Від танцівниці до дружини принца: що відомо про шведську принцесу Софію

Софія Крістіна Гелльквіст – дружина принца Швеції Карла Філіпа та мати його трьох синів. А незабаром вони стануть батьками вчетверте. Хто вона така та що про неї відомо – розповідаємо в матеріалі.

Хто така Софія Гелльквіст

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Вона народилася 6 грудня 1984 року в Дандеридському госпіталі та виросла в місті Ельвдален. Її мати – шведка Марі Брітт Ротман, працювала менеджеркою з маркетингу в пластмасовій промисловості, а батько – Ерік Оскар Гелльквіст – має шведське й данське коріння, був консультантом з працевлаштування у шведському агентстві. Софія має двох сестер – старшу Ліну Гелльквіст (координаторка гуманітарних проєктів, народилася 1982 року) та молодшу Сару Гелльквіст (кримінологиня).

Де навчалася і здобувала освіту майбутня принцеса

Софія відвідувала школу Монтессорі Ельвдален і школу Ельвдаль. Вона вивчала художню програму в освітньому центрі Vansbro. 2005 року переїхала до Нью-Йорка, щоб вивчати бухгалтерський облік, спеціалізуючись на розвитку бізнесу, одночасно працюючи сертифікованою інструкторкою з йоги.

Після повернення до Швеції Софія вивчала глобальну етику, дитячу комунікацію та Конвенцію ООН про права дитини в теорії та на практиці у Стокгольмському університеті.

Була моделлю і знімалася для глянцю

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

В юні роки майбутня принцеса підробляла офіціанткою та моделлю. До того, як Софія познайомилася зі шведським принцом Карлом Філіпом і стала принцесою, вона також працювала моделлю і була учасницею реалітішоу. У 20 років Гелльквіст знялася для пікантної обкладинки в журналі Slitz, де з'явилася практично топлес, отримавши титул "Міс Slitz". Через шість років, коли 2010 року стало відомо про стосунки Софії та принца Карла Філіпа, глянець перевидав обкладинку, що призвело до бурхливого обговорення у шведському суспільстві, чи гідна дівчина стати майбутньою дружиною принца.

Після успішної глянцевої обкладинки Софію запросили до участі в реалітішоу Paradise Hotel, знімання якого проходили в Лас-Вегасі. Після закінчення шоу Гелльквіст переїхала до Нью-Йорка, де навчалася йоги і невдовзі відкрила свій власний йога-центр. Пізніше вона випустила свою лінію одягу для йоги.

Діяльність до зустрічі з принцом

2009 року Софія вирішила вирушити до Гани як волонтерка, де допомагала будувати дитячий будинок. Ця діяльність стане для неї основною після того, як вона вийде заміж за принца Карла Філіпа. 2010 року майбутня принцеса стала засновницею дитячого благодійного фонду "Ігровий майданчик".

Доленосна зустріч

Принцеса Софія і принц Карл Філіп у день оголошення про заручини / Фото: Getty Images

Софія і Карл Філіп познайомилися 2009 року в нічному клубі на шведському курорті Бастад. Жодних детальніших подробиць цієї зустрічі не повідомлялося.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Відомо, що Софія сама написала про свій новий статус у соцмережах у квітні 2010 року. Через чотири роки, в червні 2014-го, шведський королівський палац оголосив про заручини сина короля Карла Густава і королеви Сільвії. Майбутній шлюб Карла Філіпа та Софії схвалив спочатку його батько-король, а потім і шведський уряд.

Весілля Софії та Карла Філіпа

Принцеса Софія і принц Карл Філіп у день свого весілля / Фото: Getty Images

Вони повінчалися 13 червня 2015 року в церкві Королівського палацу. Наречена йшла до вівтаря в сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt із креп-шовку та італійської органзи. На голові у неї була діамантова діадема зі смарагдами – весільний подарунок від короля та королеви.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп у день свого весілля / Фото: Getty Images

Згодом Софія ще багато разів надіне цю тіару на різні прийоми, банкети та урочисті заходи королівської родини.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Народження дітей

Принцеса Софія і принц Карл Філіп із синами / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Софія і Карл Філіп – багатодітні батьки. Їхній перший син Олександр з'явився на світ 19 квітня 2016 року в тій самій лікарні Дандерид, де народилася сама Софія. Хлопчик носить титул герцога Седерманландського.

Через півтора року, 31 серпня 2017-го, Софія народила другого сина, якого назвали Габріелем. Він став герцогом Даларнським.

Ще через чотири роки принцеса Софія народила третього сина – Джуліана. Він з'явився на світ 26 березня 2021 року і отримав титул герцога Галландського.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп зі своїми синами / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

У вересні 2024 року сім'я повідомила радісну новину про четверту вагітність принцеси. Як і попередні три вагітності, стать майбутньої дитини пари до її народження не розкривається. Відомо, що малюк з'явиться на світ у лютому 2025 року.

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