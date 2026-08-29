«Відьомський» чубчик Джої Кінг — стильна трендова зачіска цієї осені / © Associated Press

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Джої Кінг давно не боїться експериментів із волоссям і її новий образ це вкотре доводить. На європейській прем’єрі «Практична магія 2» у Лондоні акторка з’явилася з довгими рудими кучерями до талії та абсолютно новим чубчиком, про це розповіло видання NewBeauty.

Її перукар Дмитріс Джаннетос охрестив образ «Відьомським чубчиком». Назва виявилася напрочуд влучною: легкі, кучеряві пасма з виразною текстурою нагадують зачіску сучасної відьми — трохи загадкову та недосконалу, проте дуже ефектну.

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До того ж Джої грає одну з представниць відьомського клану Оуенсів, тож б’юті-образ і атмосфера фільму буквально злилися в одне ціле.

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Чубчик, який вартий уваги

За задумом стиліста, чубчик мав мати ефірний, легкий та водночас текстурний вигляд. Жодної ідеальної геометрії чи надмірного укладання, навпаки, головна ставка зроблена на природний рух волосся.

Саме у цьому й полягає актуальність тренду. Після сезонів гладких укладань і бездоганно рівних чубчиків мода знову повертається до живої текстури, легкого безладу та ефекту «я просто такою прокинулася».

Щоб підкреслити природну хвилястість волосся Джої, Джаннетос використав мус для об’єму та висушив волосся дифузором. Потім сформував м’які недбалі кучері, а завершив укладання сухим шампунем і великою пласкою щіткою. У результаті пасма залишилися рухливими, м’якими та зовсім не «зафіксованими».

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