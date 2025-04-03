Від «Іншопланетянина» до «Очі: Легенда Карпат»: 7 наймагічніших фентезі-фільмів для всієї родини

Добірка фентезі-фільмів

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Кіно завжди було вікном у безмежний світ уяви, а жанр фентезі особливо майстерно вміє стирати межі між буденністю та чарами. У цій добірці ми зібрали сім особливих стрічок, які об’єднує не лише елемент магії, а й глибокі емоційні зв’язки, що народжуються між дітьми та фантастичними істотами або у вирі незвичайних обставин. Ці історії нагадують про важливість родинних цінностей, силу дитячої уяви та здатність знаходити диво у найнеочікуваніших місцях.

Від зворушливої дружби хлопчика з інопланетянином до неймовірних польотів на драконах, від таємничих порталів у чарівні світи до зустрічей з дивовижними створіннями з Карпатських лісів — кожна з цих кінострічок є справжнім святом фантазії. Вони не просто розважають, а й надихають, вчать доброті, сміливості та вірності, залишаючи після перегляду тепле відчуття казки, яка живе у наших серцях. Запрошуємо вас у незабутню кіноподорож, де магія стає частиною нашого життя, а сім’я — головною опорою у будь-яких пригодах.

«Іншопланетянин» (1982)

Цей щемливий і дуже добрий фільм Стівена Спілберґа формально є науково-фантастичним — адже розповідає про дружелюбного прибульця, який був на Землі із дослідницькою місією та випадково загубився. Та все ж стрічку можна вважати класикою сімейного фентезі, оскільки, попри SciFi-«обгортку», «начинка» в неї справді казкова та магічна.

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Фільм, який отримав чотири премії «Оскар» і безліч інших нагород, розповідає про глибоку дружбу, яка зав’язується між мініатюрним інопланетянином і земним хлопчиком Еліотом та його приятелями, котрі рятують прибульця від таємних агентів, які прагнуть захопити його для дослідів. За бюджету у лише $10,5 млн, «Іншопланетянин» зібрав у прокаті майже $793 млн, ставши справжнім касовим рекордсменом. А відголоски кіномагії «Іншопланетянина» за минулі десятиріччя можна віднайти у безлічі інших фільмів та серіалів про сміливих і відкритих дітей і підлітків, які захоплено досліджують невідоме.

«Як приборкати дракона» (2010)

Повнометражна анімація була знята за мотивами однойменної серії книжок британської дитячої письменниці Крессиди Ковелл. Це історія юного та не надто вправного вікінга Гикавки, який є сином вождя. Гикавка живе на острові посеред океану, де вікінги мешкають вже протягом семи поколінь. І кожне покоління має одну й ту саму проблему — драконів, які прилітають на острів і знищують харчі. Звісно, вікінги вважають драконів своїми ворогами і всіляко намагаються позбавитися «шкідників». Та одного разу Гикавка опиняється один на один із драконом — і вже готується героїчно померти, та виявляється… що це зовсім зайве. Зрештою, Гикавка та дракон, який отримав ім’я Беззубик, стають справжніми друзями і повністю змінюють правила співіснування на острові людей і драконів.

Мультфільм мав шалений успіх і отримав два продовження — «Як приборкати дракона 2» (2014) та «Як приборкати дракона 3: Прихований світ» (2019). А цього року він отримає вже не анімаційний, а ігровий однойменний перезапуск.

І досі, вже 15 років після своєї прем’єри, чудова й весела анімаційна казка для всієї родини «Як приборкати дракона» займає 200-те місце у списку 250 найрейтинговіших фільмів за версією IMDb.

«Зоряний пил» (2007)

Екранізація однойменной книжки Ніла Геймана розповідає про зірку, яка впала з неба, і виявилася… живою дівчиною на ім’я Івейн (Клер Дейнс). Цю дівчину знаходить парубок Трістан (Чарлі Кокс) — закоханий юнак, який прагне завоювати серце примхливої сільської красуні Вікторії (Сієна Міллер), пообіцявши їй в буквальному сенсі дістати зірку, що впала. Пошуки заводять Трістана з нашого світу в інший вимір, де він і знаходить Івейн. Виявивши, що зірка — це насправді дівчина, і до того ж — дівчина в біді, Трістан вирішує допомогти красуні. І разом вони опиняються у вирі фантастичних і небезпечних пригод, а ще — справжнього і абсолютно несподіваного для обох щирого кохання…

А ще у цієї справді магічної стрічки суперзірковий акторський ансамбль, в якому зокрема були задіяні такі легендарні актори, як Пітер О’Тул, Мішель Пфайффер і Роберт де Ніро.

«Дім дивних дітей міс Сапсан» (2016)

На серію «Дім дивних дітей», яка зараз налічує шість книжок, американського письменника і сценариста Ренсома Ріґґза надихнули чудернацькі світлини 19-го–початку 20 століття, які він знаходив на барахолках. На цих фото і справді були дивні діти, які чи-то літали у повітрі, чи-то робили щось інше, але також фізично неможливе. Звісно ж, скоріш за все, ці фото були постановочними, проте головне — не достовірність, а магічна історія, котру створив натхненний ними Ріґґз, а згодом втілив на екрані головний темний кіноказкар Тім Бертон.

Це історія про хлопчика Джейкоба (Ейса Баттерфілд), який думає, що сходить із розуму, адже бачить те, чого не може бути. Щоб позбутися своєї родинної «душевної хвороби», він відправляється на забутий острів, з якого походив його такий самий «дивний» дід, який нещодавно помер. Але на острові Джейкоб виявляє, що, по-перше, його вроджені «дивацтва» — це не галюцинації, а справжня магія, і до того ж він такий не один. На острові Джейкоб потрапляє у петлю часу, створену імбриню (жінко-птахом) на ім’я міс Сапсан (Єва Ґрін). Час тут замкнений в кільце на одному дні у 1943 році — напередодні падіння фашистської бомби, яка все зруйнує. І у цьому магічному вічному моменті щасливо живуть «дивні» діти. Яким, як і самому Джейкобу, тепер загрожує смертельна небезпека від інших магічних істот — так званих порожняків, які прагнуть витягти з імбрин секрет управління часом і, відповідно, безсмертя…

«Дракон Піта» (2016)

Фільм, знятий за однойменним оповіданням С. С. Філда і Сетона Міллера, оповідає про хлопчика Піта, який у віці лише п’яти років потрапив разом із батьками в автокатастрофу на дорозі у глухому лісі. Батьки Піта загинули, він не зміг нікого покликати на допомогу і зрештою був змушений піти в ліс, сповнений небезпек. А врятував Піта величезний волохатий зелений дракон, який взявся просто нізвідки і забрав хлопця з собою. Шість років Піт і дракон прожили разом у дружбі та злагоді, аж поки раптом у лісі Піт не помічає людей і не пригадує, яким було його життя колись…

Стрічка, яка за бюджету у $65 млн отримала майже $144 млн касових зборів, підіймає важливі питання співіснування людей і природи, а також — вірності собі та іншим. «Дракон Піта» запрошує у магічну подорож на межі двох світів — людей і магічних істот, що, можливо, мешкають просто поруч із нами, але ми їх просто не помічаємо.

«Wiсked: Чародійка» (2024)

1995 року — майже за сто років після першої публікації романа Френка Баума «Дивовижний чарівник країни Оз» — вийшов роман Грегорі Магвайра «Зла: Життя та часи злої відьми із Заходу», присвяченій історії головної лиходійки книжки Баума. А 2003 року на Бродвеї за мотивами «Злої» вийшов однойменний мюзикл, який минулоріч отримав нове життя на великому екрані, ставши касовим гітом і отримавши два «Оскари» — за «Найкращий дизайн костюмів» і «Найкращу роботу художника-постановника».

Історія оповідає про двох юних чарівниць: прекрасну Ґлінду (Аріана Ґранде) та дивакувату й зеленошкіру Ельфабу (Синітія Еріво). Дівчата, які навчаються в університеті магії під керівництвом мадам Моррібль (Мішель Єо) водночас є і конкурентками, і подругами. Їхні стосунки є дуже заплутаними та складними, і стають ще складнішими, коли виявляється, що великий і могутній Чарівник Оз (Джефф Ґолдблюм) і мадам Моррібль прагнуть використати магію Ельфаби у поганих цілях…

Масштабна магічна історія не помістилася в один фільм, тож її фінал — «Wicked: Чародійка 2» — очікуємо цього листопада.

«Очі: Легенда Карпат» (2025)

Режисер Ісая Саксон зізнається, що з юних років захоплювався магічними кіноісторіями про дружбу дітей і дивних створінь — зокрема, «Інопланетянином», про якого ми згадували на самому початку цієї добірки, а також чарівною анімацією Хаяо Міядзакі «Мій сусід Тоторо» (1988). І про таку саму дружбу він написав власний сценарій і зняв за ним свій перший фільм «Очі: Легенда Карпат», до якого режисер-дебютант зумів долучити таких відомих акторів, як оскарівські номінанти Віллем Дефо («Бідолашні створіння», «Носферату») та Емілі Вотсон («Розсікаючи хвилі», серіали «Чорнобиль», «Дюна: Пророцтво»), а також зірка серіалу Netflix «Дивні дива» Фінн Вулфгард.

Предки режисера походять із Карпатського регіону, тож саме цей край він обрав місцем дії своєї магічної історії. Події розгортаються у віддаленому карпатському селі, де мешкає відлюдькувата дівчина-підліток на ім’я Юля (юна німецька акторка Гелена Зенгель). Її, як і решту місцевих дітей, ростили в страху перед невловимими магічними істотами, яких називають Очі. Місцеві мешканці вважають, що Очі, які здавна живуть у навколишніх лісах, — злобні й небезпечні створіння. Але якось Юля знаходить маленького чарівного малюка Очі і розуміє, що він ніякий не монстр, а просто налякана дитина, якій конче треба допомога, щоб повернутися додому…

Цей фантастично красивий сімейний фільм запрем’єрили взимку на найпрестижнішому у світі фестивалі незалежного кіно Sundance. Там він викликав справжнє захоплення перших глядачів: вже зараз стрічка може похвалитися вагомими рейтингами 7.9/10 на IMDb і 77% «свіжості» на Rotten Tomatoes.

А в наших кінотеатрах натхненне Україною фентезі «Очі: Легенда Карпат» стартує 24 квітня.