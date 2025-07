Від "Юнацтва" до "Еддінгтона": 7 фільмів і серіалів з найдовшими сценами одним кадром

7 фільмів і серіалів з найдовшими сценами одним кадром

У кіно є прийом, який приголомшує своєю складністю та водночас захоплює глядачів — знімання одним кадром (англійською це називають long take (довгий кадр) або ж oner чи one shot). Це не просто відсутність видимих монтажних склейок, а справжнє хореографічне диво, де камера безперервно рухається, фіксуючи події в реальному часі. На відміну від «звичайного» знімання, де історія розбивається на безліч фрагментів, а потім збирається в єдине ціле за допомогою монтажу, довгий кадр вимагає неймовірної точності від усієї знімальної групи: акторів, операторів, освітлювачів та режисера.

Навіщо ж режисери вдаються до цього складного прийому? Передусім, щоб підсилити реалістичність та емоційну напругу. Знімання одним кадром створює ефект повного занурення в «тут і зараз», і глядач відчуває себе безпосереднім свідком подій. Крім того, це демонструє вищий пілотаж кінематографістів, адже кожна помилка актора чи кожен невірний рух камери може змусити почати все спочатку. Це складно, але саме в цьому полягає крутість та неповторність довгих кадрів, які перетворюють звичайний фільм чи серіал на справжній витвір мистецтва. І ось 7 яскравих прикладів цього.

«Ведмідь»

«Ведмідь», який виходить із 2022 року і наразі налічує чотири сезони, — це один із найтитулованіших серіалів сучасності, відзначений зокрема аж 21-ю статуеткою «Еммі». Цей комедійно-драматичний проєкт Hulu про залаштунки ресторану відомий своїми інтенсивними та хаотичними сценами, які чудово імітують напружену атмосферу великої кухні. У кількох епізодах творці серіалу вдалися до прийому довгого кадру, щоб посилити відчуття занурення у цей світ, що вирує.

Особливо варто відзначити епізод «Рецензія» (Review) з першого сезону, де протягом майже 20 хвилин камера безперервно слідує за героями, показуючи їхню реакцію на негативний відгук, сварки та емоційні зриви. Це справжня майстерність, яка дозволяє відчути, як наростає хаос і стрес, перетворюючи звичайну кухню на поле битви. Довгі кадри в «Ведмеді» не просто технічний прийом, а потужний інструмент для посилення драматургії та розкриття характерів персонажів.

«Точка кипіння»

А це вже не серіал, а повнометражний фільм про ресторан і шеф-кухаря на межі нервового зриву. Британська драматична стрічка 2021 року режисера Філіпа Барантіні, головну роль в якому зіграв Стівен Ґрем, триває 1 годину 30 хвилин — і весь цей екранний час зафільмований одним кадром. Вся дія розгортається в одній локації — ресторані Jones & Sons у Далстоні. А натхнення для цього фільму Філіп Барантіні черпав із власного досвіду роботи на кухнях та боротьби із залежностями. Знімаючи стрічку одним довгим, безперервним кадром, Барантіні прагнув відтворити тиск, який панує на кухні елітного ресторану. «Ми хотіли зробити все максимально реалістично, — пояснює режисер. — Під час напруженої зміни на кухні у вас немає можливості зупинитися на 20 хвилин і поговорити, тому це все справді один кадр». Такий підхід дозволяє глядачеві повністю зануритися в атмосферу шаленого темпу та постійної напруги, відчуваючи кожну секунду стресу, яку переживають герої.

«Юнацтво»

Для режисера Філіпа Барантіні, оператора Метью Льюіса та актора Стівена Ґрема «Точка кипіння», можна сказати, була своєрідним тренуванням. Адже саме Барантіні та Льюіс зняли «Юнацтво» — найрейтинговіший серіал Netflix цьогоріч, а Ґрем зіграв у ньому одну з головних ролей — батька хлопця-підлітка, якого звинувачують у жорстокому вбивстві.

Кожен із чотирьох епізодів «Юнацтва», знятий одним кадром. Звісно, така робота вимагала багатогодинних репетицій, і все одно деякі епізоди доводилося переробляти по 10–12 разів. «Ми репетирували це як танець між мною та акторським складом, — розповідає оператор. — Хореографія камери відображає ритм сцен». Прийом довгого кадру у «Юнацтві» дозволяє глядачеві почуватися не просто спостерігачем, а й невидимим учасником подій. Камера слідує за героями, фіксуючи їхні розмови, емоції, мовчання без жодних монтажних склеювань. Це створює відчуття документальності та автентичності, ніби ми підглядаємо за справжнім життям родини, яка переживає страшну кризу.

«1917»

Ще один проєкт, який вважається взірцем знімання одним кадром — це драма Сема Мендеса про Першу світову «1917» (2019). Фільм розповідає історію двох британських солдатів, яким доручили доставити важливе повідомлення через ворожу територію, щоб запобігти загибелі тисяч військових. Камера постійно слідує за ними, відтворюючи їхній шлях крізь окопи, зруйновані міста та поля бою. Це створює неймовірне відчуття присутності та неперервної напруги. Глядач відчуває кожен крок, кожен небезпечний момент, кожну емоцію героїв, ніби перебуваючи поруч. «1917» — це не просто технічний шедевр, а потужна й емоційна розповідь, яка завдяки своєму унікальному візуальному стилю залишиться в пам’яті надовго.

Але таку двогодинну епопею з безліччю локацій та спецефектів за всього бажання було фізично неможливо зняти одним кадром, хоча Сем Мендес саме цього прагнув. Тому у стрічці все ж є деякі монтажні склеювання, але настільки ретельно приховані, що їх майже неможливо помітити (на цю кропітку роботу монтажер Лі Сміт витратив цілих дев’ять місяців). І всі зусилля були не дарма: фільм отримав 10 номінацій на «Оскар» і переміг у трьох категоріях – «Найкраща операторська робота», «Найкращі візуальні ефекти» та «Найкращий звук».

«Бердмен»

Ще один «оскарівський» фільм, який глядачі вважають знятим одним кадром, але це не зовсім так. Точніше, навіть зовсім не так, адже у двогодинному «Бердмені» (2014) режисер Алехандро Іньяррітту та оператор Еммануель Любецькі примудрилися сховати близько сотні монтажних склейок. Але сховати настільки майстерно, що за весь фільм не вловити жодного моменту, коли здається, що рух камери перервано. А коли Іньярріту запитали, навіщо взагалі знімати одним кадром, він відповів просто і ясно: «Ми живемо це життя без склейок».

Історія про колись популярного, а нині забутого актора (Майкл Кітон), якого переслідує «привид» зіграного ним супергероя Бердмена, отримала нагороди кіноакадемії одразу у чотирьох найпрестижніших категоріях — «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий оригінальний сценарій» і «Найкращий оператор».

«Справжній детектив»

Цей серіал-антологія від HBO відзначився багато чим, і зокрема — майстерно знятою екшен-сценою у четвертому епізоді свого першого сезону «Хто там ходить» (Who Goes There), від режисера Кері Фукунаґа. В епізоді є шестихвилинна екшен-сцена, в якій детектив Раст Коул (Меттью Мак-Конахі) нападає на злочинців, і знята вона повністю без монтажу. Для цього знадобилося сім дублів, а найскладнішим моментом для операторської команди було перестрибування через паркан разом з Растом та його бранцем.

Ця сцена згодом неодноразово включалася в різні списки «Найкращих довгих планів» в історії кіно та телебачення. А Фукунаґа за роботу над цим епізодом 2014 року отримав «Еммі» за найкращу режисуру драматичного телесеріалу.

«Еддінгтон»

Новий фільм режисера-провокатора Арі Астера («Сонцестояння», «Усі страхи Бо») та культової студії А24 вражає багатьма речами: від жанру — сатиричний трилер із елементами вестерну, до видатної операторської роботи Даріуса Хонджі у чисельних сценах, знятих одним кадром.

Стрічка, світова прем’єра якої відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, розповідає про події, що сталися у розпал пандемії ковіду у вигаданому містечку Еддінгтон, штат Нью-Мексико. Шериф містечка Джо Кросс (Гоакін Фенікс) потроху божеволіє через карантинні обмеження та через проблеми з дружиною Луїзою (Емма Стоун) та тещею Дон (Дейдре О’Коннелл), яких «заворожив» харизматичний проповідник і прихильник теорій змов Вернон (Остін Батлер). І, щоб виправити ситуацію на власний розсуд, Джо не придумує нічого кращого, як балотуватися в мери. Утім, чинний мер Тед Гарсіа (Педро Паскаль) зовсім не хоче поступатися посадою, і зрештою їхнє протистояння перетворює Еддінгтон на справжнє поле бою.

Майстерно знятий «Еддінгтон», сповнений довгих кадрів, які слідують за персонажами, сприяючи захопливій атмосфері фільму та залученості аудиторії до історії. І найдовший з цих кадрів — цілих 10 хвилин — це приголомшлива фінальна екшен-сцена. А побачити фільм у кінотеатрах України ми зможемо вже 14 серпня.