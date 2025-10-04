Вона думала, що проковтнула піаніно: історія життя баварської принцеси, яка можливо мала ОКР

Александра Баварська / © Getty Images

Від дитинства принцеса Александра була одержима чистотою. Вона завжди носила білі рукавички та білі сукні, щоб краще бачити, чи щось брудне. Деякі історики припускають, що, можливо, вона страждала на ОКР — обсесивно-компульсивний розлад.

Однак Александра дійсно мала проблеми з психічним здоров’ям протягом життя, включно з одним із більш рідкісних та дивних випадків: вона вірила, що в дитинстві проковтнула скляне піаніно. Саме тому вона ходила надзвичайно обережно крізь двері і сідала дуже-дуже обережно, щоб не розбити скляне піаніно, яке могло б розбитися всередині неї та спричинити смерть від внутрішньої кровотечі. Попри це, Александра мала доволі успішну літературну кар’єру і опублікувала низку книжок на різні теми протягом життя. Наприклад, 1856 року вона видала книжку під назвою «Польові квіти», доходи від якої пожертвувала сиротинцю.

Портрет Александри Амалії Баварської, дочки Людвіга I Баварського. Автор Йозеф Карл Штілер / © Getty Images

Можна припустити, що вона мала схильність до романтизму, адже деякі історії та переклади, які вона публікувала, були романтичними повістями. Вона ніколи не виходила заміж, що багато говорить про епоху, коли династичні шлюби були надзвичайно важливі для королівських родин.

Однак 1850-х роках принц Луї Люсьєн Бонапарт просив руки Александри, але король Людвіг — її батько — відмовив Луї, пославшись на крихке здоров’я Александри. Як незаміжня леді, принцеса Александра була призначена настоятелькою Королівської жіночої капітули святої Анни в Мюнхені. 1875 ророку, віці 49 років, Александра померла.

Обсесивно-компульсивний розлад або невроз нав’язливих станів — це психічний розлад, різновид неврозу, для якого характерні повторювані нав’язливі думки (обсесії), які нерідко перетікають у ритуальні дії (компульсії), що здійснюються, щоб зняти внутрішнє напруження, зменшити відчуття тривоги і запобігти лячним подіям.