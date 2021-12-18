Від Вітні Г'юстон до Керрі Бредшоу: історія розкішної сукні з гібіском з "Сексу і міста"

Від Вітні Г'юстон до Керрі Бредшоу: історія розкішної сукні з гібіском з "Сексу і міста"

Згадуємо одну з найбільш незвичайних суконь героїні.

Керрі Бредшоу була знатною модницею, практично ніколи не повторювала свої образи, часто вибирала речі знаменитих брендів і просто обожнювала туфлі Manolo Blahnik. Порахувати вбрання Керрі просто нереально, але ось виділити найбільш пам'ятні можна, особливо, якщо це вбрання з незвичайною історією.

Крім серіалу вийшло ще й два повнометражних фільми про Керрі та її найкращих подруг і в одному з них, 2008 року, героїня з'явилася в дуже оригінальному вбранні — Вітні Г'юстон.

Прикрашена білою квіткою, золотою аплікацією і з розрізом на стегні сукня, в якій Сара Джессіка Паркер з'являється в першій сцені фільму, спочатку була розроблена для покійної ікони попмузики Вітні Г'юстон. Вона одягла точно таку саму незвичну сукню всього один раз — 1987 року на рекламну фотосесію для Time. 2012 року співачка померла від передозування наркотиками, тому журнал LIFE випустив спеціальне видання LIFE Whitney 1963-2012, на обкладинку якого помістили її старий знімок.

Уїтні Х'юстон / Getty Images

Розробив це вбрання з двома великими золотими квітками гібіску на плечі бренд Eugene Alexander, який заснували двоє дизайнерів — Юджин Штуцман і Александр Воллас. Вони відкрили свій бізнес 1981 року у Флориді, в невеликій майстерні у місті Сарасота, де в період розквіту фірми працювало 30 швачок. Після успіху в світі моди, дизайнери поїхали підкорювати Нью-Йорк і відкрили бутик на 7-й авеню.

У період 1980-х речі бренду Eugene Alexander були дуже популярні серед знаменитостей. Зокрема розкішні й дорогі вечірні сукні носили Елізабет Тейлор і Джейн Фонда, Лоретта Лінн і Іванна Трамп. Їхні сукні також можна було побачити на церемоніях вручення "Оскара" та "Греммі".

Штуцман і Воллас прикрашали свої вбрання великими елементами у вигляді квітів, які в результаті стали візитною карткою бренду. Також відмінною рисою вбрань були плісировки, драпірування, аплікації, контрастні кольори, вишивка в дусі ар-деко і трохи театральний стиль. Вони використовували лише найкращі тканини, вся робота проводилася вручну. Але, не витримавши конкуренції з надзвичайними потужностями виробництва великих брендів, 1994 року Eugene Alexander закрили свій бізнес.

Перед тим як з'явитися в серіалі, сукня була трохи доопрацьована Патрицією Філд — американською художницею з костюмів, стилісткою, дизайнеркою, лауреаткою двох "Еммі" й номінанткою на "Оскар". Саме вона багато років займалася підбором вбрань головних героїнь серіалу і фільмів про Керрі Бредшоу. Для кількасекундної сцени, яка відкриває фільм, Філд переробила сукню під стиль героїні Сари Джесіки Паркер — її вкоротили і прибрали одну з величезних квіток гібіску. І ні, це не копія, зроблена для фільму, а дійсно вінтажна сукня від кутюр, тільки трохи модифікована.

Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу / Getty Images

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