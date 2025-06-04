Від «Щелеп» до «Небезпечної тварини»: 7 найкривавіших фільмів про акул

7 найкривавіших фільмів про акул / © Credits

Реклама

Із виходом культових «Щелеп» акули міцно закріпилися в колективній свідомості як одні з найстрашніших істот на планеті. Відтоді на екрани вийшли десятки фільмів, присвячених кривавим зустрічам людини з морськими хижаками. Серед них ми відібрали сім стрічок, кожна з яких по-своєму досліджує тему страху перед акулами.

Тут є і класика горору, і сучасні фільми, які використовують новітні спецефекти та несподівано міксують кіножанри, щоб зобразити все якомога реалістично та максимально передати психологічну напругу.

«Щелепи» (1975)

Розпочнемо з класики. Стівен Спілберг створив фільм, який назавжди змінив ставлення до акул. Хоч спецефекти нині і мають трішки наївний вигляд (особливо механічна акула, яку члени знімальної команди між собою називала Брюс, і яка постійно ламалася), напруга та страх, які викликає ця стрічка, — незмінні.

Реклама

Фільм розповідає про невелике прибережне містечко, яке тероризує величезна біла акула. Місцевий шериф, морський біолог та професійний мисливець на акул об’єднують зусилля, щоб зупинити хижака.

Саме «Щелепи», поруч із «Хрещеним батьком», стали одними з перших фільмів, які у пресі стали називати блокбастерами — тобто стрічками, що мають величезний глядацький успіх і шалену касу. Так, за бюджету у $9 млн «Щелепи» зібрали $476,5 млн по всьому світу, ставши найкасовішим фільмом усіх часів на той момент. Крім того, картину відзначили трьома «Оскарами»: за найкращий звук, монтаж та оригінальний саундтрек.

Звісно, після такого успіху не могло обійтися без продовження. Тож 1978-го вийшли «Щелепи 2», де було ще більше екшену і кривавих моментів. 1983-го до франшизи додалися «Щелепи 3», а 1987-го — «Щелепи 4: Помста», утім, останнім двом фільмам було дуже далеко до рівня перших.

«Глибоке синє море» (1999)

Генетично модифіковані акули-вбивці з розвиненим інтелектом — це справді небезпечно. І саме про них розповідає фільм режисера Ренні Гарліна («Жах на вулиці В’язів 4», «Міцний горішок 2»). За сюжетом в ізольованій підводній лабораторії команда вчених досліджує акул-мако — найшвидших і найагресивніших із усіх видів акул, — з метою відшукати лікування від хвороби Альцгеймера.

Реклама

Але експеримент виходить з-під контролю: генетично модифіковані акули стають ще розумнішими та агресивнішими, починають нищити об’єкт та затоплювати його, перетворюючи наукову установу на смертельну пастку для усіх присутніх (серед яких зокрема доктор Джим Вітлок, якого грає Стеллан Скашґорд, і президент фармкомпанії, яка ініціювала цей небезпечний експеримент, у виконанні Семюела Л. Джексона).

«Відкрите море» (2003)

Фільм приголомшує не кількістю крові, а реалістичністю та психологічним тиском. Загублена у відкритому морі пара дайверів і справжні акули, що кружляють навколо, — це кошмар наяву. До того ж — жах, заснований на реальних подіях, які сталася 1998 року: тоді під час дайвінгу на Великому Бар’єрному рифі екіпаж човна не підрахував точну кількість пасажирів і відплив без двох членів групи. Подружня пара залишилася без корабля, їжі та води — сам на сам з безмежним океаном та його небезпечними мешканцями.

Фільм максимально реалістичний, оскільки знятий за мінімального бюджету у $120 тисяч ще й на любительську відеокамеру: стрічку з власних коштів профінансували режисер Кріс Кентіс та його дружина, продюсерка Лора Лау (обоє, до речі, професійні дайвери). Незважаючи на це, фільм придбаний для дистрибуції компанією Lionsgate, зібрав у прокаті $55,5 млн.

«Мілина» (2016)

Блейк Лайвлі проти акули — це вже цікаво. «Мілина» — це стильний survival-трилер з напруженими сценами полювання акули на людину та досить реалістичними (і тому страшними) сценами поранень.

Реклама

Згідно сюжету студентка-медикиня Ненсі Адамс, яку грає Лайвлі, під час серфінгу потрапляє в пастку на скелі за приблизно 200 м від берега. Але ця, наче маленька відстань, перетворюється на майже нездоланну, адже між скелею та пляжем курсує велика біла акула. Озброєна лише власною кмітливістю та незламною волею, Ненсі має знайти спосіб перехитрити хижака та дістатися безпечного берега.

Фільм має максимально реалістичний вигляд, хоча акулу було повністю створено за допомогою комп’ютерної графіки.

«Синя безодня» (2017)

Фільм занурює глядачів у клаустрофобний кошмар на глибині 47 метрів під водою. Режисер Йоганнес Робертс майстерно створює атмосферу безвиході, розповідаючи історію двох сестер, Лізи та Кейт, які під час відпустки в Мексиці вирішують спробувати дайвінг у клітці з білими акулами. Їхня авантюра обертається жахом, коли трос лебідки обривається, і клітка з дівчатами стрімко падає на дно океану.

Замкнені в металевій пастці з обмеженим запасом кисню та оточені зграєю голодних білих акул, сестри повинні мобілізувати всю свою волю та винахідливість, щоб знайти шлях на поверхню.

Реклама

«Мег» (2018)

Тут Мег — не жіноче ім’я, а скорочення від мегалодон: так називається викопний вид гігантської акули, яка жила мільйони років тому. Але згідно з сюжетом цього науково-фантастичного горору із Джейсоном Стейтемом у головній ролі, виявляється, що 23-метровий доісторичний монстр ще досі мешкає десь в глибинах Тихого океану. І саме на нього у Маріанській западині наштовхується субмарина із групою вчених-дослідників. А невдовзі виявляється, що цей мегалодон там ще й не один…

«Небезпечна тварина» (2025)

Новий погляд на фільми про акул, де акула, як не дивно, не є очевидним антагоністом. Натомість найнебезпечніша «тварина» тут — це людина.

У центрі сюжету — серферка на ім’я Зефір (Гассі Гаррісон), яку викрадає серійний вбивця, одержимий акулами (Джай Кортні). Він тримає полонянку на своєму човні і готується згодувати її морським хижакам, які для нього — знаряддя розправи, яке, утім, легко може вийти з-під контролю…

Серед продюсерів «Небезпечної тварини» — Браян Кавана-Джонс, Фред Бергер і Кріс Фергюсон, які серед іншого спродюсували такі горор-гіти, як фільми «Довгоніг» і «Мавпа». Світова прем’єра цього напруженого горор-трилеру австралійського режисера Шона Бірна відбулася на Каннському кінофестивалі у межах престижної конкурсної програми «Двотижневик режисерів». І за першими рецензіями фільм (акули в якому, до речі, справжні, а не механічні чи намальовані) одразу отримав дуже високі рейтинги: 8.4/10 на IMDb і 88% «свіжості» на Rotten Tomatoes. А в кінотеатрах України цю приголомшливу стрічку, яка поєднала природний жах фільмів про акул із психологічною напругою трилерів про маніяків, ми зможемо побачити вже 12 червня.

Реклама