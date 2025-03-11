Вона була до Памели: який мали вигляд Томмі Лі та зірка "Мелроуз Плейс" Гізер Локлір у день весілля

Загалом музикант був одружений чотири рази. Цей шлюб був для нього другим.

Музикант Томмі Лі, барабанник американського рок-гурту Mötley Crüe, найбільш відомий через свій одіозний характер і шлюб з акторкою Памелою Андерсон. Коли вони були одружені, їхнє домашнє відео було вкрадено і поширене без їхнього відома, що в результаті згубно вплинуло на стосунки пари та кар'єру Памели.

Однак до стосунків з Андерсон Томмі був сім років у шлюбі з іншою акторкою — Гізер Локлір — зіркою серіалів "Династія" та "Мелроуз Плейс". Вони одружилися у травні 1986 року у Санта-Барбарі.

Гізер Локлір та Томмі Лі / Фото: Associated Press

Образ нареченої був у найкращих весільних традиціях 80-х років: начіс, волосся вона доповнила прикрасами з бісером, на голову одягла вінок з об'ємною фатою, а її сукня була з декольте і багато прикрашена бісером та мереживом. Образ Гізер доповнила високими рукавичками, декорованими, як і її сукня.

Гізер Локлір та Томмі Лі / Фото: Associated Press

Томмі Лі зробив на голові величезний начіс, а також, щоб відповідати нареченій, одягнув білий шовковий костюм-трійку з мереживом. Однак шлюб пари розпався.

Гізер Локлір та Томмі Лі / Фото: Associated Press

Потім від 1995 по 1998 Лі був одружений на Памелі і в цьому шлюбі у подружжя народилося два сини — Брендон і Ділан. Весілля пари кардинально відрізнялося від того, що було з Гізер, оскільки вони просто обмінялися клятвами на пляжі в купальниках. Замість обручок вони набили собі татуювання з іменами одне одного.

Памела Андерсон і Томмі Лі у день весілля / Фото: Getty Images

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