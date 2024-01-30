Від простолюдинки до дружини монарха: 15 фактів, яких ви не знали про королеву Летицію

Вона вийшла заміж за спадкового принца Астурійського Феліпе 2004 року, а через десять років, коли його батько король Хуан Карлос I зрікся престолу на користь сина, стала королевою-консортом Іспанії. Сьогодні розповідаємо вам кілька цікавих фактів про королеву Летицію.

1. Летиція Ортіс народилася 15 вересня 1972 року, в Ов'єдо, в сім'ї медсестри та журналіста. У неї є дві сестри – Тельма та Еріка (яка, на жаль, померла 2007 року).

Королева Летиція / Фото: Associated Press

2. У гардеробі королеви є пара тапочок з написом англійською: "Боже, бережи королеву". Але про їхнє походження нічого не відомо.

3. Будучи католичкою, Летиція користується так званим "привілеєм білого кольору" і, як і королева Бельгії Матильда, може з'являтися в одязі білого кольору на аудієнції у Папи Римського, минаючи загальний протокол, що наказує носити чорний одяг.

Королева Летиція та король Філіп VI на аудієнції у Папи Римського / Фото: Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI на аудієнції у Папи Римського / Фото: Associated Press

4. Як журналістка за фахом королева Летиція завжди сама пише свої промови. Правда, потім їх все одно вичитують люди, які працюють на королівську родину. Також часто Летиція пише подібні промови і для виступів свого чоловіка короля Філіпа VI.

5. За кілька днів до оголошення про заручини з принцом Феліпе з Летицією стався нещасний випадок, який міг стати фатальним. Про це пише Vanity Fair. Вона виходила зі своєї квартири у Вальдебернардо, щоб піти на роботу до студії RTVE, коли при виїзді з тунелю на О'Доннелл-стріт вона не змогла загальмувати, щоб уникнути зіткнення та викликала аварію. "Ви дивом живі", — сказали їй медики, які прибули на допомогу.

Летиція та Філіп у день свого весілля 2004 року / Фото: Associated Press

6. Коли королева була дитиною, вона навчалася у школі Ла Геста в Ов'єдо та відвідувала уроки балету. Дві її доньки – Леонор і Софія – успадкували любов матері до цього виду мистецтва. У школі вони обидві займалися балетом.

7. Королева захоплена аєнгар-йогою (формою хатха-йоги) і дуже дисципліновано підходить до свого хобі. Спорт та правильне харчування посідають два важливі місця у її королівському житті.

8. Вона сама йде за продуктами. Органічний супермаркет Naturasi Moncloa – одне з місць, де королеву Летицію можуть зустріти звичайні покупці. Вона також любить робити покупки в Casa Ruiz, магазині, де продаються бобові і крупи оптом, або у фруктовому магазині Frutas Vázquez.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

9. Королева ніколи не носить окуляри на публічних заходах і за можливості уникає носити високі підбори через хронічну метатарзалгію (болей в зоні ступні плюсневих кісток, викликаних використанням надмірно високих підборів).

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

10. Вона завжди має під рукою м'ятні цукерки. Свіже подих – запорука успіху під час публічних зустрічей.

11. Летиція не любить кататися на лижах, не любить регату (як її чоловік Філіп), а також полювання та подіуми високої моди.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

12. Вона вкладає багато сил у кожен захід та ретельно вивчає досьє зустрічей, які відвідує, незалежно від їхнього масштабу.

13. Крім ретельної підготовки своєї роботи, вона також намагається об'єднатися з тими, хто з нею працює (від служби безпеки до найближчих співробітників). Вона називає всіх на ім'я, те саме вона робить і на своїх офіційних зустрічах, запам'ятовуючи імена своїх співрозмовників. У королеви феноменальна пам'ять.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

14. Щодо її релігійних переконань, Летиція не є ані агностиком, ані віруючою людиною.

15. Щоранку королева отримує товсте досьє з коментарями, зробленими про неї у ЗМІ та соцмережах.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

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