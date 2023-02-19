Від принцеси Діани до княгині Шарлін: несчастливі королівські шлюби

Вони могли жити, як у казці, довго та щасливо. Але ні слава, ні гроші не допомогли цим парам зберегти кохання. А деякі з них взагалі жили в цих шлюбах не через кохання.

Леді Діана Спенсер та принц Чарльз

Шлюб принцеси Діани та принца Чарльза від самого початку був приречений на провал. Все через те, що спадкоємець трону і майбутній король одружився не через велике кохання. А ось взяти за дружину жінку, яку він дійсно кохав йому не дозволила мати – королева Єлизавета II. Монархиня переживала, що її синові вже за 30, а він все ще не одружений, палац підшукував йому пасію. У ті часи члену королівської сім'ї було прийнято брати за дружину дівчину, яка ще не мала стосунків з чоловіками. І Камілла, до якої Чарльз відчував ніжні почуття, на жаль, на цю роль не підходила. А ось юна Діана Спенсер якраз навпаки.

Принцеса Діана та принц Чарльз після репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

Леді Діана зустріла Чарльза, коли їй було лише 16 років. Надворі стояв листопад 1977 року, принцу Уельському тоді було 29 років. Він приїжджав на полювання до Елтропа, а саме там був розташований маєток графа Спенсера, батька Діани, де жила родина. Всім відома історія, що Чарльз спочатку зустрічався зі старшою сестрою леді Ді — Сарою, але, казали, вона була така наполеглива і дуже прагнула заміж, що це налякало принца. На Діану Чарльз звернув увагу 1980-го, коли вона з сестрою приїжджали до однієї із заміських резиденцій королівської родини та відвідували гру в поло, де грав спадкоємець трону. Тоді захоплення Його Високості й отримало своє продовження. Він запросив Діану на вікенд до замку Балморал, де представив дівчину сім'ї, а потім з'явитися на яхті Britannia. Леді Діана сподобалася королеві, і Єлизавета визнала її прекрасною кандидатурою на роль принцеси Уельської. Принц Чарльз не заперечував. Він освідчився Діані 6 лютого 1981 року, а через кілька тижнів про заручини оголосили публічно.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин / Фото: Getty Images

Щаслива 20-річна Діана вийшла до фотографів у синьому костюмі та з каблучкою із блискучим сапфіром у 12 карат на пальці. Після заручин Діана залишила роботу в дитячому садку, де працювала вихователькою і кинулася в новий для себе королівський світ. Весілля зіграли цього ж року 29 липня.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

А вже в листопаді того ж 81-го було оголошено, що Діана вагітна первістком. Першого сина принца Вільяма вона народила 1982-го, а молодшого Гаррі 1984-го.

Принцеса Діана та принц Чарльз із сином Вільямом / Фото: Associated Press

Щасливий на перший погляд шлюб пари почав руйнуватися через п'ять років сімейного життя. Діана зводила себе тим, що була впевнена в зрадах Чарльза з його колишньою коханкою Каміллою Паркер-Боулз, тією самою жінкою з якою принц хотів одружитися. На початку 90-х шлюб Діани та Чарльза фактично розпався, а принц відновив стосунки з Каміллою ще 86-го. Але тільки після відвертого інтерв'ю принцеси програмі "Панорама" на ВВС королева Єлизавета II покликала подружжя на зустріч, на якій настійно рекомендувала їм розлучитися. Розлучення пари відбулося 1996 року.

Сара Фергюсон та принц Ендрю

Вони були знайомі з дитинства, дружили та іноді бачилися на матчах із поло. Завзята і пустотлива Сара завжди була в центрі уваги. Не пройшов повз і принц Ендрю, середній та улюблені син королеви Єлизавети II. Роман між ними спалахнув після візиту Сари на вечірку до Віндзорського замку 1985 року, куди її запросила тодішня дружина принца Уельського – принцеса Діана. Вже 1986-го Сара та Ендрю вирушили до вівтаря у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. У шлюбі у них народилася спочатку дочка принцеса Беатріс 1988-го, а через два роки її сестра Євгенія.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Незважаючи на, здавалося б, щасливе та безбідне життя Сара та Ендрю не були щасливі усі роки свого шлюбу. І завадила цьому щастю частково робота Ендрю. Він служив морським офіцером і часто довго був відсутній вдома. Подружжя бачилося 40 днів на рік у перші п'ять років їхнього шлюбу. Не дивно, що до 1991 року такий шлюб мав проблеми. Також Сару тяжіло життя як члена королівської родини. Вона хотіла працювати, а ще почала зустрічатися з іншими чоловіками, адже чоловіка постійно не було вдома.

Сара Йоркська та принц Ендрю з дочкою Беатріс / Фото: Associated Press

Великим скандалом, який послужив для вигнання Сари з королівської родини, стало фото, на якому американський фінансист Джон Браян цілував Сарі пальці ніг на пляжі, коли вона засмагала топлес. Це було 1992 року. Сару жорстоко хейтіли і насміхалися. А королівська родина не хотіла мати із нею нічого спільного. 1996 року Сара та Ендрю офіційно оформили розлучення, після якого палац оголосив, що Сара більше не виконуватиме публічних зобов'язань від імені королеви. Сара втратила титул Її Високості, але зберегла титул за колишнім чоловіком – герцогині Йоркської, проте втратить і його, якщо повторно вийде заміж. Що цікаво, через багато років Сара та Ендрю зараз знову живуть в одному маєтку Royal Lodge на території Віндзорського парку. І кажуть, між ними не просто теплі дружні стосунки.

Сара Йоркська та принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс

Молодша сестра королеви Єлизавети II була закохана в капітана британських ВПС Пітера Таунсенда, але вийшла заміж зовсім за іншого чоловіка. На жаль, у ті часи не всі шлюби укладалися виключно через кохання. І все-таки між Маргарет та Пітером був нетривалий роман. Коли принцесі було 22, чоловік вирішив розлучитися зі своєю дружиною Розмарі і освідчився Маргарет.

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Сестра королеви Єлизавети II дуже хотіла вийти заміж, тому що ці стосунки були побудовані на великому коханні. Але уряд Великої Британії та англіканська церква не підтримали такий шлюб, і її сестра Єлизавета була змушена зробити те саме. Але рішення королева все-таки запропонувала. Вона сказала сестрі, що для того, щоб одружитися, Маргарет має виповнитися 25 років і вона повинна відмовитися від свого королівського титулу і витрат зі скарбниці на своє утримання. Виявилося, що любов-любов'ю, а відмовлятися від всіляких благ, які вона мала завдяки королівській родині, принцеса не хотіла.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Роман з Пітером продовжився ще трохи і потім Маргарет поставила крапку у цих стосунках. А заміж вона вийшла за фотографа Ентоні Армстронг-Джонса 1960 року, з яким познайомилася за рік до їхнього весілля під час знімань на честь 29-річчя принцеси. До речі, це був перший за останні 450 років випадок, коли особі королівської крові дозволили вийти заміж за простолюдина, на весілля запросили 2000 чоловік, а дивилися його по всьому світу 300 мільйонів глядачів.

Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс / Фото: Associated Press

У шлюбі народилося двоє дітей – син Девід та дочка Сара. Тривало "щастя" принцеси Маргарет недовго, "бунтівна", як її часто називали королівська особа тяжіла до світських тусовок та вечірок, а її чоловік не приховував свої сексуальні контакти з іншими і, казали, це були не тільки жінки. "Я не закохувався в хлопців, але кілька чоловіків були закохані в мене", — коментував ці плітки Тоні. 1978 року розлучення було оформлено офіційно.

Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс / Фото: Getty Images

Шарлін та князь Альбер II

Князь Монако Альбер — син княгині Грейс Келлі та князя Реньє III — мав славу ловеласа і одружуватися не поспішав. Але одного разу під час спортивних змагань у Монако він познайомився з південноафриканською плавчинею Шарлін Віттсток. Перша їхня зустрічав відбулася 2000 року, але лише через шість років на Олімпійських іграх у Турині Альбер вдруге побачив Шарлін і вже не прогавив свій шанс. До цієї зустрічі князь крутив роман із знаменитими красунями, серед яких були Наомі Кемпбелл та Кайлі Міноуг, а також обзавівся позашлюбними дітьми.

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / Фото: Getty Images

Але спадкоємці монакського трону мали з'явитися у шлюбі, тому Альбер II змушений був освідчитися Шарлін. У червні 2010-го було оголошено про заручини пари, а влітку 2011 року вони одружилися. Невідомо, чи був побудований цей шлюб на коханні чи на взаємній чи не дуже взаємній вигоді. Але відомий факт, що Шарлін виходила із церкви, де відбулося вінчання та витирала сльози. І то були не зовсім сльози радості.

Весілля Княгині Шарлін та князя Альбера II / Фото: Associated Press

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Справа була в тому, що напередодні весілля в пресу просочилися чутки про те, що весь цей час Альбер не припиняв романтичних стосунків із матір'ю свого позашлюбного сина – стюардесою Ніколь Кост. І вона повідомила деякі інтимні подробиці пресі. Шарлін дізналася про них напередодні весілля і навіть намагалася втекти назад до Південної Африки, але була зупинена придворними. Альбер, звичайно, все заперечував. 2014 року Шарлін народила чоловікові двох спадкоємців – сина Жака та дочку Габріеллу.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Associated Press

Цього року пара відсвяткує уже дванадцяту річницю від дня свого весілля. Чи щасливі вони у шлюбі, достеменно невідомо. Кажуть, княгиня наполягла, щоб її невірний чоловік підписав контракт, згідно з яким він виплачуватиме їй 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за те, що вона натомість старанно виконуватиме свої королівські обов'язки.

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