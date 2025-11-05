Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Реклама

У суспільстві існують шалені стереотипи щодо того, який вигляд має мати жінка в різні періоди свого життя. Один із них, наприклад, полягає в тому, що від певного віку жінки повинні носити коротше волосся — десь між каре і піксі. Особливо часто це стосується пані, яким виповнилося 50.

Однак коли ми дивимося на наших улюблених знаменитостей, виявляється, що багато з них відмовилися від цього і зберегли своє довге розкішне волосся, і це був, безумовно, правильний вибір. Пропонуємо вкотре подивитися на тих, хто доводить, що можна бути розкішною в будь-якому віці.

Сінді Кроуфорд — 59 років

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Стефані Сеймур — 57 років

Стефані Сеймур / © Associated Press

Гайді Клум — 52 роки

Гайді Клум / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер — 60 років

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс — 56 років

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Енді Макдавелл — 67 років

Енді Макдавелл / © Associated Press

Сальма Гаєк — 59 років

Сальма Гаєк / © Associated Press

Гіларі Свонк — 51 рік

Гіларі Свонк / © Associated Press

Клаудія Шиффер — 55 років

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Брук Шилдс — 60 років