона подала до суду на компанію, яка займалася розповсюдженням відео. Подейкують, то злила у Мережу ролик Кріс Дженнер — мама Кім, яка хотіла таким чином посприяти кар'єрі дочки.

Ray J і Кім / Getty Images

Нік Лаші

З Ніком у Кім був дуже короткий роман, всього на пару місяців. Вони почали зустрічатися одразу після його розлучення зі співачкою Джесікою Сімпсон.

Подейкують, що Кім в той час дуже хотіла прославитися (їхнє сімейне шоу тоді ще не існувало), тому вирішила зустрічатися з Ніком, який на той час був дуже популярний і неодружений. Її план був в тому, щоб стати дівчиною зірки. Але задум провалилася, як тільки Лаші дізнався про цю ідею.

Нік Лаші (зліва) і Кім / Getty Images

Нік Кеннон

Роман Кардашян і колишнього чоловіка Мераї Кері теж тривав недовго. Причиною розлучення стало те злощасне секс-відео, яке з'явилося якраз під час їхніх стосунків.

Нік Кеннон і Кім / Getty Images

Реджі Буш

З гравцем в американський футбол Реджі Бушем Кім почала зустрічатися 2007 року. Взагалі стосунки пари були досить дивними і тривали від 2007 до 2010 року. Західні ЗМІ неодноразово писали, що Буш дуже сумував за Кім і умовляв її не виходити заміж за Кріса Гамфріса 2011 року, кажучи, що він її єдиний.

Реджі Буш і Кім / Getty Images

Кріштіану Роналду

У квітні 2010 року ходили чутки, що зірка футболу Кріштіану Роналду і Кім познайомилися під час відпустки Кардашян в Мадриді. Нібито пара зустрілася на заході в готелі Beverly Hills. Йому на той момент було 25 років, світській левиці — 29. Можливо це був лише курортний роман, адже в серпні Роналду вже почав стосунки з Іриною Шейк.

Кріштіану Роналду / instagram.com/cristiano

Майлз Остін

Майлз — ще один спортсмен, з який зустрічалася Кім. Вони пробули у стосунках лише пару місяців і за офіційною версією розлучилися через зайнятість і щільний робочий графік.

Майлз Остін і Кім / Getty Images

Майкл Копон

Кім і Майкл, який на той момент був дуже знаменитий завдяки ролі в серіалі "Школа виживання", спочатку просто спілкувалися, а через деякий час почали зустрічатися і сходили на декілька побачень. Одне з таких побачень навіть потрапило в спін-офф реаліті-шоу Кардашянів.

Майкл Копон / Associated Press

Габріель Обрі

Габріель — колишній чоловік акторки Голлі Беррі і з Кім його бачили лише кілька разів. У листопаді 2010-го їх бачили разом на грі Лейкерс.

Габріель Обрі і Кім / Getty Images

Кріс Гамфріс

Американський баскетболіст Гамфріс зробила Кардашян пропозицію в епізоді реаліті "Сімейство Кардашян" після шести місяців знайомства, і вони одружилися в серпні 2011 року. Це другий за рахунком шлюб Кім. Сімдесят два дні по тому вона подала на розлучення. Під час розлучення вони зсилалися на непримиренні сперичання, але інсайдери впевнені: вся справа у Каньє.

Кріс Гамфріс і Кім / Getty Images

Каньє Вест

Вони познайомилися 2004 року і періодично зустрічалися на різних вечірках. Але ось їхні стосунки зародилися 2012 року. Тоді ж Каньє зізнався Кім в коханні піснею "Я люблю Кім, Кім любить мене". У грудні Каньє оголосив, що Кім вагітна і 2013 року вона народила їхню донька Норт. Вони одружилися 24 травня 2014 року, влаштувавши розкішне весілля у Флоренції.

У цьому році їхні стосунки завершилися. Після майже семи років шлюбу пара збирається розлучитися.

Кім Кардашьян і Каньє Уест / Getty Images

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