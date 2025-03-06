Він у костюмі, а вона в ніжній сукні: який мали вигляд Джої з "Друзів" і його кохана в день весілля на острові

На цих архівних фотографіях, зроблених папараці 22 роки тому, можна роздивитися весільний образ одного з найвідоміших голлівудських акторів і його коханої.

Актор Метт Леблан, відомий за роллю Джої в культовому серіалі "Друзі", ніколи надто не афішував своє особисте життя, але відомо, що одружений актор був на Меліссі Макнайт – американській моделі британського походження та розлученій матері-одиначці двох дітей.

Вони познайомилися 1997 року, і після року стосунків Леблан освідчився їй. Ось тільки весілля пари відбулося не одразу, а 2003 року, а місце знаменитості обрали незвичайне – один з Гавайських островів Кауаї.

Метт Леблан і Мелісса Макнайт / Фото: Associated Press

Весілля відбулося на скелі з видом на пляж Аніні. Метту тоді було 35 років, він одягнув на церемонію чорний костюм з білою гірляндою леї (гавайське квіткове намисто), а його наречена, якій було тоді 38 років, одягла довгу білу сукню-комбінацію з тонкими бретельками і відкритою спиною та фату.

Метт Леблан і Мелісса Макнайт / Фото: Associated Press

Відомо, що на церемонії було 150 гостей, серед яких були колеги Метта з серіалу – Ліза Кудроу, Кортні Кокс (з тодішнім чоловіком Девідом Аркеттом) і Дженніфер Еністон (з тодішнім чоловіком Бредом Піттом).

Метт Леблан і Мелісса Макнайт / Фото: Associated Press

Це весілля було першим для актора і другим для Мелісси, яка на той момент уже мала двох дітей від попереднього шлюбу: сина Тайлера і доньку Жаклін. У цьому шлюбі 2004 року у пари народилася спільна донька Марина Перл Леблан. Однак дівчинка в дитинстві хворіла – їй був поставлений діагноз рідкісної дисплазії, яка викликала епілептичні напади. На щастя, до двох років дитини хвороба припинила проявлятися. Леблан і Макнайт розлучилися у жовтні 2006 року, зіславшись на непримиренні розбіжності.

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