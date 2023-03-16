Від любовної інтрижки до коронації: історія короля Чарльза III та королеви Камілли

Вони побралися через 35 років після своєї першої зустрічі, встигнувши до цього побувати кожен у своєму шлюбі та завести дітей. Їхній роман дуже бурхливо обговорювався в пресі, багато хто вважав, що це Камілла "вставила палиці в колеса" і зруйнувала шлюб Чарльза та Діани. Минуло багато років після загибелі принцеси Уельської, перш ніж спадковий тоді принц Чарльз взяв за дружину жінку, яку кохав від першого дня їхнього знайомства.

Коротка передісторія стосунків

Камілла Шанд та принц Уельський познайомилися у 70-х. Їх познайомила спільна подруга, Лючія Санта-Круз – дочка чилійського посла у Великій Британії, яка дружила з кожним із них. У ті роки Камілла перебувала у стосунках з Ендрю Паркер-Боулзом (її майбутнім чоловіком), але ці стосунки були аж ніяк не безхмарними. Тоді Лючія і вирішила допомогти подрузі. Їхня перша зустріч із Чарльзом відбулася 1971 року, і зачарувала спадкоємця Камілла буквально з першої зустрічі.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Вона ніколи не була красунею, але буквально від першої зустрічі підкорила принца своєю дотепністю та почуттям гумору. Однак, нагадаємо, що Камілла зустрічалася з Паркер-Боулзом і не планувала нічого більшого, окрім короткої інтрижки, щоб позлити невірного бойфренда. Але все закрутилося набагато серйозніше. Незабаром про інтрижку дізналася королева Єлизавета ІІ. Саме Її Величність і не дозволила своєму синові одружитися з коханою жінкою, відправила його спочатку служити на флот, а після трапилася раптова зустріч з Діаною Спенсер, яка і стала згодом першою дружиною Чарльза і матір'ю його двох синів.

Розлучення з принцесою Діаною і роман, що відновився

Камілла та Діана / Фото: Getty Images

Принц Чарльз та принцеса Діана жили достатньо щасливо у шлюбі перші п'ять років. А далі надто різні інтереси та спосіб життя вплинули і на стосунки пари. 1986 року Чарльз зрозумів, що зовсім нещасливий у шлюбі і відновив зв'язок із жінкою, яку насправді усі ці роки кохав. Каміллі діставалося від преси, ще багато років її називали розлучницею і винуватицею в тому, що принцеса Діана спочатку страждала, а потім загинула в автокатастрофі. Публічно Чарльз оголосив, що він почав зустрічатися з Каміллою, лише 1994 року. А через два роки їхнє розлучення з Діаною було оформлено офіційно.

Принцеса Діана та принц Чарльз з дітьми / Фото: Getty Images

Це були складні майже десять років для принцеси Уельської. Тільки нещодавно публіка дізналася, які почуття у ті місяці та роки переживала принцеса. Це стало можливим завдяки листам, які принцеса писала своїм близьким друзям С'юзі та Тареку Кассемам, у яких відверто розповідала про свій біль. "Якби я рік тому знала, що мені доведеться пережити це розлучення, я б ніколи не погодилася. Це відчайдушно і потворно", - писала Діана 1996-го. Листи ці були виставлені на аукціон та продані. Друзі принцеси Уельської пояснили це тим, що вони не хочуть перекладати цей "тягар особистих листів принцеси" на своїх дітей. Тому вирішили їх продати, а отримані кошти передали до благодійного фонду, якому допомагала Діана.

Перешкоди на шляху до весілля

Камілла з колишнім чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом та двома дітьми / Фото: Getty Images

На шляху до довгоочікуваного весілля у Чарльза та Камілли постійно виникали певні перешкоди. Після смерті Діани 1997 року Чарльз чекав ще вісім років, перш ніж освідчитися жінці, яку він кохав. Чому так довго, запитаєте ви? По-перше, у Чарльза були дорослі сини — Вільям і Гаррі, які розуміли, що їхній батько щасливий із Каміллою, але не хотіли давати свого "благословення" на цей шлюб. Принц Гаррі у своїх мемуарах "Запасний" розповів, що вони з братом обіцяли батькові, що приймуть Каміллу до сім'ї, але натомість просили, щоб він не одружився вдруге. Мабуть це стало приводом для майбутнього на той момент короля зайняти позицію вичікування.

По-друге, на ці стосунки надто впливала громадська думка. Камілла не була "народною принцесою", якою була Діана. Публіка була налаштована до неї дуже вороже, і це можна зрозуміти. Її називали розлучницею, звинувачували навіть у смерті Діани. Одного разу одна жінка підстерегла пару біля їхнього будинку Кларенс-хаус і заявила, що принц Уельський ніколи не стане королем, якщо одружиться з Каміллою. Але Чарльз був непохитний і продовжував чекати. У всьому цьому трохи простежується історія двоюрідного діда Чарльза – короля Едуарда VIII, який зрікся трону через неможливість одружитися з коханою жінкою Волліс Сімпсон. Корону тоді отримав його брат король Георг VI (батько королеви Єлизавети II та дід Чарльза). Але принц Уельський однаково вичікував, адже знав, що трон у найближчі десять років точно йому не дістанеться. Така витримка була винагороджена тим, що гнів публіки змінився на ласку і навіть королева Єлизавета II дала своє благословення на другий шлюб Чарльза. У синів майбутній король дозволу вже не запитував.

Принц Гаррі, король Чарльз та принц Вільям / Фото: Associated Press

Заручини та два весілля

10 лютого 2005 року принц Чарльз і його кохана Камілла Паркер-Боулз оголосили про свої заручини. У день заручин вони влаштували банкет у Віндзорському замку. Того вечора Камілла сяяла перед камерами фотографів у рожевій вечірній сукні з V-подібним вирізом на декольте.

Чарльз і Камілла в день оголошення про заручини / Фото: Getty Images

На шиї у неї було перлинне кольє з трьох ниток, а на пальці виблискувала заручальна каблучка, подарована Чарльзом. Це була каблучка з платини з великим діамантом смарагдового огранювання з двома багетними діамантами з кожного боку. Вважається, що каблучка Камілли також є сентиментальною прикрасою, оскільки раніше належала королеві матері Єлизаветі (бабусі Чарльза та матері королеви Єлизавети II), хоча не була її заручальною каблучкою.

Камілла в день оголошення про заручини / Фото: Getty Images

Під час заручин Чарльза та Камілли англіканська церква не повністю підтримувала другі шлюби, особливо якщо колишній чоловік все ще був живий, як у випадку з колишнім чоловіком Камілли, Ендрю Паркером Боулзом. Щоб згладити ситуацію, пара вирішила влаштувати королівське весілля, не схоже на жодне інше, розділивши його на дві частини — цивільну церемонію у Віндзорській ратуші та службу благословення подружжя у каплиці Святого Георгія. Архієпископ Кентерберійський Ровен Вільямс дав свою згоду, заявивши, що він підтримує шлюб, і їхня домовленість "узгоджується з керівними принципами англіканської церкви щодо повторного шлюбу".

Чарльз і Камілла у день весілля / Фото: Getty Images

На цивільній церемонії не були присутні ні королева Єлизавета II, яка була очільницею англіканської церкви, ні принц Філіп. Однак пізніше вони з'явилися у каплиці Святого Георгія на службі благословення. Роберт Гардман, біограф покійної королеви, заявив, що їхня відсутність була ознакою "несхвалення Її Величністю домовленостей, а не самого шлюбу".

Королева Єлизавета II та Камілла / Фото: Getty Images

Спочатку шлюб повинен був бути зареєстрований 8 квітня 2005 року, але незадовго до призначеної дати палацу довелося внести зміни, оскільки принца Чарльза викликали на похорон Папи Івана Павла II від імені королеви. Син Чарльза принц Гаррі у своїх мемуарах розповів, що його батько і Камілла не хотіли пов'язувати себе шлюбом у день, коли ховали Папу Римського. Тож дату перенесли на 9 квітня. А через 16 років після укладення шлюбу саме цього дня – 9 квітня 2021 року – помер батько Чарльза – принц Філіп. І тепер у день весілля Чарльза та Камілли ще й річниця смерті батька короля.

Чарльз і Камілла у день весілля / Фото: Getty Images

Після весілля Камілла здобула титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської, як і перша дружина Чарльза Діана, але використовувала лише перший. У лютому 2022 року королева Єлизавета II заявила, що хоче, щоб після її смерті та сходження на трон Чарльза, його дружина Камілла отримала титул королеви-консорта. Так і сталося. 8 вересня 2022 Чарльз став королем, а його дружина королевою. Після коронації пари приставка консорт у її титулі, найімовірніше, не використовуватиметься.

Коронація

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла буде коронована 6 травня 2023 року разом із королем Чарльзом III на церемонії у Вестмінстерському абатстві. Король Чарльз носитиме корону Святого Едуарда, а його дружина буде коронована в короні королеви Марії Текської, бабусі королеви Єлизавети II та прабабусі Чарльза. А сукню для коронації Камілли пошиє улюблений дизайнер принцеси Діани – 72-річний Брюс Олдфілд. Чому Камілла звернулася саме до нього, невідомо, але, можливо все це не просто так, а на знак поваги до покійної першої дружини Чарльза, яка так і не стала королевою.

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