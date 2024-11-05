Від Кейт Міддлтон до принцес Йоркських: кумедні дивацтва вагітних королівських осіб

У вагітних часто бувають свої дивацтва, і королівські особи тут не виняток. Ми зібрали кілька цікавих історій.

Меган Маркл порушила королівську традицію

Коли 2019 року дружина принца Гаррі герцогиня Сассекська була вагітна первістком, вони все ще жили у Британії і були старшими членами королівської родини. Королівські традиції не підтримують такі вечірки, як baby shower (паті на честь народження майбутнього малюка), і Меган вирушила аж до Нью-Йорка, щоб провести цей захід з подругами. Папараці заскочили її біля ресторану, де проходила вечірка.

Герцогиня Сассекська Меган / Фото: Associated Press

Також однією з примх герцогині було те, що вона відмовилася носити будь-який одяг для вагітних, мовляв, вважається, що такі речі мають безформний вигляд. Натомість Меган шила вбрання на замовлення у дизайнерів і часто обирала для світських виходів прямі довгі сукні від Dior та Givenchy. Модні дивацтва герцогині дорого коштували королівській сім'ї. За підрахунками експертів, вартість "вагітного" гардеробу Меган становила близько $650 тисяч доларів.

Меган і Гаррі / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська і принц Гаррі в Марокко / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія весь час тримала руку на животі

Принцеса Євгенія з сестрою Беатріс на великому обіді на честь коронації в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Начебто не забаганка, а радше звичка, за яку, до речі, часто критикували герцогиню Сассекську. Принцеса Євгенія обидві свої вагітності любила класти руку на живіт на публіці. Жест "рука на вагітному животі" принцеси Євгенії викликав розчулення у публіки, водночас за такий самий жест Меган Маркл нещадно піддавалася критиці під час своєї першої вагітності сином Арчі.

Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс також робила це

Як ви вже здогадалися, йдеться про таку саму звичку принцеси під час вагітності, як і в її сестри. Особливо це обговорювалося після появи Беатріс на Вімблдонському тенісному турнірі, де вона сяяла в білій сукні в горох від бренду Self-Portrait, яка добре підкреслювала її вагітний живіт. Зараз принцеса Йоркська саме вагітна другою дитиною і ми з нетерпінням очікуємо часу, коли вона виходитиме у світ на останніх місяцях вагітності.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

До речі, звичка класти руку на живіт має й медичне пояснення. Це сприяє виділенню в організмі гормону окситоцину – унікальної речовини, яка відповідає за почуття глибокої прихильності, ніжності й любові.

Княгиня Шарлін підігравала чоловікові

Чоловік Шарлін – князь Альбер II – вирішив не дізнаватися стать своїх дітей, хоча вже знав, що їх буде одразу двоє. В коментарі газеті Monaco Matin він розповідав, що його дружина не хотіла, щоб це стало сюрпризом. "Принцеса, ймовірно, знає, але вона грає у гру. Вона зберігає таємницю, як я її й просив", – сказав він. "Знаєте, в житті нечасто випадає можливість отримати такі приємні сюрпризи, тому я волію не знати стать дітей до їхнього народження", – казав тоді Альбер. Народила Шарлін близнюків – сина принца Жака (спадкоємця монакського престолу) та доньку принцесу Габріеллу.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кейт вигадала для первістка кумедне прізвисько

Невідомо, чи дізнавалися Кейт і Вільям стать свого первістка, але повідомлялося, що принцеса підозрювала, що їхня перша дитина буде хлопчиком. Оскільки називати його ім'ям вона не могла, то придумала дитині кумедне прізвисько і стала називати його "нашою виноградинкою".

Під час вагітності Кетрін продовжувала займатися спортом і, зокрема, йогою для вагітних, а також любила гуляти з собакою.

Принцеса Кейт під час своєї першої вагітності 2012-2013 рр. / Фото: Getty Images

До речі, а чи знали ви, що покійна королева Єлизавета II, яка народила чотирьох дітей, скористалася рідкісною можливістю насолодитися тривалою декретною відпусткою і взяла аж вісімнадцять місяців відпочинку після народження принців Ендрю та Едварда. Чим не дивацтво для королеви, яка була такою відданою служінню нації.

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