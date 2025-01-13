Він спав з її подругами і любив тусовки: вся правда про єдиного чоловіка принцеси Маргарет

13 січня виповнюється вісім років від дня смерті Ентоні Армстронг-Джонса – єдиного чоловіка британської принцеси Маргарет. Він помер 2017 року у віці 86 років.

Хто такий Ентоні Армстронг-Джонс

Тоні народився 7 березня 1930 року в Лондоні в сім'ї валлійського адвоката Рональда та Енн Мессель. Коли він був дитиною, його батьки розлучилися, і Тоні переїхав жити до матері, яка вийшла заміж за Лоуренса Парсонса, шостого графа Росса.

У 16 років він захворів на поліомієліт і пережив хворобу, але вона завдала йому важкої шкоди і залишила його кульгавим на все життя. Через те, що він переніс страшну хворобу у дитинстві, він став невтомним борцем за права інвалідів вже у дорослому віці.

Ентоні Армстронг-Джонс та принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

В юності Тоні вступив до Кембриджу, але кинув навчання після другого курсу і вирішив присвятити себе фотографії. Незабаром він набув популярності як фотограф-портретист і до 1957 року організував персональну виставку своїх робіт та опублікував дві книжки фотографій. Закінчив Тоні знаменитий Ітонський коледж.

Шлюб із принцесою Маргарет

Чарівний і спокусливий Ентоні Армстронг-Джонс був талановитим фотографом, чий творчий апетит був настільки ж сильний, як і його сексуальні бажання.

Після весілля з сестрою королеви Єлизавети II, Ентоні отримав титул першого графа Сноудона. Пара провела разом 18 років, і хоча шлюб розпочався з пишної урочистості 1960 року, він не тривав довго.

Ентоні Армстронг-Джонс та принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Маргарет і Тоні жили в Кенсінгтонському палаці і народили двох дітей — віконта Девіда Лінлі та леді Сару і обоє мали позашлюбні зв'язки. Як писав Том Квін у своїй публікації 2021 "Скандали королівських палаців", у Тоні почалося це від першого дня його шлюбу з принцесою.

Принцеса Маргарет тримає на руках свого сина Девіда Альберта Чарльза / Фото: Associated Press

За словами автора, незважаючи на те, що Маргарет знала, що Ентоні був "вкрай розпусним і бісексуальним", вона продовжувала переслідувати його після багатьох років скорботи за своїм втраченим коханим Пітером Таунсендом.

Коли письменниця Енн де Курсі запитала Тоні про його сексуальну орієнтацію, він відповів: "Я не закохувався в хлопчиків, але кілька чоловіків були закохані в мене", — пише Daily Mail.

Після того, як Маргарет і Тоні одружилися 6 травня 1960 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, він продовжив свою роботу фотографа та спілкувався з моделями та творчими людьми, одночасно поєднуючи це з королівськими обов'язками. Принцесу Маргарет приваблювала "нетрадиційність" Тоні і те, як він приймав її як рівну, незважаючи на її королівський титул, проте це вплинуло на стосунки, оскільки він почав "ставитися до неї без жодної поваги", — писав пан Квін.

Весілля принцеси Маргарет та Тоні / Фото: Getty Images

"Коли його неприязнь, що зростала до дружини досягла апогею, він взяв за правило спати з одним або двома її друзями-чоловіками, включаючи двох відомих аристократів, імена яких не можна назвати, оскільки вони ще живі, а їхні стосунки з Тоні ніколи публічно не обговорювалися", — заявив пан Квін.

Том Квін писав, що Маргарет також була невірна чоловікові і сама мала безліч романів на боці під час шлюбу. Пара переважно тримала свої проблеми в таємниці, але співробітники були свідками деяких драм.

Принцеса Маргарет та Тоні / Фото: Getty Images

Зрештою, Маргарет і Тоні розійшлися 1976 року і розлучилися 1978 року — перше розлучення в королівській сім'ї за 400 років з часів Генріха VIII. Померла Маргарет 2002 року. Незважаючи на невдалий шлюб, Ентоні та Маргарет залишалися друзями протягом усього свого життя.

Він мав успіх у королівській сім'ї

Тоні часто отримував замовлення створення портретів королеви Єлизавети II, принца Філіпа та їхніх дітей у Букінгемському палаці. Його привабливий характер також сприяв підтримці відносин із королівською сім'єю, і він продовжував проводити з ними час.

Другий шлюб та друге розлучення

Після першого розлучення Тоні одружився вдруге з Люсі Ліндсі-Гогг, колишньою дружиною кінорежисера Майкла Ліндсі-Гогга. Вони прожили разом понад два десятиліття, але зради та народження 1998 року молодшої дитини Тоні, Джаспера, від Мелані Кейбл-Александер, поклали кінець шлюбу 2000 року.

Смерть

Ентоні Армстронг-Джонс мирно помер у себе вдома 13 січня 2017 року. Його поховали у церкві Святого Баглана у віддаленому селі Лланфаглан неподалік Карнарвона. На похороні було лише кілька близьких родичів і друзів. Це було зовсім не схоже на розкішне палацове життя, яке він вів із принцесою Маргарет.

Ентоні Армстронг-Джонс / Фото: Getty Images

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