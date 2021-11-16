Вільям і Кейт: романтична історія кохання королівської пари

Історія кохання спадкоємця британської корони – принца Вільяма – і Кейт Міддлтон зачепила серця багатьох британців. Сьогодні пара святкує 11-річчя від дня своїх заручин.

Студентське кохання

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

Восени 2010 року королівська сім'я з усією притаманною їй стриманістю оголосила про заручини старшого сина принцеси Діани і принца Чарльза – принца Вільяма Вельського і його дівчини Кейт Міддлтон. Для королівської сім'ї і всієї Великої Британії ця новина була дійсно радісною – миловида Кейт давно всіх зачарувала і багато хто побачив в ній хорошу заміну легендарній принцесі Діані.

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Обраниця Вільяма позбавлена королівської крові, але цей шлюб складно назвати мезальянсом. Батьки Кейт раніше працювали в авіації: мати – стюардесою, а батько – пілотом. Пізніше пара створила свою посилкову компанію, яка стрімко розвивалася і принесла їм перший мільйон.

Кейт Міддлтон і Вільям Вельський, як і безліч інших молодих пар, познайомились в університеті. Першу зустріч з обраницею Вільям пам'ятає погано, але її поява на подіумі в прозорій сукні справила на спадкоємця корони величезне враження.

Принц Вільям і герцогиня Кетрін / Associated Press

"Я дуже соромилася, коли вперше зустрілася з Вільямом, – розповідає Кейт. – Але коли ми познайомилися ближче, дуже швидко стали хорошими друзями". На тому, що стосунки почалися з дружби, благочестиво наполягає і принц: "Протягом року ми товаришували, і з цього все почалося. Але одразу після знайомства з Кейт, я зрозумів, що це особливі стосунки. Мені захотілося познайомится з нею ближче, і дружба дала мені таку можливість. У нас були труднощі, але ми змогли це пережити".

Під час навчання Кейт і Вільям разом з кількома товаришами оселилися у будинку в центрі міста, а пізніше переїхали за місто. Саме в цей час прийшла черга романтичних стосунків між друзями-студентами. Кейт і Вільям насолоджувалися спільним побутом далеко від сторонніх очей. Майбутня принцеса часом навіть готувала своєму обранцеві обіди, та й сам принц час від часу ставав до плити. Незабаром про стосунки пари заговорили цілком офіційно – Кейт стала часто супроводжувати Вільяма на прийомах, а папараці почали справжнє полювання. Перший час дівчина дуже страждала від настирливих фотографів, справа дійшла до того, що до Міддлтон приставили охорону, а королівська сім'я поспішила пригрозити газетярам судом.

Здавалося б, справа вже тоді йшла до весілля, і молоді люди практично отримали благословення сім'ї принца. Але спільна поїздка до Швейцарії 2007 року принесла розбрат у стосунках молодих. Після сварки принц кілька разів з'являвся на людях у супроводі інших молодих осіб, а Кейт залишалося тільки чекати. Очікування дівчини принесло свої плоди, через кілька місяців її знову почали помічати на заходах королівської сім'ї, часом навіть без супроводу Вільяма.

Головний момент у житті Міддлтон трапився під час відпочинку в Африці, куди пара вирушила з друзями. "Протягом трьох тижнів я постійно носив з собою в рюкзаку каблучку. Звичайно, я боявся її загубити", – згадує Вільям момент, коли освідчився своїй дівчині.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Getty Images

Вільям одягнув на тонку ручку Кейт каблучку його матері – прикраси з сапфіром у 5 карат і діамантами. Саме з нею сяйлива Міддлтон вийшла через три тижні після освідчення на зустріч до журналістів. Майбутня герцогиня під руку зі своїм обранцем буквально світилася від щастя, втім, і сам Вільям був сповнений радості: "Звичайно, ми дуже-дуже раді і чекаємо не дочекаємося можливості проводити багато часу і все наше життя разом. Подивимося, що принесе майбутнє", – ділилася своїм щастям пара.

Каблучка герцогині Кембриджської / Getty Images

Ах, це весілля, весілля

Весілля принца Вільяма і герцогині Кембриджської / Getty Images

Велика Британія, як і весь світ, була в очікуванні. Поки Кейт робила останні примірки сукні, ретельно приховуючи її автора, мучила себе дієтою і постійними заняттями спортом, а також вивчала етикет, головні фанати королівської сім'ї вже зайняли найкращі місця перед Вестмінстерським собором Лондона. До речі, навіть головна репетиція не дала повного уявлення про одруження, дрібні деталі якого вишукували журналісти. Подружкою нареченої стала Піппа Міддлтон, а свідком з боку нареченого був принц Гаррі.

Подивитися на весілля королівської сім'ї приїхали і дорослі, і молоді, а дехто навіть прихопив із собою домашніх улюбленців. Втім, навіть ті, хто був байдужий до цієї події, не змогли пропустити її – весь Лондон ряснів національними прапорами і квітами, поліція перевіряла кожен куток міста, а репетиції маршів буквально не припинялися.

Весілля принца Вільяма і герцогині Кембриджської 2011 року / Getty Images

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До столиці Великої Британії прибула того дня неймовірна кількість гостей. Привітати Вільяма і Кейт приїхали представники країн, з якими Англія підтримує дипломатичні відносини, а також багато знаменитостей не оминули можливості потиснути руки принца, серед них сер Елтон Джон, репер Каньє Вест і подружжя Бекхемів. Загалом молодята розіслали близько 1900 запрошень. До речі, Кейт і Вільям запросили не тільки знаменитостей і високопоставлених гостей, пара була рада бачити і "простих смертних". Так Вільям покликав директора своєї школи і всіх нянь. З боку нареченої запрошення отримав м'ясник сім'ї Міддлтон, листоноша і тренери з фітнесу та йоги. Що до туристів, то Лондон прийняв близько мільйона гостей.

Безумовно, весілля влетіло в копієчку для королівської сім'ї, більш того, воно стало чи не найдорожчим за останні десятиліття. Його загальна вартість – близько 30-34 мільйонів доларів.

Втім, Англія вже змогла б непогано заробити на сувенірній продукції та інших атрибутах, пов'язаних з молодятами. У столиці Великої Британії можна було знайти горнята, тарілки, листівки, ложки, рамки для фотографій, календарі, плакати, футболки, пакетики чаю, обгорки для цукерок і тисячі інших приємних дрібниць із зображенням закоханих. Перерахувати всю сувенірну продукцію, здається, неможливо. На честь молодят робили торти і піци, парфуми, прикраси і навіть машини люкс-класу.

Більш того, у продаж надійшли ляльки – точні копії майбутньої принцеси – маленька Кейт в тому самому вбранні, в якому вона вперше з'явилася на суд громадськості в ролі офіційної нареченої принца. До речі, і сама Кейт встигла заробити – сукня в якому її вперше побачив наречений, пішла з молотка за 104 тисячі доларів.

Свідками весілля, яке зробило Вільяма, на думку експертів, еталоном короля XXI століття, змогли стати всі користувачі Інтернету. Крім прямої телевізійної трансляції, було кілька офіційних показів у мережі.

Після масштабного прийому щасливі молодята вирушили у весільну подорож. Від моменту весілля і до наших днів Кейт і Вільям вже тричі встигли стати батьками. У них підростає восьмирічний син – принц Джордж, шестрирічна дочка – принцеса Шарлотта і трирічний син принц Луї.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям з дітьми / Getty Images

Оксана Павленко

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