ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Волосся — їхня гордість: 10 акторок старше 50 років із розкішною шевелюрою

Це жінки, які відмовляються розлучатися зі своїм розкішним довгим волоссям.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд / © Associated Press

У суспільстві існують шалені стереотипи щодо того, який вигляд має мати жінка в різні періоди свого життя. Один із них, наприклад, полягає в тому, що від певного віку жінки повинні носити коротше волосся — десь між каре і піксі. Особливо часто це стосується пані, яким виповнилося 50.

Однак коли ми дивимося на наших улюблених знаменитостей, виявляється, що багато з них відмовилися від цього і зберегли своє довге розкішне волосся, і це був, безумовно, правильний вибір. Пропонуємо вкотре подивитися на тих, хто доводить, що можна бути розкішною в будь-якому віці.

Сінді Кроуфорд — 59 років

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Стефані Сеймур — 57 років

Стефані Сеймур / © Associated Press

Стефані Сеймур / © Associated Press

Гайді Клум — 52 роки

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер — 60 років

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс — 56 років

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Енді Макдавелл — 67 років

Енді Макдавелл / © Associated Press

Енді Макдавелл / © Associated Press

Сальма Гаєк — 59 років

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Гіларі Свонк — 51 рік

Гіларі Свонк / © Associated Press

Гіларі Свонк / © Associated Press

Клаудія Шиффер — 55 років

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Брук Шилдс — 60 років

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie