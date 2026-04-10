Від Голлівуду до України: як падел став улюбленим спортом зірок

Тривалий час селебріті демонстрували свої тренування переважно з залів. Сьогодні ж у тренді — не просто фітнес, а спорт, який поєднує активність, емоції та спілкування. Саме таким став падел — гра, яка захопила світ і перетворилася на новий must-have у лайфстайлі зірок.

Падел уже давно вийшов за межі нішевого спорту і став частиною культури топзірок. Його активно просувають футбольні легенди — Зінедін Зідан, який відкриває власні клуби, Ліонель Мессі, для якого падел став улюбленим видом відпочинку, а також Кріштіану Роналду, який інвестує в розвиток інфраструктури. До тренду долучилися і Златан Ібрагімович та Девід Бекхем, які не лише грають, а й розвивають падел як бізнес.

Ба більше, деякі спортсмени настільки захоплюються грою, що переходять на новий рівень. Наприклад, колишній футболіст Арʼєн Роббен навіть отримав професійну ліцензію у паделі та виступає на турнірах, демонструючи, що цей спорт може бути не лише хобі, а й другою кар’єрою.

Тренд давно підхопив і Голлівуд. Серед акторок та акторів, які грають у падел, — Єва Лонгорія, яка навіть має власну команду на турнірах, Антоніо Бандерас, що активно популяризує гру, а також Г’ю Джекман і Бен Аффлек. Деякі з них регулярно беруть участь у благодійних матчах і зіркових турнірах, де падел стає частиною світського життя.

Окрім акторів, падел активно інтегрується у світ шоубізнесу та digital-культури. Наприклад, співачка Шакіра часто грає разом із футболістами, а інфлюенсери у Європі вже перетворили падел на контент-тренд — із турнірами, відео та челенджами.

Україна також поступово підхоплює цю хвилю. Серед інфлюенсерів падел стає все популярнішим: його активно інтегрують у свій лайфстайл Раміна Есхакзай, Саба Мусіна та Вікель. Для них це не лише спорт, а й спосіб створювати новий формат контенту — більш живий, емоційний і соціальний.

Не залишаються осторонь й українські спортсмени. У падел грає Сергій Стаховський, а також легенди футболу — Андрій Шевченко і Сергій Ребров. Ба більше, інтерес до паделу з’являється навіть у нових локаціях: за неофіційною інформацією, власний корт для гри облаштував й Олександр Усик, зокрема під час перебування на Балі, що ще раз підкреслює глобальність тренду.

Чому ж падел настільки «зайшов» зіркам? Як пояснює зірковий тренер, чемпіон України та гравець збірної Станіслав Архипов, ключ — у форматі гри.

«Падел підходить для будь-якого віку. Це суперсоціальна гра, яка більше схожа на тусовку, ніж на класичний спорт. Тут значно менше травм, ніж у тенісі, і легший поріг входу. Це дуже динамічно й цікаво», — пояснює він.

Саме цей баланс ідеально вписується у стиль життя селебріті.

«Для зірок це ідеальний формат. У них немає часу роками вчитися грати в теніс. У паделі достатньо кількох занять, щоб відчути гру та впевнено триматися на корті. Це ще й про нетворкінг: бізнес, політика, медіа — все переплітається на одному корті», — додає Архипов.

Окрім атмосфери та соціальності, падел має ще одну важливу перевагу — прості та зрозумілі правила, які дозволяють швидко включитися у гру навіть новачкам.

«Гра проходить у форматі 2 на 2 на невеликому корті, оточеному скляними стінами. М’яч можна відбивати не лише після відскоку від підлоги, а й після відскоку від стін, і це додає грі зовсім іншої динаміки», — пояснює Архипов.

За його словами, подача виконується знизу, що робить гру доступнішою на старті, а рахунок ведеться так само, як у тенісі — з геймами та сетами.

«Основне завдання — перекинути м’яч на половину суперника так, щоб він не зміг його повернути за правилами. Але за рахунок стін розіграші стають довшими й цікавішими. Тут менше сили — більше тактики, реакції та розуміння гри», — додає він.

Важливу роль у популярності відіграють і самі селебріті.

«Вплив таких людей, як Зінедін Зідан чи Ліонель Мессі, — колосальний. Футболісти відкривають клуби, інвестують у падел і задають тренд», — каже тренер.

Окрема «фішка» паделу — в самій грі.

«Це про розум і швидкість рішень. Завдяки стінам розіграші довші, і ти вже з перших тренувань починаєш отримувати справжнє задоволення від процесу. Це баланс між спортом і фаном — саме тому люди швидко „підсідають“», — пояснює Архипов.

Попри це в Україні падел наразі залишається менш доступним, ніж у Європі, через кількість кортів і вартість гри. Але ситуація швидко змінюється: нові клуби відкриваються у великих містах, а інтерес до гри зростає щороку.

«Україна дуже швидко розвивається у цьому напрямку. Ми ще на початку, але темпи дуже високі. І якщо так піде далі, ми можемо досить швидко наблизитися до європейського рівня», — підсумовує тренер.

З огляду на те, що падел уже став частиною життя зірок — від Голлівуду до українських інфлюенсерів, — цей спорт має всі шанси закріпитися як один з головних трендів сучасності.