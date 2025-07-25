Від принцеси Маргарет до принца Луї: королівські «бунтарі», які не схожі на своїх сестер і братів

© Associated Press

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Принцеси Єлизавета та Маргарет

Король Георг VI називав своїх дочок — «моя гордість» (говорячи про старшу Єлизавету) і «моя радість» (маючи на увазі молодшу Маргарет). Вже ця проста класифікація багато говорить про те, якими різними характером були принцеси. Єлизавета росла серйозною, допитливою, вона добре вчилася, чудово знала, яке майбутнє на неї чекає і, здавалося б, була народжена для того, щоб стати королевою.

Принцеси Єлизавета і Маргарет / © Associated Press

Її сестра Маргарет навпаки, немов постійно йшла наперекір — любила вечірки, сяяти у світському суспільстві і бути в центрі уваги. Її називали справжньою бунтаркою того часу. Скільки шуму вона наробила, коли заявила всім, що має намір вийти заміж за розлученого полковника Королівських ВПС Великої Британії Пітера Таунсенда. І хоча цей шлюб так і не зміг відбутися, принцеса Маргарет побралася з фотографом Ентоні-Армстронгом Джонсом, і їхнє світське життя буквально не сходило з перших шпальт газет.

Король Чарльз та принц Ендрю

Старший син королеви Єлизавети II — Чарльз (нинішній монарх Великої Британії) — завжди розумів, що саме йому доведеться зійти на трон. Його батько принц Філіп називав свого сина надмірно романтичним та емоційним, Чарльз же був зосереджений на навчанні, захоплювався мистецтвом і любив малювати, ніколи не ризикував і був украй стриманим у прояві емоцій. А ось його молодший брат принц Ендрю (середній син Єлизавети II та Філіпа) був зовсім не таким, хоч його і називали улюбленцем королеви.

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Принци Чарльз і Ендрю / © Associated Press

Принц Ендрю служив у військово-морській авіаційній ескадрильї та брав участь у Фолклендській війні. На відміну від Чарльза, якому підібрали в дружини наречену (його першу дружину Діану Спенсер), принц Ендрю заявив матері-королеві, що він одружиться тільки з Сарою Фергюсон (подругою Діани), а якщо йому заборонять це зробити, то він візьме за дружину першу-ліпшу проститутку. А про секс-скандал, у який був уплутаний принц Ендрю і який призвів до того, що королева позбавила його багатьох звань і королівських обов’язків, і зовсім згадувати не хочеться. Очевидно, що «пустотливим» у сім’ї був саме принц Ендрю, адже ні його старший брат Чарльз, ні сестра Анна, ні молодший брат Едвард не були причетні до чогось подібного.

Принци Вільям і Гаррі

Старший син короля Чарльза та принцеси — принц Вільям — від дитинства зростав з розумінням, що він спадкоємець. Тягар майбутньої корони накладав відбиток на все його життя, починаючи від самого дитинства. Але він знав, що на нього чекає і як слід поводитися в тих чи тих ситуаціях. Його молодший брат Гаррі зовсім з іншого «тіста».

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Молодший син принцеси Діани завжди був бунтарем, у коледжі він відривався, як міг, а потім вирушив на службу до Афганістану, ризикуючи життям, про що докладніше писав у своїй книжці «Запасний», мовляв, спадкоємцю ніколи цього б не дозволили, але інша справа запасний. Вже будучи дорослим, Гаррі перетворився з улюбленця британської публіки на об’єкт розбіжностей, і сталося це вже після його одруження з Меган Маркл. Хто б міг подумати, що мине якихось сім років після весілля, а вони з Вільямом стануть найзапеклішими ворогами.

Принц Джордж і принц Луї

Принц Джордж — старший син принца Уельського Вільяма і принцеси Кейт — якось стане королем Великої Британії і виховується згідно з усіма правилами королівського протоколу. За своїм характером, так уже вийшло, Джордж — стриманий і спокійний, він росте з абсолютним розумінням того, що йому належить стати монархом.

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Принци Джордж і Луї / © Associated Press

Його молодший брат — принц Луї — зовсім з іншим характером. Публіка любить, коли Луї з’являється на світських заходах разом зі своєю сім’єю, він завжди поводиться максимально невимушено, любить бешкетувати і веселитися. Багато хто вже впевнений у тому, що принц Луї виросте і буде справжнім бунтарем.