Вона красуня: які пластичні операції робила королева Летиція

Королева Летиція / © Associated Press

Ринопластика

Першою та єдиною підтвердженою королівським палацом операцією королеви Летиції була ринопластика. Її дружина тоді ще принца Феліпе перенесла 2008 року.

Королева Летиція «до» та «після» ринопластики / © Associated Press

Королівський дім заявив, що процедура проводилася за медичними показаннями для корекції проблем із диханням, які Летиція мала на той час. Але громадськість не повірила, вважаючи, що це було зроблено з косметичною метою, а не лише з медичною.

Мамопластика

Королева Летиція «до» та «після» мамопластики / © Associated Press

Хоча публічно королева Летиція більше не розповідала про свої естетичні зміни, експерти припускають, що вони були поступовими, щоб не стати надто очевидними. Припускається, що після народження двох дітей і грудного вигодовування обох королева робила мамопластику. Якщо порівняти її фотографії до весілля та народження дітей і після, то цей факт просто впадає в очі. Чи використовувала Летиція імпланти — невідомо, але судячи з розміру її грудей, з високою ймовірністю обійшлося не лише підтяжкою.

Ботокс

Королева Летиція має ідеально рівний лоб / © Associated Press

Не нехтує королева Летиція й ін’єкціями ботулотоксину. На лобі у неї взагалі нема зморшок, а от «гусячі лапки» навколо очей помітні і цілком природні на вигляд. У королеви дуже хороший косметолог, який робить свою роботу ювелірно.

Також у багатьох західних виданнях можна знайти коментарі пластичних хірургів, які розбирали образи дружини іспанського монарха та кажуть, що вона робила корекцію повік, носогубних складок і вдалася до процедури ліпофілінгу (вводила власний жир, щоб збільшити обсяг вилиць), а ще робила підтяжку кінчиків брів, щоб надати погляду більшої відкритості, та контурну пластику губ.

Летиція Ортіс у молодості / © Getty Images

Королева Летиція зараз / © Getty Images

Важко сказати, скільки ж косметичних процедур зробила королева Летиція насправді, та з роками вона стає лише гарнішою. А ще, крім візитів до хірурга й косметолога, вона регулярно займається спортом і може похизуватися підкачаним тілом.