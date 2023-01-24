Від пастелі до червоного: який манікюр обирають королівські особи

Королівський протокол диктує свої правила, і часто королівські особи не можуть собі дозволити яскравий манікюр. Але далеко не всі королеви, принцеси і герцогині дотримуються заборон на яскраві нігті. Давайте розбиратися, хто ж консервативніший в цьому питанні, а хто воліє самовиражатися.

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Найретельніше дотримуються етикету члени сім'ї Віндзор. Королева Єлизавета II ніколи не наносила на нігті занадто яскравий лак, віддаючи перевагу нюдовим забарвленням або прозорому лаку. Кажуть, улюблений відтінок лаку, який Єлизаветі наносили на нігті вже понад тридцять років, — блідо-рожевий лак від Essie (відтінок Ballet Slippers, що в перекладі означає "балетні туфельки").

Засновниця бренду Ессі Вайнгартен якось в інтерв'ю розповіла, що в дитинстві мріяла стати балериною, її мрія не втілилася в життя, але, ставши дорослою, вона зберегла в серці ностальгію за своєю мрією про ідеальну жіночність, яку уособлювали для неї її рожеві балетні туфельки. Так з'явився цей найпопулярніший відтінок в палітрі лаків її бренду. А 1989 року особистий стиліст королеви Єлизавети II надіслав Ессі Вайнгартен лист, в якому попросив доставити саме цей лак в Букінгемський палац. Відтоді це найулюбленіший відтінок у Її Величності.

Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Одна з невісток королеви — принцеса Уельська Кетрін — ніколи не порушує королівський протокол. За одинадцять років шлюбу з принцом Вільямом її жодного разу не бачили на публіці з яскравим лаком на нігтях. Як і Її Величність, Кетрін обирає лаки нюдових відтінків. У більшості випадків нігті принцеси покриті прозорим лаком.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нігті у неї короткі, овальної форми, доглянуті і мають акуратний вигляд навіть без лаку. До речі, лак Essie — теж один з улюблених у Кетрін.

Герцогиня Сассекська Меган

Герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Ще одна невістка королеви — герцогиня Сассекська Меган — до заміжжя з принцом Гаррі обожнювала яскравий манікюр. Колишня голлівудська акторка любила червоний, бордовий, чорний та інші насичені кольори лаку. Але, ставши членом британської королівської сім'ї, Меган довелося піти на компроміс і відмовитися від пристрасті до такого манікюру. У день оголошення про заручини з принцом Гаррі Меган зробила манікюр напівпрозорого нюдового кольору. За два роки життя в королівській родині чоловіка герцогиня лише раз порушила протокол, з'явившись на церемонії на Fashion Awards 2018 з насиченим чи темно-вишневим, то чи чорним лаком на нігтях, який, до речі, ідеально підходив до її луку total black. Але тепер, після складання з себе королівських обов'язків в квітні 2020 року, Меган може собі дозволити абсолютно різні відтінки.

Принцеса Діана

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Перша дружина принца Уельського Чарльза — Діана Спенсер — часто порушувала королівський протокол. Її червоний манікюр на нігтях можна було сприймати як своєрідний протест. В інтерв'ю — а журналісти часто запитували у неї про те, чому вона носить яскравий лак — принцеса Діана говорила, що червоний додає їй впевненості в собі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Рідко на її нігтях можна було побачити бежевий колір. Хіба тільки на особливих урочистих прийомах за участю королеви та інших членів королівської сім'ї.

Королева Летиція

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева Летиція досить консервативна у виборі манікюру. Ось уже 16 років вона є дружиною іспанського короля Філіпа VI, і всі ці роки на її нігтях ніхто не бачив яскравого лаку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її манікюр завжди має мінімалістичний вигляд, він акуратний, нігті доглянуті, але часто Летиція не покриває їх лаком зовсім. Навіть прозорий лак королівська особа не шанує. Свою індивідуальність Летиція підкреслює дуже виразним макіяжем і прикрасами.

Королева Максима

Королева Максима / Фото: Getty Images

А ось королева Нідерландів Максима, навпаки, любить проявляти індивідуальність, використовуючи для цього не тільки насичені відтінки в макіяжі, але і яскраві лаки в манікюрі. На різних заходах на її нігтях можна побачити бордовий, бежевий, сливовий, червоний та інші насичені кольори. Королева завжди вдало підбирає колір лаку під свій образ і прикраси. До речі, у виборі аксесуарів їй просто немає рівних. Максима сміливо носить найрізноманітніші сережки і кольє і дуже любить масивні прикраси.

Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Associated Press

Головна спадкоємиця шведського трону — принцеса Вікторія — велика шанувальниця яскравих нігтів. Вона не дотримується протоколу, хоча нюдовий лак на її нігтях теж іноді можна побачити, все частіше кронпринцеса віддає перевагу яскравим червоним або бордовим відтінкам. А ось її мама — 79-річна королева Сільвія, віддає перевагу класичному манікюру нейтральних відтінків.

Кронпринцеса Вікторія та королева Сільвія / Фото: Associated Press

Королева Матильда

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Дружина короля Бельгії Філіпа — королева Матильда — повна протилежність кронпринцеси Вікторії. У Матильди завжди нейтральний манікюр, а іноді навіть без лакового покриття.

Королівський манікюр / Фото: Getty Images

Навіть для урочистих світських виходів Її Величність вибирає класику. Втім, мінімалізму королева Матильда дотримується не тільки в манікюрі, вона також рідко робить яскравий макіяж, зробивши основний акцент на своїй природній красі.

Принцеси Беатріс і Євгенія

Принцеси Беатріс і Євгенія / Фото: Getty Images

Британські принцеси Беатріс і Євгенія можуть собі дозволити будь-який манікюр, тому що не входять в число тих, хто працює на корону постійно і отримує фінансування від держави.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

У звичайному житті і на заходи, які відбуваються за участю інших членів королівської сім'ї, сестри зазвичай вибирають манікюр в нейтральних бежевих відтінках. А ось на вечірку в клуб або світський захід легко можуть дозволити собі навіть манікюр чорного кольору.

Королева-консорт Камілла

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Дружина короля Чарльза III, як і її свекруха королева Єлизавета II, завжди з'являється на публіці з акуратним манікюром і часто без покриття. Або ж покриває нігті прозорим лаком. Такий колір підходить під будь-який образ герцогині і не порушує протокол.

Королева Ранія

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Королева Йорданії Ранія — дружина короля Абдалли II — у виборі манікюру теж дуже консервативна. Її Величність вважає за краще підкреслювати красу свого обличчя макіяжем, а нігті залишає натуральними або покриває їх світлим лаком.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Це в межах королівського протоколу, і нігті Ранії мають доглянутий вигляд, що, власне, найважливіше в манікюрі.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

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А ось княгиня Монако Шарлін може дозволити собі все: від яскраво-червоного лаку на нігтях до бордового. Але найчастіше на важливих офіційних заходах, які відвідує разом з чоловіком Альбером, вона з'являється з манікюром в нейтральних тонах. Зате на її губах майже завжди є червона помада.

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

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