Волосся — їхня гордість: 10 акторок старше 50 років із розкішною шевелюрою
Це жінки, які відмовляються розлучатися зі своїм розкішним довгим волоссям.
У суспільстві існують шалені стереотипи щодо того, який вигляд має мати жінка в різні періоди свого життя. Один із них, наприклад, полягає в тому, що від певного віку жінки повинні носити коротше волосся — десь між каре і піксі. Особливо часто це стосується пані, яким виповнилося 50.
Однак коли ми дивимося на наших улюблених знаменитостей, виявляється, що багато з них відмовилися від цього і зберегли своє довге розкішне волосся, і це був, безумовно, правильний вибір. Пропонуємо вкотре подивитися на тих, хто доводить, що можна бути розкішною в будь-якому віці.