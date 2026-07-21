Від "Жахаючого" до "Морозивника": слешери та горори, від яких стигне кров у жилах

Реклама

Хочеться полоскотати нерви? Ми підготували добірку горорів та слешерів, які змушують серце пропускати удари, а долоні — пітніти від напруги. Від потойбічних сутностей, що ховаються у темряві, до маніяків, які не знають жалю — цей список створений для справжніх шукачів кіноадреналіну.

Франшиза «Закляття»

Це — справжній феномен у світі горорів, який перетворив ім’я режисера Джеймса Вана на синонім якісного та кіно, яке лякає. В основі всесвіту «Закляття» лежать історії реальних американських дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Ворренів, яких на екрані втілили Патрік Вілсон та Віра Фарміґа. Сюжети фільмів серії — це подорож у найтемніші куточки буття, де Воррени стикаються з демонічними сутностями, що оселилися в будинках, людях, ляльках чи старовинних артефактах. Кожна справа подружжя перетворюється на виснажливу битву за душі невинних, де головною зброєю героїв стає віра, мужність та глибоке знання окультних наук.

Цей всесвіт став величезною кінематографічною мережею, що об’єднує головні фільми та чисельні спінофи. За роки існування до франшизи увійшли: «Закляття» (2013), «Анабель» (2014), «Закляття 2» (2016), «Анабель: Створення» (2017), «Черниця» (2018), «Прокляття Ла Йорони» (2019), «Анабель: Повернення додому» (2019), «Закляття 3: За велінням диявола» (2021), «Черниця II» (2023) та «Закляття 4: Останній обряд» (2025).

Реклама

Загалом усі фільми «Закляття» заробили понад $2,2 млрд, що робить цю серію найкасовішою горор-франшизою в історії. Попри те, що стрічки виходили не в хронологічному порядку, їх всі об’єднує спільний магнетизм — варто лише один раз зазирнути у цей містичний світ, як він миттєво затягує у свої похмурі таємниці, змушуючи чекати на нову зустріч із непізнаним.

Франшиза «Жахаючий»

Режисер Дем’єн Леон своїм незалежним проєктом про потойбічного клоуна-вбивцю довів, що для сучасного культового горору насамперед потрібні не мільйони доларів, а сміливе бачення та готовність до крайнощів. В центрі цього кривавого епосу стоїть мовчазний клоун Арт, який завдяки своїй гротескній харизмі та відмові від будь-яких діалогів став новим обличчям жанру. Культовий статус франшизі забезпечили дешеві практичні спецефекти: настільки реалістичні, що під час прем’єрних показів деяким глядачам навіть ставало зле.

Кіновсесвіт Арта поступово розростався, перетворюючи нішевий горор-проєкт на повноцінну сагу про абсолютне зло. У першому «Жахаючому» (2016) клоун влаштовує жорстоке полювання на двох подруг під час Геловіна. У сиквелі «Жахаючий 2» (2022) Арт повертається, щоб переслідувати дівчину на ім’я Сієнна, створюючи для неї сюрреалістичний та затягнутий лабіринт страждань. А третя частина, «Жахаючий 3» (2024), переносить цей кривавий бенкет у затишну атмосферу різдвяних свят, де святкові вогні та сніг стають іронічними декораціями для чергового кривавого перформансу Арта. Кожен наступний фільм франшизи ще більше підвищує градус винахідливості у способах розправи, закріплюючи за «Жахаючим» репутацію найбільш нестримного кіноексперименту останніх років.

«Зброя»

Якось серед ночі 17 учнів з одного класу початкової школи маленького містечка просто взяли й вийшли зі своїх домівок і зникли в нікуди. З усього класу лишився тільки один хлопчик Алекс, який каже, що гадки не має, де його однокласники. Батьки сходять з розуму у пошуку своїх зниклих дітей, і ніхто не розуміє, що ж сталося. Такою є зав’язка сюжету одного з найцікавіших горорів останніх років, знятого режисером Заком Креггером.

Реклама

Визнання «Зброї» вийшло далеко за межі жанрових горор-фестивалів. Зокрема, фільм отримав «Оскар» за найкращий монтаж звуку, який у стрічці відіграє роль повноцінного персонажа, нагнітаючи саспенс до межі. А 75-річна Емі Медіґан, яка зіграла Ґледіс, ексцентричну рудоволосу опікунку бідолахи Алекса, здобула статуетку за найкращу жіночу роль другого плану. До речі, персонажка виявилася аж настільки колоритною, що студія вже анонсувала приквел під назвою «Ґледіс»: він розкриє історію цієї специфічної пані та має вийти у вересні 2028 року.

Франшиза «Хостел»

Саме цей проєкт вивів Елая Рота у вищу лігу режисерів, зробивши його ім’я синонімом безкомпромісного та шокувального кіно. Культовий статус слешер-франшизи базується на її реалістичності: автори не намагалися налякати глядача примарами, а вдарили по найглибших людських страхах — беззахисності перед жорстокістю інших людей та вразливості туристів у чужій країні. Сюжетна лінія франшизи поступово розкривала світ елітного таємного клубу збоченців, де заможні люди платять великі гроші за право катувати інших. Перший фільм «Хостел» (2005) розповідає історію трьох друзів-бекпекерів, які в Словаччині потрапляють у пастку того самого готелю, де кожен куточок приховує небезпеку. «Хостел 2» (2007) розширює міфологію, фокусуючись на групі американських студенток, які стикаються з організацією, що перетворила вбивство на бізнес. А «Хостел 3» (2011) переносить дію до Лас-Вегаса, де під час парубочого вечора герої опиняються втягнутими в нелегальне шоу з тоталізатором на життя людей.

Цікаво, що всесвіт «Хостелу» готується до повернення в новому форматі. В червні 2024 року було оголошено, що в розробці знаходиться телесеріал із Полом Джаматті в головній ролі, дія якого розгортатиметься в межах цієї франшизи.

«Морозивник»

Якось спекотного літа до маленького провінційного американського містечка заїжджає фургончик морозивника. Звісно ж, місцеві діти одразу вишикуються в чергу за прохолодною смакотою. Але варто їм скуштувати цього морозива, як вони перетворюються з невинних янголят на справжніх монстрів, здатних в буквальному сенсі розірвати на шматки кого завгодно без будь-якої причини. Такою є зав’язка сюжета нового фільму Елая Рота, який режисер вже називає найбожевільнішим у своїй кар’єрі.

Реклама

«Я знімав сотню дітей — із сокирами та іншими інструментами, — сотню дітей, які повністю з’їхали з глузду!», — розповідає режисер, порівнюючи «Морозивника» із легендарними «Птахами» Альфреда Гічкока: тільки тут замість скажених пернатих загрозу становлять осатанілі дітлахи. Цей фільм, який обіцяє бути навіть ще більш шокувальним, ніж нещодавня «Зброя», є першим проєктом новоствореної компанії Елая Рота The Horror Section, яка спеціалізується саме на високоякісних та нецензурованих слешерах. А побачити це абсолютно скажене кіновидовище на великому екрані можна буде вже від 6 серпня, коли «Морозивник» вийде в український прокат.

Новини партнерів