Він тричі просив її руки: цікаві факти про весілля короля Георга VI та Єлизавети Боуз-Лайон

Весілля короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон / © Associated Press

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Ми вирішили пригадати, якою була історія кохання батьків королеви Єлизавети II, та розповісти найцікавіші факти про їхнє весілля.

1. Альберт Фредерік Артур Джордж був другим сином короля Георга V і принцеси Марії (королеви Марїї Текської). Він ніколи не мав стати королем, оскільки у нього був старший брат Едуард VIII, на чию долю випала ця нелегка ноша.

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI / © Getty Images

2. Через те, що Альберт не розглядався як майбутній монарх, він мав змогу обирати собі за дружину ту жінку, яку покохає. Простіше кажучи, його статус «запасного принца» давав йому певний рівень свободи. Йому було легко отримати від свого батька-короля дозвіл одружитися з «простолюдинкою», леді Елізабет Боуз-Лайон, а їхній шлюб вважався таким, що модернізує королівську родину.

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3. Єлизавета двічі (1921-го і 1922 року) відмовляла Альбертові (а загалом він освідчувався їй тричі), оскільки не хотіла йти на жертви, необхідні для того, щоб стати членом королівської родини.

Весілля короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон / © Associated Press

4. 16 січня 1923 року Єлизавета нарешті дала свою згоду на цей союз. «З превеликим задоволенням король і королева оголошують про заручини свого улюбленого сина, герцога Йоркського, з леді Єлизаветою Боуз-Лайон, донькою графа і графині Стратмор і Кінгхорн», — йшлося в заяві, опублікованій Букінгемським палацом, пише Tatler.

5. Весілля зіграли 26 квітня 1923 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Єлизавета Боуз-Лайон стала першою нареченою, яка залишила свій весільний букет біля Могили невідомого солдата на честь свого брата Фергуса, який загинув у Першій світовій війні. Після неї ця традиція міцно вкорінилася на королівських весіллях.

Весілля короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон / © Getty Images

6. До вівтаря наречена йшла в сукні, авторкою якої стала придворна кравчиня Елізабет Гендлі-Сеймур. Пізніше вона створила і коронаційну сукню для Єлизавети 1937 року.

7. Була ще одна традиція, яка зародилася на цьому королівському весіллі, а саме обручки з валлійського золота. Відтоді їх носять практично всі британські королівські наречені.

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI у день свого весілля / © Getty Images

8. 1926 року у подружжя народилася донька Єлизавета, а 1930-го — друга донька Маргарет. Вони жили щасливо і не були на очах у широкої публіки, але таке розмірене життя сім’ї змінилося 1936 року, коли помер батько герцога Йоркського — король Георг V, а на престол зійшов старший брат Альберта — король Едуард VIII.

9. Уже менш ніж за рік Альберт з колись «запасного» члена королівської родини виявився новоспеченим королем Георгом VI. Сталося це після зречення Едуарда VIII, якому не дозволили одружитися з розлученою американкою Волліс Сімпсон, і він вирішив зректися престолу.

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI / © Associated Press

10. Правління короля Георга VI було недовгим (він правив лише 16 років, до 1952-го), але випало на Другу світову війну. Разом із дружиною та доньками король став символом віри й рішучості для британців у важкі воєнні та післявоєнні роки. Він також був на троні під час занепаду Британської імперії і став останнім імператором Індії та першим головою Співдружності.

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI з доньками Єлизаветою (ліворуч) і Маргарет (праворуч) / © Associated Press

Король Георг VI залишався одруженим з Єлизаветою Боуз-Лайон до своєї смерті 6 лютого 1952 року. Його наступницею стала його старша донька, відома під іменем королеви Елизавети II, чиє правління тривало довгі 70 років — від 1952-го до 2022 року.