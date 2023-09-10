Від Шиффер до Гербер: 10 муз Карла Лагерфельда

Музами Карла Лагерфельда були найкрасивіші жінки сучасності, багатьох з них відкрив для світу моди саме він.

Клаудія Шиффер. Муза і друг

Клаудія Шиффер / Фото: Getty Images

Вперше Лагерфельд побачив юну Клаудію Шиффер 1990 року, коли вона тільки починала свою модельну кар'єру. Агентство, яке займалося її розкруткою, розіслало фотографії дівчини модним будинкам, і одна з них впала у вічі знаменитому кутюр'є. Зачарований Лагерфельд одразу ж назвав Клаудію своєю музою, а її перший вихід на подіум відбувся на показі Chanel. Співпраця Лагерфельда і Шиффер тривала понад сім років, з неї почалася епоха супермоделей, яких він "створював" разом з Джанні Версаче, і мода на блондинок-моделей. Попри те, що шляхи дизайнера і його музи розійшлися, Клаудія і Карл дружили до самої смерті Лагерфельда.

Ванесса Параді. Муза, але не друг

Ванесса Параді / Фото: Getty Images

З актрисою і співачкою Ванессою Параді Лагерфельд познайомився 1991 року – він оцінив не тільки талант і незвичайну зовнішність Ванесси, але й суто французький шик, який виділяв і виділяє її із загальної маси. Параді виповнилося двадцять років, коли вона стала обличчям аромату Coco від Chanel. Лагерфельд якось зізнався Параді, що почувається щасливим поруч з нею. "Те, що відбувалося у нас з тобою, – сказав він тоді, – не робота, а задоволення". Ванесса час від часу брала участь у рекламних кампаніях Chanel, але поза роботою вони майже не спілкувалися, тому історики Лагерфельда вважають її музою, але не другом знаменитого кутюр'є.

Діана Крюгер. "Я вважаю його вітчимом"

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

З Діаною Крюгер Лагерфельд дружив понад двадцять років. Вони познайомилися в 90-ті роки, коли Діана, ще не думала про кар'єру в кіно, а робила перші кроки на подіумі. Відомого на весь світ кутюр'є і юну модель споріднювала не тільки робота, але й спільне – німецьке – коріння. Крюгер, яка стала обличчям аромату Allure, в інтерв'ю часто зізнавалася, що Карл замінив їй батька: як відомо, з тринадцяти років Діану виховувала тільки мати, і вона гостро потребувала чоловічої уваги. "Мене часто називають музою Лагерфельда, – говорила в інтерв'ю Крюгер, – але наші стосунки набагато глибші. Я вважаю його своїм вітчимом, і заради нього готова на багато що". Актриса також не приховувала, що часто зверталася до кутюр'є за порадою, а вечорами довго засиджувалася у нього в гостях – їхні будинки в Парижі були розташовані по сусідству.

Кіра Найтлі. "Геніальна муза"

Кіра Найтлі підкорила Лагерфельда своєю скромністю, відсутністю пафосу в поведінці і доступністю у спілкуванні. Актриса, яку дизайнер вважав геніальною, 2006 року стала обличчям аромату Coco Mademoiselle, змінивши на цьому посту Кейт Мосс. За одинадцять років, коли постало питання про те, хто буде представляти аромат Coco Mademoiselle Intense, Лагерфельд заявив, що нікого, крім Кіри, в цій ролі не бачить. Для своєї музи кутюр'є створив розкішне весільне вбрання, який наречена – на превеликий жаль – залила червоним вином.

Інес де ля Фрессанж. "Найбільша любов Лагерфельда"

Інес де ля Фрессанж / Фото: Sunday Mirror

Під час першої зустрічі з Інес де ля Фрессанж, яку називають "найбільшою любов'ю Лагерфельда", кутюр'є був вражений її зовнішньою схожістю з легендарною Коко Шанель. Дизайнер не міг втратити такий блискучий шанс і запропонував моделі укласти ексклюзивний контракт із Будинком Chanel. Після шести років співпраці Лагерфельд і його муза посварилися так, що здавалося оточенню: вони вже ніколи не помиряться. За чутками, причиною розбрату стала згода де ля Фрессанж позувати для бюста Маріанни, яка є алегоричним символом французької республіки. Лагерфельд заявив, що вважає Маріанну "втіленням всього нудного, буржуазного, вульгарного і провінційного", і заявив, що модель Будинку Chanel Шанель не має брати участь у цьому "святі вульгарності". В результаті їхні з Інес шляхи розійшлися на добрих два десятки років. По закінченні цього часу Лагерфельд запросив де ля Фрессанж на показ колекції Chanel сезону весна/літо-2011, на якому відбулося примирення кутюр'є і його музи.

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Крістен Стюарт. "Особистий сорт героїну"

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Зірку вампірської саги "Сутінки", Крістен Стюарт, Лагерфельд називав "особистим сортом героїну" і запрошував її практично у всі проєкти Дому Chanel. Не останню роль у прихильності кутюр'є до актриси відігравала її схожість з Коко Шанель, яку він обігравав під час рекламних кампаній і фотосесій. Втім, це не заважало Лагерфельду оцінити і інші якості Стюарт. "Крістен – справжня особистість, – говорив дизайнер в інтерв'ю, – я не можу порівняти з жодною іншою актрисою, вона по-справжньому сучасна. Думаю, вона ідеальне втілення сучасного образу Chanel".

Блейк Лайвлі. "Американська мрія"

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

"Головній пліткарці Мангетену", Блейк Лайвлі, яку Лагерфельд називав "американською мрією", пощастило не просто стати обличчям лінії аксесуарів Chanel Mademoiselle, але і бути об'єктом пильної уваги кутюр'є: він присвятив їй одну зі своїх сумок і писав листи – по-старому, від руки. Працівники Модного будинку були не в захваті від захоплення свого шефа – вони вважали, що Лайвлі, як типово американська зірка, не в'яжеться з політикою Chanel, орієнтованою на смаки європейських споживачів, але сам кутюр'є не звертав на їхнє невдоволення жодної уваги.

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Кара Делевінь. "Сучасна it-girl"

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

До Кари Делевінь Лагерфельда привернули її незвичайна зовнішність, пронизливий погляд і аристократичне походження – кутюр'є завжди відчував слабкість до тих, в чиїх жилах тече блакитна кров. Після того, як 2012 року Кара взяла участь у модних показах Chanel і Fendi, жоден показ цих модних будинків не обходиться без неї. Щоправда, журналістам Делевінь пообіцяла, що кине подіум заради кіно, в якому її останнім часом супроводжує успіх, але з втіленням цього рішення в життя поки не поспішає. Лагерфельд обожнював Кару, називав її справжньою сучасною it-girl. В інтерв'ю дизайнер зізнавався, що його захоплює виховання, почуття гумору і життєлюбність Делевінь.

Лілі-Роуз Депп. "Мініатюрна копія матері"

Лілі-Роуз Депп / Фото: Getty Images

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Лілі-Роуз Депп – донька давніх приятелів Лагерфельда, Джонні Деппа і Ванесси Параді. Лагерфельд спостерігав за дівчинкою практично від моменту її народження і досить рано помітив, що, крім привабливості батька і шарму матері, вона має ще і якості, необхідні для модельної кар'єри – зовнішню крихкість і силу характеру, до того ж вона здавалася йому мініатюрною копією своєї матері – Ванесси Параді. Лілі Депп співпрацює з Chanel від 2015 року – свій перший контракт з модним будинком вона уклала, коли їй було шістнадцять років. В інтерв'ю Лагерфельд неодноразово говорив, що він в захваті від юної Депп і пророкував їй велике модельне майбутнє, вона ж називала одяг, створений для неї кутюр'є, найулюбленішим.

Кая Гербер. "Каліфорнійська розслабленість"

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Донька Сінді Кроуфорд, Кая Гербер, стала обличчям бренду Chanel в лютому 2018 року вона взяла участь у рекламній кампанії сумок. Кая також брала участь в показах колекцій Chanel і навіть встигла представити спільну з Лагерфельдом колекцію одягу. Колаборація, в яку увійшло шістдесят вісім предметів одягу, припала до душі критикам – вони зазначили, що в ній вдало поєднується паризький шик і каліфорнійська розслабленість.

Міла Корольова