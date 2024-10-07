Від Єлизавети II до принцеси Кейт: хто ще з королівських наречених носить обручки з валлійського золота

Британська королівська родина відома тим, що практично всі її члени жіночої статі носять обручки з валлійського золота. Чому саме його і звідки пішла така традиція, розбираємося в матеріалі.

Валлійське золото, що цінується за свою рідкість і походження, є одним із найзатребуваніших дорогоцінних металів у світі.

Звідки пішла традиція

Від 1923 року його стали використовувати у королівських обручках. Ця традиція зародилася під час весілля Елізабет Боуз-Лайон та принца Альберта (майбутніх королеви Єлизавети та короля Георга VI). Каблучка нареченої, яка йшла до вівтаря 26 квітня 1923 року, була виготовлена із золотого самородка, здобутого на руднику Клогау Сент-Девід у Бондді у Північному Уельсі. Перед весіллям їй подарували самородок золота і вона вирішила використати його для виготовлення своєї обручки.

За даними quora.com в Уельсі сьогодні не ведеться видобуток золота, запаси валлійського золота можуть з часом вичерпатися, що робить його, можливо, найрідкіснішим золотом у світі.

Хто носить обручки з валлійського золота

Обручка королеви-матері Єлизавети 1923 року, королеви Єлизавети II 1947 року, принцеси Маргарет 1960 року, принцеси Анни в 1973 року і Діани, принцеси Уельської 1981 року — всі вони були зроблені з одного і того самого самородка.

Обручка королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

У листопаді 1981 року Британський королівський легіон подарував королеві 36-грамовий злиток 21-каратного валлійського золота для майбутніх королівських обручок. Частина цього золота пішла на виготовлення каблучки Сари, герцогині Йоркської 1986 року.

Обручка герцогині Корнуольської (а нині королеви Камілли) також була виготовлена ​​з валлійського золота з копальні Клогау Сент-Девідс і річки Мавдах у Королівському лісі.

Також обручку герцогині Кембриджської (а нині принцеси Уельської) було виготовлено зі злитка валлійського золота, подарованого принцу Вільяму його бабусею, королевою Єлизаветою II, на честь його весілля 2011 року. Як і обручку герцогині Сассекської Меган було зроблено з валлійського золота, злиток також став подарунком Єлизавети II її онуку принцу Гаррі.

Принц Вільям одягає обручку на палець Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

Також обручки з валлійського золота носить принцеса Йоркська Євгенія (молодша дочка принца Ендрю та Сари Йоркської), а ось її старша сестра Беатріс порушила традицію. Її обручку було зроблено з платини, щоб вона пасувала до її заручальної каблучки з діамантом.

Хто з членів сім'ї не носить обручок

Жінки не зраджують традиціям і носять на пальці символ кохання, а от чоловіки не всі. Принц Вільям Уельський ще до весілля з Кейт Міддлтон 2011 року повідомив їй, що носити обручку не буде. Причиною назвав свою не любов до будь-яких ювелірних прикрас.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Його дід принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II, теж не носив обручку. У молодості він носив лише перстень з печаткою на мізинці, але потім перестав носити і його. Король Чарльз, старший син Філіпа та Єлизавети II – теж носить перстень на мізинці. На ньому зображено власний геральдичний знак, що складається з трьох білих страусових пір'їн, що виходять із золотої корони. На стрічці під короною написано девіз Ich dien, який перекладається з німецької як "Я служу".

Хто зламав традицію

Звичайно, і в цьому принц Гаррі вчинив не як його дід, батько та брат. Коли він вирішив одружитися з американською акторкою, то заявив, що обручку носити планує.

Принц Гаррі одягає обручку на палець Меган Маркл / Фото: Associated Press

І якщо на пальці Меган красується валлійське золото, то принц Гаррі обрав символ кохання із білого золота з текстурованим обрамленням.

Обручка принца Гаррі / Фото: Getty Images

Також обручки носять чоловіки принцес Беатріс (Едоардо Мапеллі-Моцці) та Євгенії (Джей Бруксбенк), а також чоловік Зари Тіндалл – Майк Тіндалл.

Джек Бруксбенк одягає обручку на палець принцесі Євгенії / Фото: Associated Press

Обручка Майка Тіндалла / Фото: Getty Images

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