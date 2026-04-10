ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
4 хв

Від Голлівуду до України: як падел став улюбленим спортом зірок

Розповідаємо про популярний вид спорту, який стрімко перетворився на головний лайфстайл-тренд серед селебріті.

Автор публікації
Аліна Онопа
© Credits

Тривалий час селебріті демонстрували свої тренування переважно з залів. Сьогодні ж у тренді — не просто фітнес, а спорт, який поєднує активність, емоції та спілкування. Саме таким став падел — гра, яка захопила світ і перетворилася на новий must-have у лайфстайлі зірок.

Падел уже давно вийшов за межі нішевого спорту і став частиною культури топзірок. Його активно просувають футбольні легенди — Зінедін Зідан, який відкриває власні клуби, Ліонель Мессі, для якого падел став улюбленим видом відпочинку, а також Кріштіану Роналду, який інвестує в розвиток інфраструктури. До тренду долучилися і Златан Ібрагімович та Девід Бекхем, які не лише грають, а й розвивають падел як бізнес.

Ба більше, деякі спортсмени настільки захоплюються грою, що переходять на новий рівень. Наприклад, колишній футболіст Арʼєн Роббен навіть отримав професійну ліцензію у паделі та виступає на турнірах, демонструючи, що цей спорт може бути не лише хобі, а й другою кар’єрою.

Тренд давно підхопив і Голлівуд. Серед акторок та акторів, які грають у падел, — Єва Лонгорія, яка навіть має власну команду на турнірах, Антоніо Бандерас, що активно популяризує гру, а також Г’ю Джекман і Бен Аффлек. Деякі з них регулярно беруть участь у благодійних матчах і зіркових турнірах, де падел стає частиною світського життя.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Окрім акторів, падел активно інтегрується у світ шоубізнесу та digital-культури. Наприклад, співачка Шакіра часто грає разом із футболістами, а інфлюенсери у Європі вже перетворили падел на контент-тренд — із турнірами, відео та челенджами.

Україна також поступово підхоплює цю хвилю. Серед інфлюенсерів падел стає все популярнішим: його активно інтегрують у свій лайфстайл Раміна Есхакзай, Саба Мусіна та Вікель. Для них це не лише спорт, а й спосіб створювати новий формат контенту — більш живий, емоційний і соціальний.

Не залишаються осторонь й українські спортсмени. У падел грає Сергій Стаховський, а також легенди футболу — Андрій Шевченко і Сергій Ребров. Ба більше, інтерес до паделу з’являється навіть у нових локаціях: за неофіційною інформацією, власний корт для гри облаштував й Олександр Усик, зокрема під час перебування на Балі, що ще раз підкреслює глобальність тренду.

Андрій Шевченко, Станіслав Архипов і Сергій Ребров

Чому ж падел настільки «зайшов» зіркам? Як пояснює зірковий тренер, чемпіон України та гравець збірної Станіслав Архипов, ключ — у форматі гри.

«Падел підходить для будь-якого віку. Це суперсоціальна гра, яка більше схожа на тусовку, ніж на класичний спорт. Тут значно менше травм, ніж у тенісі, і легший поріг входу. Це дуже динамічно й цікаво», — пояснює він.

Саме цей баланс ідеально вписується у стиль життя селебріті.

«Для зірок це ідеальний формат. У них немає часу роками вчитися грати в теніс. У паделі достатньо кількох занять, щоб відчути гру та впевнено триматися на корті. Це ще й про нетворкінг: бізнес, політика, медіа — все переплітається на одному корті», — додає Архипов.

Окрім атмосфери та соціальності, падел має ще одну важливу перевагу — прості та зрозумілі правила, які дозволяють швидко включитися у гру навіть новачкам.

«Гра проходить у форматі 2 на 2 на невеликому корті, оточеному скляними стінами. М’яч можна відбивати не лише після відскоку від підлоги, а й після відскоку від стін, і це додає грі зовсім іншої динаміки», — пояснює Архипов.

За його словами, подача виконується знизу, що робить гру доступнішою на старті, а рахунок ведеться так само, як у тенісі — з геймами та сетами.

/ © Credits

«Основне завдання — перекинути м’яч на половину суперника так, щоб він не зміг його повернути за правилами. Але за рахунок стін розіграші стають довшими й цікавішими. Тут менше сили — більше тактики, реакції та розуміння гри», — додає він.

Важливу роль у популярності відіграють і самі селебріті.

«Вплив таких людей, як Зінедін Зідан чи Ліонель Мессі, — колосальний. Футболісти відкривають клуби, інвестують у падел і задають тренд», — каже тренер.

Окрема «фішка» паделу — в самій грі.

«Це про розум і швидкість рішень. Завдяки стінам розіграші довші, і ти вже з перших тренувань починаєш отримувати справжнє задоволення від процесу. Це баланс між спортом і фаном — саме тому люди швидко „підсідають“», — пояснює Архипов.

/ © Credits

Попри це в Україні падел наразі залишається менш доступним, ніж у Європі, через кількість кортів і вартість гри. Але ситуація швидко змінюється: нові клуби відкриваються у великих містах, а інтерес до гри зростає щороку.

«Україна дуже швидко розвивається у цьому напрямку. Ми ще на початку, але темпи дуже високі. І якщо так піде далі, ми можемо досить швидко наблизитися до європейського рівня», — підсумовує тренер.

З огляду на те, що падел уже став частиною життя зірок — від Голлівуду до українських інфлюенсерів, — цей спорт має всі шанси закріпитися як один з головних трендів сучасності.

Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie