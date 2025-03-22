Виходила заміж лише один раз і не в білому: який мала вигляд у день весілля Катрін Деньов

Катрін Деньов – легендарна французька акторка, яка до того ж підтримує Україну. Особисте життя в неї було бурхливим, як і кар'єра, але заміжня акторка була лише один раз.

Обранцем Катрін став відомий фотограф Девід Бейлі. Весілля відбулося 18 серпня 1965 року, у Лондоні — вони просто скромно розписалися у будівлі муніципалітету Сент-Панкрас. На той час Бейлі було 27 років, а Катрін – 21 рік.

Девід Бейлі та Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Жодних особливих весільних вбрань вони не одягали. Катрін того дня була в простій чорній сукні вільного фасону, у якого були короткі рукави та пояс на талії, волосся вона зібрала в низький хвіст, зробила макіяж і доповнила вбрання туфлями на підборах, невеликим клатчем та шубою, яку можна помітити в її руках. Девід Бейлі на розпис одягнув джинси, синій светр, а піджак також ніс у руці.

Девід Бейлі та Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Шлюб пари не був міцним. Катрін та Девід розлучилися 1972 року. Акторка після того ще кілька разів була у стосунках, але заміж більше не виходила. Бейлі ж у 1975 році одружився з американською фотомоделлю та письменницею Марі Гелвін, а після розлучення з нею одружився з моделлю Кетрін Даєр.

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