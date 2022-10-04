Володіння короля: сім знаменитих палаців Чарльза III

Від того часу, як син королеви Єлизавети II став новим королем Великої Британії та країн Співдружності, у його володіннях опинилося багато нової нерухомості.

Король Чарльз III тепер володіє нерухомістю в Англії, Шотландії та Уельсі. Деякі маєтки Чарльз купував за власні гроші, а деякі перейшли до нього у спадок. Розберемося детальніше.

Букінгемський палац

Букінгемський палац / Фото: Associated Press

Це найвідоміша королівська резиденція у Сполученому Королівстві. Вона є офіційною резиденцією короля чи королеви, що править, але Єлизавета II останні роки життя полюбляла жити у Віндзорському замку. Чи житиме в Букінгемському палаці Чарльз поки що не відомо. Його основним будинком зараз є Кларенс-хаус, можливо, після коронації короля щось зміниться.

Букінгемський палац є адміністративним штабом королівської сім'ї від 1837 року. Саме тут проводяться щотижневі зустрічі суверена із прем'єр-міністром. Але, знову ж таки, для королеви Єлизавети II було зроблено виняток, екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон приїжджав до неї на аудієнцію до Віндзорського замку.

Кларенс-Хаус

Кларенс-Хаус / Фото: Getty Images

Резиденція Чарльза і Камілли, в якій вони живуть багато років, розташована поруч із Сент-Джеймським палацом у Лондоні. Тут також був розташований офіс принца Уельського, а дружина Чарльза Камілла часто влаштовувала тут різні зустрічі та прийоми. Щороку в серпні відвідувачі можуть прийти до будинку на екскурсію та подивитися, як живуть Чарльз та Камілла. Так було раніше, коли Чарльз ще не був королем. Але зараз усе швидше за все зміниться.

Гайгроув Хаус

Гайгроув Хаус / Фото: Associated Press

Це одна з улюблених резиденцій Чарльза, яка розташована за дві з половиною години їзди від Лондона в Глостерширі. Нерухомість була куплена 1980 року і належить герцогству Корнуолл.

Маєток з барвистим садом і пишними навколишніми сільськогосподарськими угіддями також має фруктовий сад. Як відомо, король Чарльз дуже любить працювати у саду, як і його дружина Камілла. Часто їм до сніданку подають вирощені в саду сливи, улюблений фрукт короля.

Біркголл

Біркголл / Фото: Getty Images

Це ще одна улюблена резиденція Чарльза. Вона розташована в Шотландії, в маєтку Балморал. Тут Чарльз і Камілла зазвичай проводять літо, пара обожнює прогулянки на свіжому повітрі та, за деякими даними, рибалку.

Дідусь королеви Єлизавети II – король Георг V у 1930-х роках надав Біркголл у користування герцога та герцогині Йоркських (пізніше короля Георга VI та королеви Єлизавети), у маєтку родина любила проводити час із дочками – принцесами Єлизаветою та Маргарет. Після сходження Георга VI на престол сім'я переїхала до замку Балморал, а в Біркголлі зупинялася принцеса Єлизавета з чоловіком Філіпом та дітьми. Після смерті короля Біркголл вступив до довічного розпорядження його вдови королеви-матері Єлизавети. А після її смерті 2002 року резиденцію успадкував Чарльз. Саме у цьому будинку вони з Каміллою провели свій медовий місяць.

Лвінівермод

Лвінівермод / Фото: Getty Images

Маєток належить герцогству Корнуолл, розташований неподалік національного парку Брекон-Біконс в Кармартенширі, Уельс. Резиденція використовується, коли королівське подружжя вирушає до Уельсу і під час їхнього щорічного літнього туру.

У листопаді 2006 року Ллвінівермод був куплений герцогством Корнуолл як резиденція герцога Корнуольського в Уельсі. Вперше Чарльз та Камілла заїхали до будинку 2008 року.

Фермерський будинок з трьома спальнями був перетворений на резиденцію для Чарльза компанією Craig Hamilton Architects. Котеджі на фермі під назвою North Range та West Range примикають до основного будинку та здаються в оренду, коли Чарльза немає вдома.

Дім Дамфріса

Дім Дамфріса / Фото: Getty Images

У графстві Ейршир, Шотландія, розташований Будинок Дамфріса, який король придбав 2007 року, щоб відновити та покращити історичну власність після того, як вона була виставлена ​​на продаж.

Хоча власність належала королю, це переважно туристична пам'ятка, де відвідувачі можуть оглянути територію і навіть переночувати в лоджі Dumfries House.

Замок Мей

Ще один замок, розташований на Півночі Шотландії, який король Чарльз успадкував від своєї бабусі, королеви-матері Єлизавети 2002 року. Королева-мати дуже любила це місце, вона купила його у напівзруйнованому стані, коли випадково побачила під час прогулянки, коли приїжджала відвідувати друзів у Кейтнес, Шотландії. Епізод із покупкою цього замку був добре показаний у серіалі "Корона".

Король Чарльз III на фоні замку Мей / Фото: Getty Images

Власник погодився продати невеликий замок Єлизаветі лише за 100 фунтів і це був єдиний маєток, яким вона володіла особисто. Вона повністю відреставрувала його та облагородила прилеглі до нього сади. І часто збігала сюди від міської метушні. Кажуть, востаннє Єлизавета завітала до замку, коли їй був 101 рік. Чарльз та Камілла іноді приїжджають сюди на канікули.

Раніше ми розповідали про чотири найвідоміші палаци британської королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року.

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