"Вомбат", "Ган-ган" і "Пі Джі": кумедні прізвиська членів британської королівської родини

Члени британської королівської сім'ї дотримуються багатьох різних правил, але за зачиненими дверима їхніх палаців вони залишаються звичайними людьми. Кожен член родини навіть має своє кумедне прізвисько. Про них поговоримо сьогодні.

До королеви Єлизавети II за життя треба було звертатися не інакше, як Її королівська Величність. Але найближчим членам сім'ї у приватній обстановці дозволялося відступати від правил. Принц Вільям, онук королеви, в дитинстві називав бабусю "гері", а все тому, що не міг правильно вимовити слово "granny". А його старший син принц Джордж називав свою прабабусю "ганган".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Чоловік королеви називав її дитячим ім'ям Лілібет. Воно закріпилося за маленькою принцесою від часів, коли її молодша сестра принцеса Маргарет не могла вимовити ім'я Елізабет, а говорила Лілібет. А чоловік королеви був останнім, хто називав її цим ім'ям. Принц Гаррі та Меган Маркл навіть назвали свою доньку Лілібет на честь королеви, попросивши у Її Величності дозвіл.

Герцогиня Меган і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також принц Філіп смішно називав королеву "моя капустинка".

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

У Меган, герцогині Сассекської, також з'явилося прізвисько, щойно вона переступила поріг королівської родини. Її тесть Чарльз, тоді принц Уельський, познайомившись із майбутньою невісткою ближче, став називати її "тангстен", що в перекладі зі шведської означає tung sten – вольфрам, твердий і важкий блискучий метал сріблясто-сірого кольору. Вже тоді Чарльз зауважив сталевий характер майбутньої герцогині, який потім вона мала нагоду продемонструвати у всій красі.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

У принців Вільяма та Гаррі свого часу було багато прізвиськ, які вони періодично використовували для маскування. Гаррі називали "Спайком", Меган називає чоловіка "Газом", а Діана називала молодшого сина "Джинджером".

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Вільям під час навчання в Сент-Ендрюському університеті іноді називався "Стівом". А його мати принцеса Діана називала старшого сина "вомбат".

У королеви Камілли було прізвисько "Гледіс". Так її називав Чарльз, себе ж він називав "Фредом". Існує легенда, що одного разу принцеса Діана знайшла у свого чоловіка браслет з ініціалами G та F. Також онуки називають Каміллу "Гага". Якось на одному з прийомів вона розповіла про це співачці Lady Gaga, та жарт оцінила.

Королева Камілла і король Чарльз III / Фото: Getty Images

За принцесою Уельською Кетрін ще в університетські роки закріпилося прізвисько Waity Katie ("Кеті, яка чекає"). Воно пов'язане з тим, що принц Вільям довгих дев'ять років тягнув і не освідчувався Кетрін.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Старшого сина Кейт і Вільяма, принца Джорджа, називають у школі PG (Пі Джі) – абревіатура від принц Джордж, а його сестра Шарлотта за свій сталевий характер отримала прізвисько "принцеса-воїн".

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

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