Від "Зоряних війн" до "Життя Чака": кар’єра Марка Гемілла — справжнього джедая і друга України

Марк Гемілл / © Associated Press

У кінотеатрах України 17 липня стартує «Життя Чака» — екранізація однойменного оповідання Стівена Кінга, знята режисером Майком Фленаґаном, який уже двічі екранізував Кінга — у фільмах «Гра Джеральда» та «Доктор Сон», а зараз працює над розробкою серіальної екранізації «Темної вежі».

Утім, «Життя Чака» — це нетипова історія для цих двох знаних майстрів жахів. Адже про жахи тут взагалі не йдеться — натомість це дуже людяне і життєствердне кіно про звичайного бухгалтера на ім’я Чак Кранц. Він просто живе своє життя, та одного дня його ім’я раптово стає відомим на все місто через привітання, яке з’являється буквально повсюди — на банерах, у радіоефірі, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — разом з ним загине весь світ…

Чака — дорослого, молодого і юного — у фільмі грають одразу три актори: Том Гіддлстон, Джейкоб Трембле і Бенджамін Паяк. А дідуся Чака на ім’я Елбі, який виховував його в дитинстві, зіграв, власне, Марк Гемміл.

Марк Гемілл / © Associated Press

Два роки тому Бенджаміну Паяку було 12, коли він збирався зніматися разом з Геміллом у «Житті Чака». Хлопчик, як і його однолітки майже пів сторіччя тому, виріс, люблячи Гемілла у «Зоряних війнах». Юний актор згадує: «Я неймовірно нервував перед зустріччю з ним. Знімальна група якось про це дізналася, і щоб мене заспокоїти, перед початком знімань мені призначили обід з Марком, і я був у шаленому захваті».

Сам Гемілл своєю чергою трохи здивований, що досі має такий вплив на молодь. «Я, звісно, ніколи не очікував такого довголіття, — каже колишній Люк Скайвокер. — Справді маленькі діти не мають поняття про час. Вони думають, що ми зняли ті фільми два місяці тому».

Відклавши плащ і світловий меч Люка після фільму «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» (2019) та кількох камео з «омолодженням» у серіалах «Мандалорці» та «Книга Боби Фетта», Гемілл мав цікавий набір характерних ролей. Він зіграв безжального, який вирішував проблеми Артура Гордона Піма в горор-серіалі Майка Фленаґана для Netflix «Падіння дому Ашерів», зараз ми побачимо його в ролі доброго, але суворого дідуся в «Житті Чака», а восени на екрани вийде ще одна екранізація Кінга «Довга хода», де Гемілл з’явиться у ролі садистичного військового, відомого як Майор.

Шлях Гемілла від молодого актора в далекій-далекій галактиці до характерного актора та справжньої легенди озвучування демонструє його неймовірний талант та універсальність. Тож прослідкуємо цей шлях.

Марк Гемілл / © Associated Press

З Каліфорнії до далекої-далекої галактики

Марк Річард Гемілл народився 25 вересня 1951 року в Окленді, штат Каліфорнія. Його батько, Вільям Томас Гемілл, був капітаном ВМС США. Марк — один із семи дітей: має двох братів, Вілла та Патріка, і чотирьох сестер: Террі, Джен, Джині та Кім. Його батько мав англійське, ірландське, шотландське та валлійське походження, а мати була наполовину шведкою, наполовину англійкою. Гемілл описував свого батька як непохитного римо-католика і «республіканця Ніксона». У сина з батьком були непрості стосунки, адже останній ніяк не міг зрозуміти одержимості Марка фільмами й коміксами, вважаючи все це легковажними речами, які його син мав перерости.

Через часті переведення батька по службі та пов’язані з цим переїзди діти Геміллів часто змінювали школи. Та зрештою після школи Марк осів у Лос-Анджелесі, де вступив до коледжу, обравши спеціалізацію «драма».

Як і багато акторів-початківців, Гемілл розпочав кар’єру на екрані з незначних ролей у «мильних операх» і сіткомах. Та все змінилося, коли його приятель Роберт Інґлунд (майбутній виконавець ролі Фредді Крюґера в «Кошмарі на вулиці В’язів») проходив кастинг на роль у драмі Френсіса Форда Копполи «Апокаліпсис сьогодні». Роботу тоді Інґлунд не отримав, але однаково сходив на кастинг недарма.

У сусідньому приміщенні тоді саме відбувалися прослуховування акторів для «Зоряних війн» Джорджа Лукаса. Поспостерігавши деякий час за кастингом, Роберт зрозумів, що його друг Марк ідеально підійде на роль Люка Скайвокера. Він запропонував Геміллу пройти прослуховування — і виявилося, що агенту Марка одночасно прийшла та сама ідея і він уже записав свого підопічного на кастинг.

Марк Гемілл / © Associated Press

Проходячи проби, Гемілл думав, що він грає помічника Хана Соло (Гаррісон Форд) і навіть не був упевнений, у якому саме жанрі буде майбутній фільм, схиляючись до варіанту, що це — комедія. «Граючи в „Зоряних війнах“, я почувався родзинкою у гігантському фруктовому салаті і навіть не знав, хто там диня», — зі сміхом пригадував актор. Але так чи інакше, Марка Гемілла тоді затвердили на роль Люка Скайвокера, а решта — вже історія.

Ставши Люком Скайвокером

Після виходу фільму «Зоряні війни. Епізод IV: Нова Надія» (1977) Марк Гемілл прокинувся всесвітньо відомим. Люк Скайвокер швидко став культурною іконою, яка символізує надію, хоробрість і боротьбу зі злом. Зігравши Люка у фільмах «Імперія завдає удару у відповідь» (1980) та «Повернення джедая» (1983), Марк закріпив свій статус суперзірки, улюбленого персонажа в одній з найуспішніших франшиз в історії кінематографу.

Але шалений успіх «Зоряних війн» мав і зворотний бік: Гемілл зрозумів, що глядачі просто ототожнюють його з Люком Скайвокером. Він був справжнім підлітковим ідолом, але водночас ризикував стати актором однієї ролі.

Намагаючись уникнути закріплення за ним одного амплуа, актор почав зніматися у фільмах різних жанрів — навіть у воєнних драмах, а також грати в театрах на Бродвеї. Серед іншого він грав Моцарта в постановці «Амадей» (1983). І коли 1984 року режисер Мілош Форман взявся екранізувати «Амадея», Гемілл прийшов на кастинг, щоб повторити свою роль Моцарта, але зрештою вона дісталася Тому Галсу. Керівник студії тоді просто сказав продюсерам фільму: «Я не хочу Люка Скайвокера в цьому фільмі». А Мілош Форман особисто пояснив Геміллу, що «ніхто не повірить, що Люк Скайвокер — це Моцарт».

Зірка озвучування: від «Бетмена: Мультсеріалу» до англійської версії української «Повітряної тривоги»

Остаточно зрозумівши, що образ Люка Скайвокера приклеївся до нього буквально намертво, Гемілл вирішив на деякий час відійти від кіно. І повернувся на початку 1990-х у новому амплуа — актора озвучування.

Виразний голос і здатність справді оживляти анімованих персонажів відкрили Марку двері до анімації та відеоігр. Зокрема, актор озвучував Джокера у проєкті «Бетмен: Мультсеріал» (1992–1995), і його виконання ролі Джокера вважається однією з найкращих інтерпретацій цього персонажа. Гра Гемілла — просто гра голосом! — була одночасно загрозливою і харизматичною, що принесло йому визнання критиків та нову армію фанатів.

Окрім Джокера, Марк Гемілл озвучив багато персонажів. Але найнесподіваніша його робота в озвучуванні — це однозначно англійська версія українського сповіщення про повітряну тривогу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Гемілл одним із перших серед світових зірок обрав світлий бік сили. Його перший твіт на підтримку України з’явився ще 1 березня 2022 року, і відтоді актор залишається нашим щирим другом.

У вересні 2022-го на запрошення Володимира Зеленського Марк Гемілл приєднався до команди амбасадорів платформи UNITED24. А згодом першим з амбасадорів UNITED24 розпочав збір на «Армію дронів» для українських захисників.

А також саме голос Марка Гемілла можна почути в англомовній версії застосунку «Повітряна тривога». Актор повідомляє про різні види небезпеки, а під час скасування тривоги додає культову фразу з «Зоряних війн»: May the Force be with you! — «Хай буде з тобою сила!».

Марк Гемілл / © Associated Press

«Просто скажіть, що я — дідусь Люка!»

«Я зрозумів, що фільми „Зоряні війни“ ніколи остаточно не закінчаться. Вони просто триватимуть, і триватимуть, і триватимуть. Я прийняв це давно», — з усмішкою каже Марк Гемілл, визнаючи, що саме культова роль у цій франшизі заклала основу для його різноманітної та успішної кар’єри, яка триває десятиліттями.

Говорячи про свою роль у «Житті Чака», актор також мимоволі згадує про зірки, хоча цей проєкт наче зовсім далекий від космічної теми.

Дідусь Елбі у виконанні Гемілла — мудрий батьківський образ для юного Чака після смерті його батьків, наче магістр Йода для молодого Люка. Гемілл розповідає, що в Елбі, який, як і його онук, є бухгалтером, присутнє «нашарування горя і трагедії», оскільки він втратив свого сина та вагітну невістку. Проте в Елбі все ще горить вогонь, і він показує це, коли Чак наважується назвати математику нудною. «Ці слова онука зачіпають його за живе, і він просто запалюється. Він викладає своє серце й душу і каже: „Коли ви дивитеся на зірки, ви дивитеся на найбільше рівняння у Всесвіті“. У цих словах — весь він», — говорить актор.

Протягом десятиліть Марк Гемілл демонструє унікальну акторську різноманітність, адаптивність і самоіронію. Колишніх джедаїв не буває, і актора це вже не дратує, а щиро тішить. «Якось я був в аеропорту, і батьки казали своїм 4–5-річним дітям: „Подивіться, це Люк Скайвокер!“ І малі просто жахалися: що сталося? Цей хлопець справді себе запустив! А я тоді кажу батькам: „Просто скажіть, що я — дідусь Люка“!» — сміється актор, якого Сила ніколи не залишить.

Марк Гемілл / © Associated Press