Вишукано і незвично: улюблені прикраси Марлен Дітріх

Марлен Дітріх, 1943 рік. На акторці два браслета зі смарагдами / Getty Images

Вона найзнаменитіша акторка XX-го століття, яка з'являлася у фільмах в ювелірних витворах мистецтва. Розповідаємо про найнезвичніші і улюблені прикраси кінодіви.

Марлен Дітріх — акторка Старого Голлівуду, яка ще за життя стала легендою. Вона створила в кіно один з досконалих образів фатальної жінки і зробила великий вплив на моду і стиль. Дітріх вміла бути вишуканою і в сукні з паєтками, і в строгому чоловічому смокінгу, циліндрі і моноклі. Але якщо в одязі вона надавала перевагу строгості і лаконічності, то в прикрасах, які були її пристрастю, дозволяла собі більш оригінальні варіанти.

Мати акторки походила із забезпеченої сім'ї, яка володіла ювелірним магазином в модному берлінському районі Унтер-ден-Лінден. Ще з раннього віку Марлен зрозуміла, що прикраси, куплені в найкращих магазинах, збережуть свою цінність і залишаться вигідним вкладенням. Тому акторка збирала різні коштовності протягом всього свого життя, але найкращі з них з'явилися у неї на піку кінокар'єри в 1930-1950 роки.

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Ювелірні вироби вона використовувала і як реквізит для своїх фільмів і фотосесій, щоб кадри були ефектнішими. Найчастіше Марлен обирала масивні браслети, персні і підвіски. Улюбленим камінням акторки був смарагд, адже вона вважала, що він ідеально підходить до її світлого волосся і блідої шкіри. Багато з прикрас були подаровані їй коханцями, але багато предметів зі своєї колекції вона придбала і сама.

Під кінець життя Дітріх жила у самітництві і щоб забезпечувати себе, була змушена розпродати багато зі своїх прикрас. Після смерті акторки інша частина коштовностей та інших її речей були виставлені на аукціон Sothebys.

Рубіновий браслет-манжета Jarretiere

Виготовив незвичайну прикрасу Луї Арпельс, керівник Van Cleef & Arpels 1937 року з рубінів і діамантів за індивідуальним замовленням Дітріх. Вона надала 30 своїх прикрас ювеліру, з яких він взяв дорогоцінні камені для браслета. У перекладі з французької Jarretiere означає підв'язка, нібито натякаючи на предмет жіночого туалету, що надавало браслету в ті консервативні часи ще більшої зухвалості.

Величезний диск був прикрашений рубінами в огранюванні кушон, а обрамляли його діаманти в огранюванні багет, яке рідко застосовувалось. Основа прикраси виконана з платини.

Браслет був найулюбленішим в колекції акторки і вона часто з ним з'являлася на різних заходах, фотосесіях і церемоніях. З цим браслетом на руці Марлен з'явилася і в трилері Альфреда Хічкока 1950 року "Страх сцени".

Після того, як Дітріх змушена була продати майже всю свою колекцію прикрас, цей браслет був єдиним, який вона залишила. Але 1992 року прикраса все ж була виставлена на продаж на аукціоні Sothebys і продана за 990 тисяч доларів і зараз перебуває в приватній колекції. Незабаром після аукціону, 6 травня 1992 року, Марлен померла.

Марлен Дітріх. На акторці браслет Jarretiere і підвіска з рубінами / Getty Images

Комплект зі смарагдами-кабошонами, що складається з двох браслетів і брошки

Дітріх любила незвичайні прикраси і вміла їх носити. Одним з її головних виробів був набір від фірми Trabert & Hoeffer-Mauboussin, який складався з браслета зі смарагдом вагою 128 каратів і, а також брошки з діамантом і смарагдом-кабошоном вагою 97 каратів.

Марлен Дітріх і Джон Гілберт. На акторці брошка зі смарагдами / Getty Images

Другий браслет Дітріх зі смарагдами і діамантами був виготовлений ювеліром Полом Флато. Носила акторка свої браслети часто разом, а брошкою прикрашала не лише одяг, але і капелюхи.

Свої смарагди вона продемонструвала в фільмах "Диявол — жінка" 1935 року, "Бажання" 1936 року і "Ангел" 1937 року.

Марлен Дітріх, 1943 рік. На акторці два браслета зі смарагдами / Getty Images

Діамантова брошка у вигляді троянди

Діамантова брошка у вигляді троянди була подарована Марлен на початку 30-х років режисером Йозефом фон Штернбергом, завдяки якому вона завоювала світову славу, знявшись в деяких його фільмах. Брошка була виконана з платини, діамантів різного ограновування і була однією з її фірмових прикрас, в якій акторка з'являлася в картинах "Блакитний ангел" 1930 року і "Шанхайський експрес" 1932 року.

Марлен Дітріх, 1932 рік. На акторці брошка у вигляді троянди / Getty Images

На аукціоні Sothebys брошка була продана за 98,5 тисячі доларів. Ця ціна в тричі перевищила початкову заявлену вартість виробу.

Брошка Марлен Дітріх у вигляді квітки троянди / Getty Images

Браслет Марлен Дітріх у вигляді квітки

Браслет під назвою Lily був створений ювелірним домом Verdura. Виконана прикраса в золоті, платині і прикрашена інкрустованими діамантами.

Спочатку в такому браслеті з'явилася акторка Доріс Нолан у фільмі 1938 року "Свято", але вже через рік Марлен Дітріх змоделювала свою власну версію прикраси і з'явилася в ній у фільмі "Дестро знову в сідлі".

Марлен Дітріх, 1970 рік. На акторці браслет Lily / Getty Images

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