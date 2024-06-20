Від Олександри Данської до Кейт Міддлтон: п'ять найвідоміших володарок титулу принцеси Уельської

Титул принцеси Уельської – один з найвідоміших у британській монархії. За майже 700 років його існування історія знала десять принцес Уельських. Сьогодні ми вирішили пригадати п'ятьох найвідоміших його володарок.

Олександра Данська – принцеса Уельська (1863-1901)

Олександра була дружиною короля Едуарда VII. Його мати, королева Вікторія (одна з королев Великої Британії, яка правила найдовше), обрала юну 16-річну Олександру як наречену для свого недолугого сина, який постійно вплутувався в різні колотнечі з дівчатами, що було не найкращим досвідом для майбутнього короля. Тому його мати Вікторія хотіла, щоб син якомога швидше одружився. Коли Берті виповнилося 18 років, батьки почали шукати йому підходящу дружину. Британська королева попросила свою доньку, кронпринцесу Прусську Вікторію, підібрати кандидатури відповідних німецьких принцес. Серед вимог було, щоб дівчина була здоровою, гарною з себе, освіченою і мала добрий характер. 29 травня 1860 року донька королеви Вікторії разом зі своїм чоловіком вперше зустрілися з данською принцесою в місті Нойштреліц. Прусська кронпринцеса написала матері листа, в якому повідомила, що "ніколи не бачила милішого створення, ніж принцеса Олександра".

Принцеса Олександра Данська / Фото: Getty Images

Через рік відбулася перша зустріч Олександри та Альберта. В розпал переговорів між британською і данською королівськими родинами щодо цього шлюбу з'ясувалося, що Берті закрутив роман з ірландською акторкою Неллі Кліфден. Королева та її чоловік були шоковані, оскільки це псувало й без того недолугу репутацію принца Уельського. Але весілля Олександри з Берті таки відбулося аж 10 березня 1963 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Шлюб данської принцеси та англійського спадкоємця престолу був щасливим, хоча Едуард багато зраджував дружину, а однією з його коханок була Аліса Кеппел (прабабуся королеви Камілли). В цьому шлюбі народилося шестеро дітей. Принцеса Уельська Олександра все життя залишалася вірною своєму чоловікові. Вона була веселою, любила проводити час з їхніми дітьми, займалася спортом і ходила на полювання, а також мала популярність серед публіки, відкривши нові горизонти в підтримці благодійних організацій.

Марія Текська – принцеса Уельська (1901-1910)

Марія Текська (бабуся королеви Єлизавети II) мала стати дружиною принца Альберта Віктора, проблемного сина та спадкоємця короля Едуарда VII (чоловіка принцеси Уельської Олександри). Марію як дружину майбутнього короля знову обрала королева Вікторія, якій дуже подобалася молода принцеса. Однак її майбутній потенційний чоловік раптово помер від грипу у віці 28 років. І тоді його молодший брат Георг, герцог Йоркський, запропонував Марії стати його дружиною. Вони зблизилися під час жалоби, а королева Вікторія продовжувала розглядати Марію як дружину майбутнього короля.

Марія Текська і король Георг V / Фото: Getty Images

У травні 1893 року Георг освідчився принцесі Марії (в сім'ї її називали Мей), і вона погодилася. Вони одружилися 6 липня 1893 року в Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Їхній шлюб виявився щасливим, у них було шестеро дітей. На відміну від батька, Георг ніколи не мав коханок. У шлюбі він дбав лише про колекціонування марок і полювання на фазанів, а вона – про закупи, але разом вони заклали міцну основу для сучасної королівської родини. Їхній старший син Едуард VIII мав стати королем Англії, але зрікся престолу, і тоді його місце посів молодший брат Георг VI (батько королеви Єлизавети II).

Марія Текська з онучками- принцесами Єлизаветою (ліворуч) і Маргарет (праворуч) / Фото: Getty Images

Діана – принцеса Уельська (1981-1996)

Принцесу Діану називають однією з найзнаменитіших принцес Уельських. Британці обожнювали її, але вона була нещасною у шлюбі з принцом Уельським Чарльзом (нинішнім королем Чарльзом III), проте народила йому двох синів. Преса буквально полювала на принцесу, її ім'я майже щодня було на перших шпальтах газет.

Принцеса Діана та її батько граф Спенсер у день її весілля з принцом Чарльзом, 29 липня 1981 року / Фото: Associated Press

Завдяки Діані, яка висунула свою турботу про людей на перший план, королівська родина Британії дізналася, що існує новий спосіб спілкування з людьми як у країні, так і за кордоном. Коли принцеса раптово загинула в автомобільній аварії, королівська родина кілька днів не з'являлася на публіці, намагаючись пережити це горе на самоті. Але люди, які несли квіти до Букінгемського палацу, вимагали, щоб королівська родина відреагувала на загибель принцеси Уельської. Ця трагічна подія змінила на краще взаємодію членів будинку Віндзорів з публікою.

Принцеса Діана і принц Чарльз з маленьким сином принцом Вільямом / Фото: Getty Images

Камілла – принцеса Уельська (2005-2022), але титул не використовувала

Камілла Шанд стала другою дружиною принца Уельського Чарльза, а нині короля Чарльза ІІІ. Вона була його давньою подругою ще від 80-х років, коли він лише одружився з Діаною. В цьому шлюбі Чарльз теж був нещасним, оскільки від самого початку кохав Каміллу, але його мати, королева Єлизавета II, не дала дозволу на їхній шлюб.

Весілля Чарльза й Камілли, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

Одружитися з Каміллою принц Уельський зміг лише після смерті його першої дружини Діани, та й не одразу, а через вісім років. Камілла у шлюбі не використала титул принцеси Уельської з поваги до пам'яті про Діану. А 2022 року, коли її чоловік став королем, вона стала королевою. Так незадовго до своєї смерті забажала Єлизавета II, мабуть, усвідомивши, що саме з цією жінкою її син справді щасливий.

Кетрін – принцеса Уельська (2022 і до наших днів)

Принцеса Уельська Кейт і принц Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, – станом на зараз є останньою володаркою титулу принцеси Уельської. Вона отримала його після смерті королеви Єлизавети II і сходження на престол короля Чарльза III, батька її чоловіка принца Вільяма, який отримав титул принца Уельського. Після принцеси Діани її невістка Кетрін є для публіки, мабуть, найулюбленішою принцесою Уельською. Вона вийшла заміж за Вільяма 29 квітня 2011 року і народила йому трьох дітей – сина-спадкоємця принца Джорджа, доньку Шарлотту та молодшого сина Луї. Після того, як Вільям змінить на престолі Чарльза, його дружина Кейт стане новою королевою-консортом Великої Британії.

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