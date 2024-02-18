Від успішного фінансиста до дружини монарха: 15 фактів про королеву Нідерландів Максиму

Вона народилася в Аргентині, здобула вищу економічну освіту і будувала успішну кар'єру в міжнародних компаніях. А потім життя звело її з нідерландським принцом і все пішло зовсім за іншим сценарієм. Розповідаємо вам найцікавіші факти про королеву Максиму – дружину короля Нідерландів Віллема-Олександра.

1. Максима Соррегьєта народилася 17 травня 1971 року в Буенос-Айресі, в Аргентині. Її батько Хорхе був міністром сільського господарства під час Аргентинської військової диктатури Хорхе Віделі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

2. У Максими велика родина: два рідні брати — Мартін і Хуан, була одна рідна сестра Інес, яка покінчила життя самогубством 2018 року, і є три старші однокровні сестри (діти її батька від його першої дружини Марії Лопес Гіл — Марія, Долорес і Анхелес).

3. Батько Максими завжди казав їй, що треба добре вчитися і багато працювати для того, щоб досягти успіху в житті. Закінчивши школу та коледж дівчина здобула ступінь з економіки в Католицькому університеті Аргентини 1995 року, а потім завершила навчання зі ступенем магістра в США. Після навчання розпочала успішну роботу у міжнародних компаніях Буенос-Айреса, Нью-Йорка та Брюсселя. Максима обіймала низку високих посад як інвестиційного банкіра.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

4. Зі своїм майбутнім чоловіком Максима познайомилася на приватній вечірці в іспанській Севільї 1999 року, їй було 28 років. Під час першої зустрічі він представився просто Олександром і потім, коли Максимі сказали, що він є спадкоємцем нідерландського трону, вона подумала, що це жарт.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

5. Віллем-Олександр освідчився Максимі, коли вони вперше разом каталися на ковзанах.

6. Вони одружилися 2 лютого 2002 року в Амстердамі. Серед гостей на їхньому весіллі було безліч королівських осіб інших європейських держав, а от батька Максими вирішили не запрошувати через побоювання в Нідерландах з приводу його зв'язку з військовою диктатурою Віделі. Мама Максими теж не приїхала на урочистість і залишилася вдома із чоловіком. Але стосунки у Віллема-Олександра з батьками Максими добрі.

Принц Віллем-Олександр та кронпринцеса Максима Соррегьєта. 2002 рік. Амстердам / Фото: Getty Images

7. Одразу після весілля Максима, яка отримала титул принцеси, почала вивчати нідерландську мову, історію та конституційне право Нідерландів, зробивши це своїм головним пріоритетом у роботі.

8. У шлюбі у пари народилося троє дочок. Старша принцеса Катаріна-Амалія має титул наслідної принцеси Оранської. Також у неї є дві молодші сестри Олексія та Аріана.

Королева Максима з дочками / Фото: Associated Press

9. У квітні 2013 року королева Нідерландів Беатрікс оголосила, що зрікається трона на користь сина. 30 квітня Віллем-Олександр був проголошений новим королем, а його дружина Максима стала королевою-консортом (приставка консорт означає дружина монарха, що править).

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Instagram королівської родини Нідерландів

10. До того, як стати членом нідерландської королівської сім'ї Максима підробляла вчителем англійської мови для дітей та дорослих та вчителем математики для старшокласників та першокурсників.

11. Королева Максима — одна з небагатьох членів королівських сімей у світі, яка відкрито підтримує права геїв, і була першим членом королівської родини, який відвідала конференцію з прав ЛГБТ у березні 2008 року.

12. Вона вільно розмовляє англійською, іспанською, нідерландською та французькою мовами.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

13. Вона прихильниця яскравих кольорів у вбраннях, великих капелюхів та прикрас. У натовпі Максима ніколи не залишиться непоміченою. Її стильні луки захоплюють та надихають.

Королева Максима з дочками / Фото: Getty Images

14. У квітні 2024 року вийде серіал про королеву, який називається "Максима". Він розповість історію життя Максими, а також історію її знайомства та романтичних стосунків із майбутнім чоловіком.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

15. Вона дуже товариська, промениста і розумна. А ще любить собак. У сім'ї живе пес Мамбо, який навіть брав участь у сімейній фотосесії.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Максима та Мамбо / Фото: Getty Images

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