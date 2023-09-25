Вона – майбутня королева Швеції: хто така кронпринцеса Вікторія

Одного разу вона має зійти на трон і стати першою за багато років королевою Швеції. Про те, хто така кронпринцеса Вікторія, герцогиня Вестергетланд, і чому на троні сидітиме саме вона, а не її молодший брат принц Карл Філіп, розповідаємо докладніше.

Вона не мала стати спадкоємицею

Вікторія народилася 14 липня 1977 року і стала первістком короля Швеції — Карла XVI Густава — та королеви Сільвії.

Кронпринцеса Вікторія зі своїми батьками королем Карлом Густавом, королевою Сільвією та молодшим братом та сестрою / Фото: Associated Press

Титул принцеси дівчинка отримала від народження як дочка монарха, що править, але право першочерговості у черзі на престол отримала 1979 року, після конституційної реформи. Ця поправка до конституції запровадила абсолютну перворідність, а це означає, що трон буде успадковано старшою дитиною монарха незалежно від статі. Король тоді був засмучений тим фактом, що його єдиного сина – принца Карла Філіпа – позбавили статусу спадкового принца, який він займав від народження. А зараз принц четвертий у черзі на престол після Вікторії та її дітей – принцеси Естель та принца Оскара, тобто шансів його очолити практично немає.

Кронпринцеса Вікторія у віці 1 року / Фото: Associated Press

Кронпринцеса Вікторія з братом Карлом Філіппом та сестрою Мадлен / Фото: Associated Press

Батько Вікторії Карл Густав став королем 1973 року у віці 27 років, замінивши свого 90-річного діда Густава VI Адольфа і став наймолодшим монархом з династії Бернадотів в історії. Кронпринцесі Вікторії вже 46 років, і вона все ще не на троні.

Кронпринцеса Вікторія та король Карл Густав / Фото: Associated Press

Навчання та освіта

Як майбутня спадкоємиця принцеса Вікторія здобула гарну освіту. Принцеса навчалася у Католицькому університеті Заходу у місті Анже, у Франції. Потім мешкала в США, де вивчала різні предмети в Єльському університеті. Також Вікторія пройшла стажування у посольстві Швеції у Вашингтоні та завершила навчальну програму в урядових установах 2001 року. Як майбутня монархиня Вікторія пройшла базовий курс підготовки солдатів у Міжнародному центрі збройних сил Швеції.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Associated Press

Крім цього, дочка короля пройшла Дипломатичну програму Міністерства закордонних справ та закінчила Упсальський університет (найстаріший університет Швеції та всієї Скандинавії) зі ступенем бакалавра мистецтв. Вчилася Вікторія багато і добре, не дивно, що вона вільно розмовляє англійською, французькою та німецькою мовами, крім рідної шведської зрозуміло. Водночас у кронпринцеси так само, як і в її батька короля Карла Густава і брата Карла Філіпа – дислексія – захворювання, яке проявляється нездатністю до навчання. Людям із дислексією важко освоїти читання та письмо.

Вона вже замінює короля

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Associated Press

І хоча Карл Густав офіційно все ще сидить на шведському троні, його дочка з 18 років має право виконувати обов'язки глави держави та виступати регентом, коли короля немає в країні або коли йому не здоровиться. Крім цього, у кронпринцеси є безліч своїх обов'язків. Вона подорожує світом зі своєю королівською місією, опікується власним благодійним фондом і завжди була так зайнята роботою, що навіть не брала декретну відпустку (замість неї її взяв її чоловік кронпринц Даніель).

Кронпринцеса Вікторія під час вагітності з чоловіком Даніелем / Фото: Associated Press

Особисте життя принцеси

Відомих широкому загалу романів у житті кронпринцеси Вікторії було два, один із них закінчився весіллям. Першим хлопцем Вікторії був Даніель Коллерт – її шкільний друг. Їхній роман почався в середині 90-х і закінчився на початку нульових. 2002 року принцеса зустріла другого – Даніеля Вестлінга, він був її фітнестренером.

Кронпринцеса Вікторія та Даніель Вестлінг / Фото: Associated Press

Саме він і став чоловіком спадкової принцеси, а також батьком її двох дітей – принцеси Естель та принца Оскара. Перед оголошенням про заручини принцеса отримала дозвіл на цей шлюб у шведського уряду.

Весілля кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля / Фото: Getty Images

Весілля пари відбулося 19 червня 2010 року у 34-у річницю весілля батьків Вікторії – короля Карла Густава та королеви Сільвії.

Кронпринцеса Вікторія з дочкою принцесою Естель у день її хрещення / Фото: Associated Press

Кронпринцеса Вікторія з дітьми — принцесою Естель та принцом Оскаром / Фото: Getty Images

Чутки про розлучення

2022 року в шведській пресі з'явилися чутки про передбачуване розлучення пари. Писали, що Вікторія та Даніель відвідували психотерапевта, щоб врятувати свій шлюб.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем / Фото: Associated Press

Через кілька тижнів пара зробила офіційну заяву, заявивши, що у звичайних випадках вони не коментують чутки та домисли, але щоб захистити їхню родину, мають сказати, що чутки, які поширюються, абсолютно необґрунтовані. Через півтора року після тієї заяви Вікторія та Даніель все ще разом.

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